ГУР перехопило наказ рашиста вбивати військовополонених ЗСУ: "Никого в плен не берём. Всех надо разъ#б#ть нах#й, уничтожить". АУДIО
Російські командири віддають злочинні накази на розстріл українських військовополонених.
Як інформує Цензор.НЕТ, свідчення злочину загарбників зафіксували в ГУР МО у радіоперехопленні.
Наказ окупанта
Із перемовин військовослужбовців другого батальйону 237-го полку зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, що діє поблизу Покровська, чути, як один із командирів віддає наказ на розстріл українських військовополонених.
"Никого на##й в плен не берём, услышали, раз##ли всех там на##й, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз##ть на##й, уничтожить", – наказує він.
Системні страти та катування військовополонених, вбивства цивільних осіб та позасудові страти своїх військовослужбовців вкотре доводять: воєнні злочини ― свідома та цілеспрямована політика держави-агресора Росії, нагадує ГУР МО.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що окупанти розстріляли трьох українських захисників поблизу Гуляйполя.
Читайте також: Окупанти розстріляли двох полонених українських військових у с.Шахове на Донеччині: розпочато розслідування. ФОТО
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль