Росія зірвала обмін військовополоненими наприкінці 2025 року, - Зеленський

Обмін полоненими 1 жовтня 2025 року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відтермінувала досягнуті наприкінці 2025 року домовленості щодо обміну військовополонених.

Про це повідомив глава держави у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Росія зірвала домовленості

Він зазначив, що відтермінування закінчення війни йде з боку саме Росії.

"Наприкінці минулого року були домовленості щодо обміну наших людей – тисячу людей обміняти. В чому проблема? В чому затримка з української сторони? Хто тримає українців у полоні? Ми? Росія", - зазначив Зеленський.

Кремль затягує всі процеси переговорів

За словами глави держави, Москва затягує всі процеси, починаючи з гуманітарного треку.

"Давайте поміняємо тисячу людей – відтермінували. Давайте обміняємо хоча б 500 – відтермінували. Давайте обміняємо всіх на всіх – відтерміновується. Це частина 20 пунктів", - пояснив президент.

  • Зеленський наголосив, що відтермінування відбувається не через небажання Києва, а через брак достатнього тиску на Росію.

"Потрібен достатній тиск на Росію. І все закінчиться. Я вважаю, що ми дуже близькі до цього", - додав він.

Ото взять би тобі і всі твої 20 пунктів мірного плану в сраку засунуть і провернуть. Тоді б **** знало як з рашистами вести перагавори. Чого ти добилося від цієї біганини до Тромба? Ні полонених не обміняло ні ракет до ППО Тромб не дав. Тому що тебе йолопе дурноватий розводять як лоха на ''слабо'' зловивши тебе за язика і чекають нових поступок.
16.01.2026 19:44 Відповісти
А хто був посередником по обміну? дЄрмак?
16.01.2026 19:44 Відповісти
Зе, а спробуй менше гундосить кожний вечір...
як ти і твої жополизи такі обміни не анонсують, то все Ок.
а як патякають, як навіжені, то "...в чому проблема..."
16.01.2026 19:51 Відповісти
Про власноруч зірвані переговори з Трампом гідрант скромно мовчить .
16.01.2026 21:41 Відповісти
В кацапів просто багато цих смертників
16.01.2026 21:52 Відповісти
Чепуха бестолковая
16.01.2026 23:27 Відповісти
 
 