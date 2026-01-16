Россия сорвала обмен военнопленными в конце 2025 года, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отложила достигнутые в конце 2025 года договоренности об обмене военнопленными.

Об этом сообщил глава государства в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Россия сорвала договоренности

Он отметил, что отсрочка окончания войны идет именно со стороны России.

"В конце прошлого года были договоренности об обмене наших людей – тысячу человек обменять. В чем проблема? В чем задержка с украинской стороны? Кто держит украинцев в плену? Мы? Россия", - отметил Зеленский.

Кремль затягивает все процессы переговоров

По словам главы государства, Москва затягивает все процессы, начиная с гуманитарного трека.

"Давайте поменяем тысячу человек – отложили. Давайте обменяем хотя бы 500 – отложили. Давайте обменяем всех на всех – откладывается. Это часть 20 пунктов", – пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что отсрочка происходит не из-за нежелания Киева, а из-за недостаточного давления на Россию.

"Нужно достаточное давление на Россию. И все закончится. Я считаю, что мы очень близки к этому", - добавил он.

