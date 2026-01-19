Новини Удари по енергетиці
Російському командиру повідомлено про підозру за накази бити по енергетичній інфраструктурі України

Заступнику командира дивізіону ЗС РФ повідомлено про підозру у віддані наказів на удари по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України.

Прокурори Офісу Генерального прокурора встановили факти співучасті заступника командира дивізіону ЗС РФ у віддані наказів на нанесення ударів по об’єктах із використанням БПЛА "Герань-2", інформує Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

За даними слідства, у 2023–2024 роках підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, у співучасті з вищим військовим командуванням ЗС РФ віддавав накази на застосування ударних безпілотних літальних апаратів типу "Герань-2" за заздалегідь визначеними координатами.

Удари спрямовувалися по визначених об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури на території України, які є критично важливими для забезпечення життєдіяльності цивільного населення.

Дії підозрюваного кваліфіковано як вчинення воєнного злочину у складі групи осіб.

А судити його буде самий гуманний Печерський суд😅😅😅
19.01.2026 13:37 Відповісти
І шо, кацап явиться з повинною?
19.01.2026 13:37 Відповісти
Є хоч в одному словнику слово, куди можна запхати цю підозру?
19.01.2026 13:38 Відповісти
Пздц....зелені уйобки просто знущаються з країни....
19.01.2026 13:42 Відповісти
Баканов з кулінічем і шуфричем та коломойським, мабуть, зхвильовані???
19.01.2026 13:50 Відповісти
патужна
19.01.2026 13:51 Відповісти
 
 