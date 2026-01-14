Трамп - единственный лидер, способный остановить Путина, - Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что президент США Дональд Трамп является единственным мировым лидером, способным остановить диктатора России Владимира Путина и положить конец войне в Украине.
Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия по-прежнему является угрозой для Европы. А Дональд Трамп на сегодняшний день является единственным лидером, который может решить эту проблему, и мы должны поддержать его в этом процессе", - отметил польский президент.
По его словам, Путину нельзя доверять, но Европа должна делать все возможное, чтобы поддержать США в попытках завершить войну.
Навроцкий подчеркнул, что Польша не знает другой России, кроме агрессивной:
"Она всегда представляет угрозу для Польши, для Европы и для Центральной Европы. Даже сегодня, в XXI веке, после агрессии России против Украины", - сказал президент Польши.
Чим меньше союзників у кацапів, тим краще
А в Ірані все лише починається - не відомо ще чим закінчиться ...
Сьогодні Трамп є, завтра може і не бути...
На Трамп може зупинити агрессивну РОсію, а американські збройні сили і могутня економіка.
А Трамп може тільки жінку умовно трахнути...