УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14418 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Трампа та Путіна
9 497 33

Росія може вчинити щось жахливе, щоб підняти авторитет Путіна у світі, - The Washington Post

Росія змушена вчинити щось жахливе

Авторитет російського диктатора Володимира Путіна всередині країни та за її межами падає, зкорема, в очах президента США Дональда Трампа, ключових союзників Москви та провійськової спільноти самої Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, брехні Путіна вже ніхто не вірить, а особливо радикальні кола у Кремлі вимагають рішучих дій для відновлення авторитету РФ, пише The Washington Post.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Росія змушена вчинити щось жахливе, щоб відновити свою репутацію. Дуже прикро, що ми змушені використовувати такі аргументи. Але у нас немає вибору. У світі, подібному до світу Трампа, мають значення лише жорстокість, сила, масове знищення", - заявив у коментарі ультраправий російський ідеолог Олександр Дугін.

"Всі закони порушуються, і Путін зараз перебуває в досить дивному становищі. Я б не сказав, що його відносини з Трампом є пріоритетом, він не готовий пожертвувати заради цього всім, його пріоритетом є гідне завершення цієї війни", - зазначив високопоставлений чиновник Кремля.

Також читайте: Росія зірвала обмін військовополоненими наприкінці 2025 року, - Зеленський

У статті йдеться, що хоча в 2025 році Путін особисто підписав угоди про стратегічне партнерство з Венесуелою та Іраном, він зберігає мовчання після шокуючого захоплення Трампом венесуельського президента Ніколаса Мадуро, а також обіцянок Вашингтона допомогти іранським антиурядовим протестувальникам.

На думку аналітиків, російський диктатор обмежений необхідністю підтримувати відносини з Трампом, навіть коли американські війська захопили російський нафтовий танкер.

Окрім цього, нездатність Путіна підтримати союзників у скрутну хвилину завдала серйозного удару по проєкції сили Росії за кордоном та її авторитету на світовій арені.

Читайте: Сікорський розкритикував політику Кремля і порадив Індії не довіряти Путіну

Автор: 

путін володимир (25300) росія (69710) війна в Україні (8176)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
А це шо він вчинив в Україні - це так собі - погуляти вийшов?
показати весь коментар
19.01.2026 13:11 Відповісти
+16
ну тогда радиация и на кацапстан распространиться либо на крым,такое себе "устрашение"
показати весь коментар
19.01.2026 13:12 Відповісти
+10
Вашингтон Пост скотився до цитування старого їбанутого на всю голову дегенерати Дугіна як джерела правди. 🤡
показати весь коментар
19.01.2026 13:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** здійснить удар тактичною ЯЗ і скоріше всього по АЕС - інших "засобів" в нього не залишилось !
показати весь коментар
19.01.2026 13:10 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 13:12 Відповісти
Не піде - Хмельницька АЕС , чи Рівненська ... а білорусів йому не шкода .
показати весь коментар
19.01.2026 13:18 Відповісти
Ні, пуйло має застрелитися в бункері. Відразу всі засоби масової інформації заговорять про нього. А якщо повіситься на стратегічному бомбардувальнику ТУ-95, то ще й в Голівуді знімуть повнометражний фільм ''Моль''.
показати весь коментар
19.01.2026 13:15 Відповісти
А та тактичне ЯЗ в нього спрацює? ... бо якщо вийде "шипучка" то буде багато сміху ... от совок регулярно тактику рвав і було ясно що одиночний удар з високими відсотком вірогідності буде успішним. Тактичне ЯЗ то не стратегічне яке підстраховують масовістю застосування від збоїв. тут кожну партію зарядів треба перевірити натурним вибухом хоч одного з партії для впевненості. А "компьютерное моделювання" і підкритичні випробування, на відміну від стратегічного ЯЗ. для тактики не достатньо. 😀
показати весь коментар
19.01.2026 13:28 Відповісти
А хто сказав що удар може бути лише один ? Не вийде з першого разу - будуть інші
В будь якому разі - паніку це викличе на 100% ... а йому цього і треба
показати весь коментар
19.01.2026 13:34 Відповісти
ну тоді най вже швидше починає ... цікаво наскільки злетить його авторитет? 🤔
показати весь коментар
19.01.2026 13:38 Відповісти
От тоді і подивимось
показати весь коментар
19.01.2026 19:35 Відповісти
Ти мислиш прямо як х..ло.
Так само, як х..ло, ти мислив перед виборами 2019 року: хто завгодно мені підійде в якості президента, крім Порошенка.
За 7 майже років нічого для тебе не змінилось...
показати весь коментар
19.01.2026 15:22 Відповісти
Тоді вже він точно відправиться до кабздона, бо таке даже трампонутий не підтримує, мабуть і сі, теж. Радіація піде не тільки в бульбастан, а і на Європу теж
показати весь коментар
19.01.2026 13:31 Відповісти
Нехай почне бомбити Воронеж,або нападе на Китай,всі відразу злякаються
показати весь коментар
19.01.2026 13:44 Відповісти
Ага, совершит удар, разгонится и со всей дури плешью об стену ,какие удары, оно сцикливое ***** и не более того..он ВСЕ свои удары уже сделал ,теперь будут ударять его епало об тейбл...
показати весь коментар
19.01.2026 13:50 Відповісти
мего вундервафлю орешник пустит которого кпд как у 10 шахедов?)))или ламаншш на осликах поскачет захватывать?)
показати весь коментар
19.01.2026 13:11 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 13:11 Відповісти
Молюся на наше ППО й розвідників..

Дітей б всіх вивезти..
показати весь коментар
19.01.2026 13:21 Відповісти
А що кажуть бабусі на лавці коло під'їзду?
показати весь коментар
19.01.2026 13:19 Відповісти
Вчиняти будуть у нас, а сциться - Захід.
Іспанський жах.
показати весь коментар
19.01.2026 13:20 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 13:22 Відповісти
В світі рюріків-педофілів та рудих ******* у Путіна огромєнний авторитет.
показати весь коментар
19.01.2026 13:24 Відповісти
Росія може вчинити щось жахливе, щоб підняти авторитет Путіна у світі.
Це всеодно що чикатило вб'є ще одну людину і його рейтинг зросте. Що би ви не робили а ху...ло залишиться ху...лом. А якщо зробить щось жахливе, то даже шістки таки як орбанутий втечуть, а цивілізований світ ще сильніше гидуватиметь. Дугина треба давно вже нагородити самокатом
показати весь коментар
19.01.2026 13:26 Відповісти
Да ***** може робити все що завгодно. Як бачимо вже даже удари кокошніком у Заходу не викликав ніякої реакції. Бо в цьому світі поважають тільки сильного даже якщо він їсть дітей. Тому поки в України не буде своєї Ядерної зброї ніяких гарантій і міру не буде.
показати весь коментар
19.01.2026 13:26 Відповісти
Ну так зроби
показати весь коментар
19.01.2026 13:32 Відповісти
Як раз навпаки ! Після удару "скварєшніком" Макрон , Мелоні і Мерц , раптом , виявили величезне бажання спілкуватись з ****** ... совпадєніє ?
Європа, можливо, запізнилася із прямими переговорами з Путіним, - Бабіш
показати весь коментар
19.01.2026 13:36 Відповісти
може і вдарить по якомусь місту тактичним зарядом , але це нічого не дасть ***** , а тільки пришвидшить загибель його режиму
показати весь коментар
19.01.2026 13:27 Відповісти
Агонія. Річ небезпечна, але закінчення її прогнозоване і відоме.
Головне не панікувати. Вистоїмо.
показати весь коментар
19.01.2026 13:34 Відповісти
Это ПРАВДА ВСЯ ПОРАША ОБОСРЁТСЯ!!!ПУТИНУ В РОТ!!!
показати весь коментар
19.01.2026 13:42 Відповісти
забере собі Гренландію, поки НАТО буде розказувати, що воно сильне як ніколи раніше
показати весь коментар
19.01.2026 13:43 Відповісти
Ага, будет как в анекдоте, если шо, то такое будет, такое будет... А шо будет? Снова люлей дадут...
показати весь коментар
19.01.2026 13:47 Відповісти
Я би вже не так переживав за цього старого імпотента, як за рижу мавпу: той точно гніт підпалить і як почнеться,
показати весь коментар
19.01.2026 13:50 Відповісти
у вороніжі всі жителі з зажатими "21" сидять
показати весь коментар
19.01.2026 13:53 Відповісти
Захистити Гренландію від америкофашистських окупантів?
показати весь коментар
19.01.2026 14:32 Відповісти
как и танкеры)приплыли посмотрели и *********)
показати весь коментар
19.01.2026 14:38 Відповісти
А зря путяша начал в жопу *******. Как только он этим увлёкся, так у него всё и стало сыпаться.
показати весь коментар
19.01.2026 14:37 Відповісти
 
 