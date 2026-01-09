Навроцький та Туск поділили ролі у підтримці Польщі для України

Президент Польщі Кароль Навроцький та польский премʼєр Дональд Туск домовилися співпрацювати в питаннях безпеки й підтримки України та відповідатимуть за різні ролі.

Про це на пресконференції заявив речник польського лідера Рафал Леськевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Ролі Туска та Навроцького

За його словами, Туск і Навроцький провели зустріч, на якій "визначили свої завдання щодо переговорів, дискусій та участі в переговорах щодо миру в Україні".

Лідер Польщі та очільник уряду мають схожу позицію в питаннях безпеки й війни в Україні.

"Формат, який включає прямі переговори з американським союзником –– нашим найважливішим союзником в НАТО президентом Дональдом Трампом та Сполученими Штатами, –– є прерогативою президента Кароля Навроцького. Водночас участь у Коаліції охочих та переговори на європейському рівні є прерогативою прем'єр-міністра Дональда Туска", - сказав Леськевич.

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Мир для України

Речник Навроцького додав, що польський лідер обговорив із Туском 20 пунктів мирного плану щодо України.

"Вони погодилися з тим, що "нічого про Україну без України", і що мир в Україні має бути укладений на умовах, прийнятних для України, на які Україна погодиться", - додав Леськевич.

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