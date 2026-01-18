РУС
Польша как никто другой осознает угрозу со стороны РФ, - Навроцкий

Навроцкий: Польша осознает угрозу РФ лучше, чем большинство стран

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Россия не откажется от дальнейшей экспансии даже после завершения войны против Украины.

Об этом он сказал, выступая перед дипломатическим корпусом, пишет Euronews, информирует Цензор.НЕТ.

Угроза российского империализма 

Во время выступления Навроцкий, в частности, остановился на теме "российского империализма". Он заявил, что одной из целей России, кроме преследования собственных граждан, является территориальная экспансия, массовые убийства и удары по гражданским объектам, в частности больницам и школам.

"Польша, которая веками граничит с Россией, как мало кто другой осознает угрозу со стороны Москвы", - сказал польский лидер.

Навроцкий убежден, что Россия не откажется от дальнейшей экспансии даже после завершения войны против Украины.

"Только наращивание оборонных возможностей всех союзников и наше единство способны сдержать Россию", - сказал лидер Польши.

О политике ЕС

Кроме того, во время выступления Навроцкий раскритиковал политику Европейского Союза, назвав объединение 27 стран "угасающей звездой". В то же время он сказал, что поддерживает идею европейской интеграции.

Навроцкий заявил, что выступает против Европейского зеленого курса, торгового соглашения ЕС-МЕРКОСУР, тенденций к чрезмерной централизации и действующей миграционной политики. По его словам, он хочет видеть "сильную Польшу в здоровом Европейском Союзе".

"Я убежден, что Польша должна быть в авангарде лагеря реформирования Европейского Союза - открытого для всех стран, которые не согласны с продолжением нынешней политики, но в то же время не хотят причислять себя к противникам самой идеи объединенной Европы", - заявил президент Польши.

+9
УГУ І ТОМУ

- розпалює про Бандеру - історію якій 100 років
- блокує кордон і наші товари
- "ви мало дякуєте"
- хоче нам продати старі МІГи в обмін на цілі цикли наших технологій.

Польща повторю ТЕ що вона робить уже 800 років - а саме ПРИНИЖУЄ українців, а потім дістане по башці від рузкіх - але у них це вічно
18.01.2026 02:55 Ответить
+4
Цікаво, а рольніки також "усвідомлюють"? Чи чекають слушної нагоди "поусввідомлювати" на кордоні? І , до речі, як там з "ВОЛИНСЬКОЮ РІЗНЕЮ?" - утряслось питання?.. до наступного "усвідомлення"
18.01.2026 04:13 Ответить
+3
Якщо Раша відмовиться від подальшої експансії після окупації України, цього «гуманіста» це цілком влаштує.
18.01.2026 01:22 Ответить
Усвідомлюють не ті, хто всі.
18.01.2026 01:58 Ответить
А ще цей гієністий козел назвав ЄС 'згасаючою зіркою'. Пшеки мають гонор і більш нічого. Історія їх нічому не навчила і не додала розуму.
18.01.2026 06:10 Ответить
Було три поділи Речі Посполитої 1772, 1793, 1795 з боку Австрії, Пруссії та Росії в 1772, 1793 і 1795 роках.

Після повстання під проводом військового інженера Тадеуша Косцюшка, pосійські війська під проводом генерал-аншефа Олександра Суворова жорстоко придушили повстання, а у 1795 році Росія, Австрія та Пруссія здійснили 3-й поділ Речі Посполитої, після чого вона припинила державне існування.

До речі сьогоднішній КДУ ім.Т.Г.Шевченка, царизм відкрив щоб компенсувати закритий Варшавський Університет (після повстання поляків).
18.01.2026 04:08 Ответить
Три поділи Речі Посполитої
18.01.2026 04:13 Ответить
Четвертий поділ Польщі відбувся в 1939 році після підписання Пакту Молотова - Ріббентропа і проведення Польської кампанії.
Після підписання угоди про кордон між Німеччиною та СРСР, територію Польщі поділили наступним чином: До Третього Райху відійшла вся польська етнічна територія, а також Холмщина.
На частині території утворилася Генеральна губернія.

До СРСР відійшли території Західної України та Білорусі, Віленщина, більша частина Білостоцького воєводства.
Ці території були поділені між УРСР, БРСР та ЛитРСР.
До Словаччини відійшла невелика територія на півдні Польщі.
Унаслідок цих подій Друга Річ Посполита фактично перестала існувати, натомість сформувалися уряд Польщі в екзилі та Польська підпільна держава.
18.01.2026 04:20 Ответить
Щодо подій після 17 вересня 1939 року - розділу польської держави між Райхом і Радянським Союзом - союзні Польщі держави Велика Британія і Франція (які на напад Гітлера відреагували 3 вересня формальним оголошенням війни Німеччині без будь-яких воєнних дій: т. зв. «дивна війна») обмежилися словесним осудом дій СРСР.
18.01.2026 04:28 Ответить
Цікаво, а рольніки також "усвідомлюють"? Чи чекають слушної нагоди "поусввідомлювати" на кордоні? І , до речі, як там з "ВОЛИНСЬКОЮ РІЗНЕЮ?" - утряслось питання?.. до наступного "усвідомлення"
18.01.2026 04:13 Ответить
Головне - вони авіатрощу з Лєхом Качинським геть забули й пробачили сросісянам.
18.01.2026 06:08 Ответить
Почав дути в ріжок... Вибрча компанія у тебе і в інших була побудована на тому щоб УПА не воскресла..
18.01.2026 08:08 Ответить
 
 