Трамп - единственный лидер, способный остановить Путина, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что президент США Дональд Трамп является единственным мировым лидером, способным остановить диктатора России Владимира Путина и положить конец войне в Украине.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Россия по-прежнему является угрозой для Европы. А Дональд Трамп на сегодняшний день является единственным лидером, который может решить эту проблему, и мы должны поддержать его в этом процессе", - отметил польский президент.

По его словам, Путину нельзя доверять, но Европа должна делать все возможное, чтобы поддержать США в попытках завершить войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий и Туск разделили роли в поддержке Польши для Украины

Навроцкий подчеркнул, что Польша не знает другой России, кроме агрессивной:

"Она всегда представляет угрозу для Польши, для Европы и для Центральной Европы. Даже сегодня, в XXI веке, после агрессии России против Украины", - сказал президент Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий: Между Украиной и Польшей есть нерешенные вопросы, над которыми стоит работать