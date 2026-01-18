Польша как никто другой осознает угрозу со стороны РФ, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Россия не откажется от дальнейшей экспансии даже после завершения войны против Украины.

Об этом он сказал, выступая перед дипломатическим корпусом, пишет Euronews, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Угроза российского империализма

Во время выступления Навроцкий, в частности, остановился на теме "российского империализма". Он заявил, что одной из целей России, кроме преследования собственных граждан, является территориальная экспансия, массовые убийства и удары по гражданским объектам, в частности больницам и школам.

"Польша, которая веками граничит с Россией, как мало кто другой осознает угрозу со стороны Москвы", - сказал польский лидер.

Навроцкий убежден, что Россия не откажется от дальнейшей экспансии даже после завершения войны против Украины.

"Только наращивание оборонных возможностей всех союзников и наше единство способны сдержать Россию", - сказал лидер Польши.

Читайте также: Навроцкий и Туск разделили роли в поддержке Польши для Украины

О политике ЕС

Кроме того, во время выступления Навроцкий раскритиковал политику Европейского Союза, назвав объединение 27 стран "угасающей звездой". В то же время он сказал, что поддерживает идею европейской интеграции.

Навроцкий заявил, что выступает против Европейского зеленого курса, торгового соглашения ЕС-МЕРКОСУР, тенденций к чрезмерной централизации и действующей миграционной политики. По его словам, он хочет видеть "сильную Польшу в здоровом Европейском Союзе".

"Я убежден, что Польша должна быть в авангарде лагеря реформирования Европейского Союза - открытого для всех стран, которые не согласны с продолжением нынешней политики, но в то же время не хотят причислять себя к противникам самой идеи объединенной Европы", - заявил президент Польши.

Читайте также: Трамп - единственный лидер, способный остановить Путина, - Навроцкий