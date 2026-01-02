Навроцкий: Между Украиной и Польшей есть нерешенные вопросы, над которыми стоит работать
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в отношениях с Украиной остаются "нерешенные вопросы", над которыми нужно работать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Навроцкий прокомментировал возможность нового начала в отношениях между Польшей и Украиной.
"Я твердо верю, что да. Визит президента Зеленского в Варшаву является доказательством того, что Украина заботится о хороших отношениях с Польшей. Наш общий стратегический интерес в связи с угрозой со стороны Российской Федерации очевиден - и это один из немногих вопросов, который объединяет меня, премьер-министра Дональда Туска и нынешнее правительство", - отметил он.
Ожидания Польши в отношении Украины
В то же время Навроцкий подчеркнул, что новое начало должно быть основано на партнерстве. "Это партнерство очевидно в моих контактах с президентом Зеленским, но впервые высказываются также конкретные ожидания Польши в отношении Украины", - добавил президент.
Он подчеркнул, что его обязанностью является выступать от имени польского народа, независимо от того, идет ли речь об Украине, Германии или Израиле, и напомнил, что в отношениях с Киевом остаются "нерешенные вопросы", которые нужно решить.
вони тебе так муляють ?
займись обороною країни
.
причепився як вош до кожуха
.
ці польські Герої вирішували нагальні питання безпеки Польщі, на відміну від навроченого
.
Хто врятував Польщу від Червоної Армії під Варшавою, поляки вже забули, як і те, як Пілсудський за це віддячив українським бійцям -рятівникам державності та незалежності Польщі, роззброївши та інтернірувавши до перших концтаборів для українців, а потім перейшов до пацифікації, яку поляки теж намагаються забути, викресливши її з історії, з підручників та шкільної програми. Як і операцію Вісла." Олександр Чех https://www.facebook.com/iamoleksandr
можливо зараз замість Волині, краще розглянути питання ЗРАДИ поляками УНР. У 1921р. Польща визнала УССР на прпозицію Росії