Російському командиру повідомлено про підозру за накази бити по енергетичній інфраструктурі України

Заступнику командира дивізіону ЗС РФ повідомлено про підозру у віддані наказів на удари по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України.



Прокурори Офісу Генерального прокурора встановили факти співучасті заступника командира дивізіону ЗС РФ у віддані наказів на нанесення ударів по об’єктах із використанням БПЛА "Герань-2", інформує Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

За даними слідства, у 2023–2024 роках підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, у співучасті з вищим військовим командуванням ЗС РФ віддавав накази на застосування ударних безпілотних літальних апаратів типу "Герань-2" за заздалегідь визначеними координатами.

Удари спрямовувалися по визначених об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури на території України, які є критично важливими для забезпечення життєдіяльності цивільного населення.

Дії підозрюваного кваліфіковано як вчинення воєнного злочину у складі групи осіб.

