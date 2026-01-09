ГУР перехопило наказ рашиста вбивати військовополонених ЗСУ: "Никого в плен не берём. Всех надо разъ#б#ть нах#й, уничтожить". АУДIО

Російські командири віддають злочинні накази на розстріл українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, свідчення злочину загарбників зафіксували в ГУР МО у радіоперехопленні.

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Наказ окупанта

Із перемовин військовослужбовців другого батальйону 237-го полку зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, що діє поблизу Покровська, чути, як один із командирів віддає наказ на розстріл українських військовополонених.

"Никого на##й в плен не берём, услышали, раз##ли всех там на##й, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз##ть на##й, уничтожить", – наказує він.

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Системні страти та катування військовополонених, вбивства цивільних осіб та позасудові страти своїх військовослужбовців вкотре доводять: воєнні злочини ― свідома та цілеспрямована політика держави-агресора Росії, нагадує ГУР МО.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що окупанти розстріляли трьох українських захисників поблизу Гуляйполя.

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