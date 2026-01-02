Навроцький: Між Україною та Польщею є невирішені питання, над якими варто працювати

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що у відносинах з Україною залишаються "невирішені питання", над якими потрібно працювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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Навроцький прокоментував можливість нового початку у відносинах між Польщею та Україною.

"Я твердо вірю, що так. Візит президента Зеленського до Варшави є доказом того, що Україна дбає про добрі відносини з Польщею. Наш спільний стратегічний інтерес у зв'язку з загрозою з боку Російської Федерації є очевидним - і це одне з небагатьох питань, яке об'єднує мене, прем'єр-міністра Дональда Туска та нинішній уряд", - зазначив він.

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Очікування Польщі щодо України

Водночас Навроцький наголосив, що новий початок має базуватися на партнерстві. "Це партнерство очевидне у моїх контактах із президентом Зеленським, але вперше висловлюються також конкретні очікування Польщі щодо України", - додав президент.

Він підкреслив, що його обов’язком є виступати від імені польського народу, незалежно від того, чи йдеться про Україну, Німеччину чи Ізраїль, і нагадав, що у відносинах із Києвом залишаються "невирішені питання", які потрібно вирішити.

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