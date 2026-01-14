РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11569 посетителей онлайн
Новости Навроцкий про Путина
654 28

Трамп - единственный лидер, способный остановить Путина, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что президент США Дональд Трамп является единственным мировым лидером, способным остановить диктатора России Владимира Путина и положить конец войне в Украине.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Россия по-прежнему является угрозой для Европы. А Дональд Трамп на сегодняшний день является единственным лидером, который может решить эту проблему, и мы должны поддержать его в этом процессе", - отметил польский президент.

По его словам, Путину нельзя доверять, но Европа должна делать все возможное, чтобы поддержать США в попытках завершить войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий и Туск разделили роли в поддержке Польши для Украины

Навроцкий подчеркнул, что Польша не знает другой России, кроме агрессивной:

"Она всегда представляет угрозу для Польши, для Европы и для Центральной Европы. Даже сегодня, в XXI веке, после агрессии России против Украины", - сказал президент Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий: Между Украиной и Польшей есть нерешенные вопросы, над которыми стоит работать

Автор: 

путин владимир (32675) Трамп Дональд (7460) Навроцкий Кароль (120)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Лизнув з пронікновЄніЄм ізика...
показать весь комментарий
14.01.2026 13:54 Ответить
+5
Лише ЗСУ зупиняє. Наперекір трампу.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:54 Ответить
+5
Это так. Но не потому что Трамп такой крутой, а потому что вы такие ссыкуны. Войну могут остановить только деньги. Много денег. Потому что деньги- это оружие. Вы всей Европой не можете найти денег и сделать за 4 года много оружия. Во времена Второй мировой войны Европа за 5 лет прошла от самолетов-бипланов до реактивных истребителей, от танков противопульной броней до 50 тонных бронированных монстров, с огромными пушками и приборами ночного видения, придумали радары, крылатые и баллистические ракеты. А сейчас вы 10 танков делаете 3 года. Причем у вас есть и оборудование, и люди, и никто вас не бомбит.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кізда європі
показать весь комментарий
14.01.2026 13:53 Ответить
Китай може зупинити
показать весь комментарий
14.01.2026 13:54 Ответить
Вже рік зупиняє.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:54 Ответить
Лише ЗСУ зупиняє. Наперекір трампу.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:54 Ответить
Без західної допомоги хрін би зупинили .
показать весь комментарий
14.01.2026 14:02 Ответить
Як це відміняє те, що я написав?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:14 Ответить
А чим би вони зупиняли - залишками совєтського озброєння ?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:16 Ответить
Ти читати вмієш? Спробуй ще раз.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:17 Ответить
Вмію , а ти дай мені відповідь ,чим ЗСУ зупиняє ?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:28 Ответить
Лизнув з пронікновЄніЄм ізика...
показать весь комментарий
14.01.2026 13:54 Ответить
Ivan Ivan #403337 ти бовдур, а Навроцький правільно каже, щоб Трампа якось підбурити до дій.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:13 Ответить
Тромб сприймає це як належне . І звісно нічого , проти кацапів , він робити не збирається
показать весь комментарий
14.01.2026 14:27 Ответить
напряму може ні, але Венесуела вже майже не під контролем сосії, (будемо сподіватися), Ще б хотілося щоб Тампон розібрася з Іраном (дуже потрібно ) .
Чим меньше союзників у кацапів, тим краще
показать весь комментарий
14.01.2026 14:32 Ответить
Але головний союсник це китайозі. Але у тампона ньЄту карт проти них...
показать весь комментарий
14.01.2026 14:36 Ответить
Так то так ... але у Венесуелі , схоже , нічого не змінитися - хіба що амери будуть мати частку доходів з її експорту нафти ...
А в Ірані все лише починається - не відомо ще чим закінчиться ...
показать весь комментарий
14.01.2026 14:38 Ответить
США - країна яка могла б реально допомогти зупинити ... якби не Трамп при владі.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:58 Ответить
Это так. Но не потому что Трамп такой крутой, а потому что вы такие ссыкуны. Войну могут остановить только деньги. Много денег. Потому что деньги- это оружие. Вы всей Европой не можете найти денег и сделать за 4 года много оружия. Во времена Второй мировой войны Европа за 5 лет прошла от самолетов-бипланов до реактивных истребителей, от танков противопульной броней до 50 тонных бронированных монстров, с огромными пушками и приборами ночного видения, придумали радары, крылатые и баллистические ракеты. А сейчас вы 10 танков делаете 3 года. Причем у вас есть и оборудование, и люди, и никто вас не бомбит.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:59 Ответить
Пхахаха. Куда прошла Европа во время Второй мировой? Тогда они тоже ничего не делали. Только лежали под Гитлером и работали на него. Сразу сдались.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:26 Ответить
Хтось не вчив добре історію. Це Німеччина виготовляла реактивні літаки, винайшла ядерну зброю та планувала освоювати космос
показать весь комментарий
14.01.2026 14:40 Ответить
Не Трамп, а Президент США - може зупинити !
Сьогодні Трамп є, завтра може і не бути...
показать весь комментарий
14.01.2026 13:59 Ответить
А куди він подінеться ?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:03 Ответить
Але хто зупинить Трампа?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:03 Ответить
Тобто, спродовжують дро.... на старого дементного бабуїна?! Ну.., може десь у Варшаві зупинить....
показать весь комментарий
14.01.2026 14:05 Ответить
Я спочатку прочитав " трамп єдиний підар що може зупинити........*****"!!!! Хоча так воно і є.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:16 Ответить
Серйозно? Той, що аплодує та стелить червоні доріжки?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:32 Ответить
А якщо в'*** бурбону, то зупинить потяг.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:42 Ответить
ПРДСВИНКИ по очереди хрюкают и хрюкают !!! трампа дома ОБОЗВАЛИ на заводе ФОРДА рабочий ,а эти сцыкуны ему поддакивают !!!
показать весь комментарий
14.01.2026 14:42 Ответить
Маленька деталь, якоъ не розумыэ Навроцький!
На Трамп може зупинити агрессивну РОсію, а американські збройні сили і могутня економіка.
А Трамп може тільки жінку умовно трахнути...
показать весь комментарий
14.01.2026 14:51 Ответить
 
 