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ГУР перехватило приказ рашиста убивать военнопленных ВСУ: "Никого в плен не берем. Всех надо раз##ть на##й, уничтожить". АУДИО

Российские командиры отдают преступные приказы на расстрел украинских военнопленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свидетельства преступления захватчиков зафиксировали в ГУР МО в радиоперехвате.

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Приказ оккупанта

Из переговоров военнослужащих второго батальона 237-го полка из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, действующей вблизи Покровска, слышно, как один из командиров отдает приказ на расстрел украинских военнопленных.

"Никого на##й в плен не берем, услышали, раз##ли всех там на##й, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз##ть на##й, уничтожить", – приказывает он.

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Системные казни и пытки военнопленных, убийства гражданских лиц и внесудебные казни своих военнослужащих в очередной раз доказывают: военные преступления ― сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России, напоминает ГУР МО.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли трех украинских защитников вблизи Гуляйполя.

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военнопленные (1292) военные преступления (1603) перехват (376) ГУР (842) война в Украине (8723)
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