РУС
Новости Отношения Украины и Польши
1 182 21

Навроцкий: Между Украиной и Польшей есть нерешенные вопросы, над которыми стоит работать

Президент Польши Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в отношениях с Украиной остаются "нерешенные вопросы", над которыми нужно работать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Навроцкий прокомментировал возможность нового начала в отношениях между Польшей и Украиной.

"Я твердо верю, что да. Визит президента Зеленского в Варшаву является доказательством того, что Украина заботится о хороших отношениях с Польшей. Наш общий стратегический интерес в связи с угрозой со стороны Российской Федерации очевиден - и это один из немногих вопросов, который объединяет меня, премьер-министра Дональда Туска и нынешнее правительство", - отметил он.

Ожидания Польши в отношении Украины

В то же время Навроцкий подчеркнул, что новое начало должно быть основано на партнерстве. "Это партнерство очевидно в моих контактах с президентом Зеленским, но впервые высказываются также конкретные ожидания Польши в отношении Украины", - добавил президент.

Он подчеркнул, что его обязанностью является выступать от имени польского народа, независимо от того, идет ли речь об Украине, Германии или Израиле, и напомнил, что в отношениях с Киевом остаются "нерешенные вопросы", которые нужно решить.

Автор: 

Польша (9103) Навроцкий Кароль (118)
Топ комментарии
+12
А ця свиня все воює проти полеглих вояків УПА...
02.01.2026 15:09 Ответить
+9
Готуйся з кацапами вірішувати питання ... вже скоро !
02.01.2026 15:10 Ответить
+8
Навроцький, не до тебе зараз...
02.01.2026 15:08 Ответить
Пане Навроцький , зробить вже польський батальйон і заведить його до України, щоб разом боронити ЄС від диких кацапів . А історичні питання треба вирішувати, коли рашку знищать
02.01.2026 15:07 Ответить
02.01.2026 16:07 Ответить
Валенса з оточенням, тільки дивуються, дивлячись на тих посадовців, які заповнили владу після убивства московітами ******, керівництва Польщі на літаку в Смоленську!
02.01.2026 16:08 Ответить
Навроцький, не до тебе зараз...
02.01.2026 15:08 Ответить
наврочений, ми зараз покинемо війну і будемо займатись "невирішеними справами"

вони тебе так муляють ?

займись обороною країни

.
02.01.2026 15:09 Ответить
не буде України, будеш невирішені питання з рашкою вирішувати, кретине !!!

причепився як вош до кожуха

.
02.01.2026 15:12 Ответить
А ця свиня все воює проти полеглих вояків УПА...
02.01.2026 15:09 Ответить
Готуйся з кацапами вірішувати питання ... вже скоро !
02.01.2026 15:10 Ответить
Поляки як військові союзники не раз доводили свою "вірність" ...
02.01.2026 15:13 Ответить
Навроцький,ПСЯКРЕВ.Послухай що Тобі кажуть польські душі ,яким Ти і такі як Ти не дають спокою на тому світі....Вони волають безголосо і безсловесно..."дайте нам спокій,не заробляйте собі дешевий авторитет ,на наших смертях.Ви слуги антихриста .ЯКІ НЕ ДАЄТЕ МИРУ І СПОКОЮ ДУШАМ НАШИМ"
02.01.2026 15:13 Ответить
В нас тут хлопці гинуь,плач і сльози рідних.Вбивають цивільних,скільки невинних дітей.Тільки в Навроцького інше в голові.Він хоч бачив меморіал Польським Орлятам у Львові? Який став паломництвом поляків до маштабної інтервенції.
02.01.2026 15:17 Ответить
на паркані амбасади Польщі портрети щонайменше тридцяти громадян Польщі, які загинули за "Нашу та вашу Свободу" (і це очевидно, ще не всі)

ці польські Герої вирішували нагальні питання безпеки Польщі, на відміну від навроченого

.
02.01.2026 15:17 Ответить
Добре, чоловіче, треба поговорити то поговорим. Але може дай нам ***** спокій поки ми тут з лаптями воюємо! У них 2 армія світу і вони натуральні зомбі. Я 10.02.2023 з побратимами відбив 4 їхні масові штурмові хвилі. Найменша хвиля - біля 30 лаптів, і це просто ОДИН день, який мені найбільше запам'ятався. Якщо ми програємо, то ви там у Варшаві швиденько забудете про якісь надумані історичні обідки на українців.
02.01.2026 15:21 Ответить
Польська курва
02.01.2026 15:27 Ответить
Як вони всі вже підз@їбали!!! Всім чогось треба і всі чогось хочуть від України!!!!
02.01.2026 15:33 Ответить
"Польський шовінізм лікується, виключно, російським імперіалізмом.
Хто врятував Польщу від Червоної Армії під Варшавою, поляки вже забули, як і те, як Пілсудський за це віддячив українським бійцям -рятівникам державності та незалежності Польщі, роззброївши та інтернірувавши до перших концтаборів для українців, а потім перейшов до пацифікації, яку поляки теж намагаються забути, викресливши її з історії, з підручників та шкільної програми. Як і операцію Вісла." Олександр Чех https://www.facebook.com/iamoleksandr
02.01.2026 15:33 Ответить
навроцький іди нах.й далбайоб
02.01.2026 15:48 Ответить
Навроцький все пробує "вмоститься на двох стільцях"... Не може ухилиться від курсу ЄС, і, в той же час, відмовиться від шовіністичних поглядів...
02.01.2026 15:50 Ответить
как репий на одном месте, задолбали уже
02.01.2026 16:03 Ответить
Лях ******** ,********** до росии ,чтоб САМОЛЕТ ваш вам вернули !!!! слабо ???((( курво
02.01.2026 16:11 Ответить
Навроцький,
можливо зараз замість Волині, краще розглянути питання ЗРАДИ поляками УНР. У 1921р. Польща визнала УССР на прпозицію Росії
02.01.2026 16:12 Ответить
 
 