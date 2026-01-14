Трамп - єдиний лідер, здатний зупинити Путіна, - Навроцький
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент США Дональд Трамп є єдиним світовим лідером, здатним зупинити диктатора Росії Володимира Путіна та покласти край війні в Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія все ще є загрозою для Європи. А Дональд Трамп на сьогодні є єдиним лідером, який може вирішити цю проблему, і ми маємо підтримати його в цьому процесі", - зазначив польський президент.
За його словами, Путіну не можна довіряти, але Європа повинна робити все можливе, щоб підтримати США у спробах завершити війну.
Навроцький підкреслив, що Польща не знає іншої Росії, крім агресивної:
"Вона завжди становить загрозу для Польщі, для Європи і для Центральної Європи. Навіть сьогодні, в XXI столітті, після агресії Росії проти України", - сказав президент Польщі.
Чим меньше союзників у кацапів, тим краще
А в Ірані все лише починається - не відомо ще чим закінчиться ...
Німецькі вчені першими відкрили поділ ядер урану, проте за наявності високого рівня німецької техніки і найпотужнішої на той час у світі хімічної промисловості, так і не змогли до кінця Другої світової війни сконструювати атомну бомбу. На чолі з Гайзенбергом вони не додумались до використання графіту як уповільнювача нейтронів, а вибрали для цієї мети важку воду (дейтерій), виробництво якої у великих кількостях було завданням набагато складнішим, ніж, наприклад, одержання дуже чистого графіту. Це була їхня фатальна помилка. Тож, на щастя, Гітлер не отримав ядерну зброю
Сьогодні Трамп є, завтра може і не бути...
На Трамп може зупинити агрессивну РОсію, а американські збройні сили і могутня економіка.
А Трамп може тільки жінку умовно трахнути...
Є така притча коли дід з віника лозину витягує і просить онука зламати.Той робить це легко.Тоді старий пропонує зламати віника.Онук кряхтів але зламати не міг.Дід і каже ""Поки разом будете,ніхто не зламає!" До чого це все?
Треба гуртом вже об'єднатись і європейцям, і американцям , і зламати хребет кремлівському упирю.Як антигітлерівська коаліція повалила третій рейх так і тепер.
Це без питань,як би не намагалась переконати людей контора подоляка-зарівної в протилежному.