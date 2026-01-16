РУС
Россия сорвала обмен военнопленными в конце 2025 года, - Зеленский

Обмен пленными 1 октября 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отложила достигнутые в конце 2025 года договоренности об обмене военнопленными.

Об этом сообщил глава государства в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Россия сорвала договоренности

Он отметил, что отсрочка окончания войны идет именно со стороны России.

"В конце прошлого года были договоренности об обмене наших людей – тысячу человек обменять. В чем проблема? В чем задержка с украинской стороны? Кто держит украинцев в плену? Мы? Россия", - отметил Зеленский.

Кремль затягивает все процессы переговоров

По словам главы государства, Москва затягивает все процессы, начиная с гуманитарного трека.

"Давайте поменяем тысячу человек – отложили. Давайте обменяем хотя бы 500 – отложили. Давайте обменяем всех на всех – откладывается. Это часть 20 пунктов", – пояснил президент.

  • Зеленский подчеркнул, что отсрочка происходит не из-за нежелания Киева, а из-за недостаточного давления на Россию.

"Нужно достаточное давление на Россию. И все закончится. Я считаю, что мы очень близки к этому", - добавил он.

Ото взять би тобі і всі твої 20 пунктів мірного плану в сраку засунуть і провернуть. Тоді б **** знало як з рашистами вести перагавори. Чого ти добилося від цієї біганини до Тромба? Ні полонених не обміняло ні ракет до ППО Тромб не дав. Тому що тебе йолопе дурноватий розводять як лоха на ''слабо'' зловивши тебе за язика і чекають нових поступок.
16.01.2026 19:44 Ответить
А хто був посередником по обміну? дЄрмак?
16.01.2026 19:44 Ответить
Зе, а спробуй менше гундосить кожний вечір...
як ти і твої жополизи такі обміни не анонсують, то все Ок.
а як патякають, як навіжені, то "...в чому проблема..."
16.01.2026 19:51 Ответить
 
 