Навроцкий и Туск разделили роли в поддержке Польши для Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий и польский премьер Дональд Туск договорились сотрудничать в вопросах безопасности и поддержки Украины и будут отвечать за различные роли.

Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Роли Туска и Навроцкого

По его словам, Туск и Навроцкий провели встречу, на которой "определили свои задачи по переговорам, дискуссиям и участию в переговорах о мире в Украине".

Лидер Польши и глава правительства имеют схожую позицию в вопросах безопасности и войны в Украине.

"Формат, который включает прямые переговоры с американским союзником –– нашим важнейшим союзником в НАТО президентом Дональдом Трампом и Соединенными Штатами, –– является прерогативой президента Кароля Навроцкого. В то же время участие в "Коалиции желающих" и переговоры на европейском уровне являются прерогативой премьер-министра Дональда Туска", - сказал Лескевич.

Мир для Украины

Спикер Навроцкого добавил, что польский лидер обсудил с Туском 20 пунктов мирного плана по Украине.

"Они согласились с тем, что "ничего об Украине без Украины", и что мир в Украине должен быть заключен на условиях, приемлемых для Украины, на которые Украина согласится", - добавил Лескевич.

