1 958 6
Росія зірвала обмін військовополоненими наприкінці 2025 року, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відтермінувала досягнуті наприкінці 2025 року домовленості щодо обміну військовополонених.
Про це повідомив глава держави у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Росія зірвала домовленості
Він зазначив, що відтермінування закінчення війни йде з боку саме Росії.
"Наприкінці минулого року були домовленості щодо обміну наших людей – тисячу людей обміняти. В чому проблема? В чому затримка з української сторони? Хто тримає українців у полоні? Ми? Росія", - зазначив Зеленський.
Кремль затягує всі процеси переговорів
За словами глави держави, Москва затягує всі процеси, починаючи з гуманітарного треку.
"Давайте поміняємо тисячу людей – відтермінували. Давайте обміняємо хоча б 500 – відтермінували. Давайте обміняємо всіх на всіх – відтерміновується. Це частина 20 пунктів", - пояснив президент.
- Зеленський наголосив, що відтермінування відбувається не через небажання Києва, а через брак достатнього тиску на Росію.
"Потрібен достатній тиск на Росію. І все закінчиться. Я вважаю, що ми дуже близькі до цього", - додав він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як ти і твої жополизи такі обміни не анонсують, то все Ок.
а як патякають, як навіжені, то "...в чому проблема..."