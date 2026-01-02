Навроцкий: Между Украиной и Польшей есть нерешенные вопросы, над которыми стоит работать

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в отношениях с Украиной остаются "нерешенные вопросы", над которыми нужно работать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Навроцкий прокомментировал возможность нового начала в отношениях между Польшей и Украиной.

"Я твердо верю, что да. Визит президента Зеленского в Варшаву является доказательством того, что Украина заботится о хороших отношениях с Польшей. Наш общий стратегический интерес в связи с угрозой со стороны Российской Федерации очевиден - и это один из немногих вопросов, который объединяет меня, премьер-министра Дональда Туска и нынешнее правительство", - отметил он.

Ожидания Польши в отношении Украины

В то же время Навроцкий подчеркнул, что новое начало должно быть основано на партнерстве. "Это партнерство очевидно в моих контактах с президентом Зеленским, но впервые высказываются также конкретные ожидания Польши в отношении Украины", - добавил президент.

Он подчеркнул, что его обязанностью является выступать от имени польского народа, независимо от того, идет ли речь об Украине, Германии или Израиле, и напомнил, что в отношениях с Киевом остаются "нерешенные вопросы", которые нужно решить.

