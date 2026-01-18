Польша как никто другой осознает угрозу со стороны РФ, - Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Россия не откажется от дальнейшей экспансии даже после завершения войны против Украины.
Об этом он сказал, выступая перед дипломатическим корпусом, пишет Euronews, информирует Цензор.НЕТ.
Угроза российского империализма
Во время выступления Навроцкий, в частности, остановился на теме "российского империализма". Он заявил, что одной из целей России, кроме преследования собственных граждан, является территориальная экспансия, массовые убийства и удары по гражданским объектам, в частности больницам и школам.
"Польша, которая веками граничит с Россией, как мало кто другой осознает угрозу со стороны Москвы", - сказал польский лидер.
Навроцкий убежден, что Россия не откажется от дальнейшей экспансии даже после завершения войны против Украины.
"Только наращивание оборонных возможностей всех союзников и наше единство способны сдержать Россию", - сказал лидер Польши.
О политике ЕС
Кроме того, во время выступления Навроцкий раскритиковал политику Европейского Союза, назвав объединение 27 стран "угасающей звездой". В то же время он сказал, что поддерживает идею европейской интеграции.
Навроцкий заявил, что выступает против Европейского зеленого курса, торгового соглашения ЕС-МЕРКОСУР, тенденций к чрезмерной централизации и действующей миграционной политики. По его словам, он хочет видеть "сильную Польшу в здоровом Европейском Союзе".
"Я убежден, что Польша должна быть в авангарде лагеря реформирования Европейского Союза - открытого для всех стран, которые не согласны с продолжением нынешней политики, но в то же время не хотят причислять себя к противникам самой идеи объединенной Европы", - заявил президент Польши.
- розпалює про Бандеру - історію якій 100 років
- блокує кордон і наші товари
- "ви мало дякуєте"
- хоче нам продати старі МІГи в обмін на цілі цикли наших технологій.
Польща повторю ТЕ що вона робить уже 800 років - а саме ПРИНИЖУЄ українців, а потім дістане по башці від рузкіх - але у них це вічно
Після повстання під проводом військового інженера Тадеуша Косцюшка, pосійські війська під проводом генерал-аншефа Олександра Суворова жорстоко придушили повстання, а у 1795 році Росія, Австрія та Пруссія здійснили 3-й поділ Речі Посполитої, після чого вона припинила державне існування.
До речі сьогоднішній КДУ ім.Т.Г.Шевченка, царизм відкрив щоб компенсувати закритий Варшавський Університет (після повстання поляків).
Після підписання угоди про кордон між Німеччиною та СРСР, територію Польщі поділили наступним чином: До Третього Райху відійшла вся польська етнічна територія, а також Холмщина.
На частині території утворилася Генеральна губернія.
До СРСР відійшли території Західної України та Білорусі, Віленщина, більша частина Білостоцького воєводства.
Ці території були поділені між УРСР, БРСР та ЛитРСР.
До Словаччини відійшла невелика територія на півдні Польщі.
Унаслідок цих подій Друга Річ Посполита фактично перестала існувати, натомість сформувалися уряд Польщі в екзилі та Польська підпільна держава.