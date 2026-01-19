Авторитет російського диктатора Володимира Путіна всередині країни та за її межами падає, зкорема, в очах президента США Дональда Трампа, ключових союзників Москви та провійськової спільноти самої Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, брехні Путіна вже ніхто не вірить, а особливо радикальні кола у Кремлі вимагають рішучих дій для відновлення авторитету РФ, пише The Washington Post.

"Росія змушена вчинити щось жахливе, щоб відновити свою репутацію. Дуже прикро, що ми змушені використовувати такі аргументи. Але у нас немає вибору. У світі, подібному до світу Трампа, мають значення лише жорстокість, сила, масове знищення", - заявив у коментарі ультраправий російський ідеолог Олександр Дугін.

"Всі закони порушуються, і Путін зараз перебуває в досить дивному становищі. Я б не сказав, що його відносини з Трампом є пріоритетом, він не готовий пожертвувати заради цього всім, його пріоритетом є гідне завершення цієї війни", - зазначив високопоставлений чиновник Кремля.

У статті йдеться, що хоча в 2025 році Путін особисто підписав угоди про стратегічне партнерство з Венесуелою та Іраном, він зберігає мовчання після шокуючого захоплення Трампом венесуельського президента Ніколаса Мадуро, а також обіцянок Вашингтона допомогти іранським антиурядовим протестувальникам.

На думку аналітиків, російський диктатор обмежений необхідністю підтримувати відносини з Трампом, навіть коли американські війська захопили російський нафтовий танкер.

Окрім цього, нездатність Путіна підтримати союзників у скрутну хвилину завдала серйозного удару по проєкції сили Росії за кордоном та її авторитету на світовій арені.

