"Трамп - єдиний лідер, здатний зупинити Путіна, - Навроцький".

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент США Дональд Трамп є єдиним світовим лідером, здатним зупинити диктатора Росії Володимира Путіна та покласти край війні в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія все ще є загрозою для Європи. А Дональд Трамп на сьогодні є єдиним лідером, який може вирішити цю проблему, і ми маємо підтримати його в цьому процесі", - зазначив польський президент.

За його словами, Путіну не можна довіряти, але Європа повинна робити все можливе, щоб підтримати США у спробах завершити війну.

Навроцький підкреслив, що Польща не знає іншої Росії, крім агресивної:

"Вона завжди становить загрозу для Польщі, для Європи і для Центральної Європи. Навіть сьогодні, в XXI столітті, після агресії Росії проти України", - сказав президент Польщі.

