Росія зірвала обмін військовополоненими наприкінці 2025 року, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відтермінувала досягнуті наприкінці 2025 року домовленості щодо обміну військовополонених.

Про це повідомив глава держави у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росія зірвала домовленості

Він зазначив, що відтермінування закінчення війни йде з боку саме Росії.

"Наприкінці минулого року були домовленості щодо обміну наших людей – тисячу людей обміняти. В чому проблема? В чому затримка з української сторони? Хто тримає українців у полоні? Ми? Росія", - зазначив Зеленський.

Кремль затягує всі процеси переговорів

За словами глави держави, Москва затягує всі процеси, починаючи з гуманітарного треку.

"Давайте поміняємо тисячу людей – відтермінували. Давайте обміняємо хоча б 500 – відтермінували. Давайте обміняємо всіх на всіх – відтерміновується. Це частина 20 пунктів", - пояснив президент.

Зеленський наголосив, що відтермінування відбувається не через небажання Києва, а через брак достатнього тиску на Росію.

"Потрібен достатній тиск на Росію. І все закінчиться. Я вважаю, що ми дуже близькі до цього", - додав він.

