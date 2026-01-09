Навроцький та Туск поділили ролі у підтримці Польщі для України
Президент Польщі Кароль Навроцький та польский премʼєр Дональд Туск домовилися співпрацювати в питаннях безпеки й підтримки України та відповідатимуть за різні ролі.
Про це на пресконференції заявив речник польського лідера Рафал Леськевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ролі Туска та Навроцького
За його словами, Туск і Навроцький провели зустріч, на якій "визначили свої завдання щодо переговорів, дискусій та участі в переговорах щодо миру в Україні".
Лідер Польщі та очільник уряду мають схожу позицію в питаннях безпеки й війни в Україні.
"Формат, який включає прямі переговори з американським союзником –– нашим найважливішим союзником в НАТО президентом Дональдом Трампом та Сполученими Штатами, –– є прерогативою президента Кароля Навроцького. Водночас участь у Коаліції охочих та переговори на європейському рівні є прерогативою прем'єр-міністра Дональда Туска", - сказав Леськевич.
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Мир для України
- Речник Навроцького додав, що польський лідер обговорив із Туском 20 пунктів мирного плану щодо України.
"Вони погодилися з тим, що "нічого про Україну без України", і що мир в Україні має бути укладений на умовах, прийнятних для України, на які Україна погодиться", - додав Леськевич.
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