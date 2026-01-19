Росія може вчинити щось жахливе, щоб підняти авторитет Путіна у світі, - The Washington Post
Авторитет російського диктатора Володимира Путіна всередині країни та за її межами падає, зкорема, в очах президента США Дональда Трампа, ключових союзників Москви та провійськової спільноти самої Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, брехні Путіна вже ніхто не вірить, а особливо радикальні кола у Кремлі вимагають рішучих дій для відновлення авторитету РФ, пише The Washington Post.
Подробиці
"Росія змушена вчинити щось жахливе, щоб відновити свою репутацію. Дуже прикро, що ми змушені використовувати такі аргументи. Але у нас немає вибору. У світі, подібному до світу Трампа, мають значення лише жорстокість, сила, масове знищення", - заявив у коментарі ультраправий російський ідеолог Олександр Дугін.
"Всі закони порушуються, і Путін зараз перебуває в досить дивному становищі. Я б не сказав, що його відносини з Трампом є пріоритетом, він не готовий пожертвувати заради цього всім, його пріоритетом є гідне завершення цієї війни", - зазначив високопоставлений чиновник Кремля.
У статті йдеться, що хоча в 2025 році Путін особисто підписав угоди про стратегічне партнерство з Венесуелою та Іраном, він зберігає мовчання після шокуючого захоплення Трампом венесуельського президента Ніколаса Мадуро, а також обіцянок Вашингтона допомогти іранським антиурядовим протестувальникам.
На думку аналітиків, російський диктатор обмежений необхідністю підтримувати відносини з Трампом, навіть коли американські війська захопили російський нафтовий танкер.
Окрім цього, нездатність Путіна підтримати союзників у скрутну хвилину завдала серйозного удару по проєкції сили Росії за кордоном та її авторитету на світовій арені.
В будь якому разі - паніку це викличе на 100% ... а йому цього і треба
Так само, як х..ло, ти мислив перед виборами 2019 року: хто завгодно мені підійде в якості президента, крім Порошенка.
За 7 майже років нічого для тебе не змінилось...
Дітей б всіх вивезти..
Іспанський жах.
Це всеодно що чикатило вб'є ще одну людину і його рейтинг зросте. Що би ви не робили а ху...ло залишиться ху...лом. А якщо зробить щось жахливе, то даже шістки таки як орбанутий втечуть, а цивілізований світ ще сильніше гидуватиметь. Дугина треба давно вже нагородити самокатом
Головне не панікувати. Вистоїмо.