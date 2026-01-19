Російському командиру повідомлено про підозру за накази бити по енергетичній інфраструктурі України
Заступнику командира дивізіону ЗС РФ повідомлено про підозру у віддані наказів на удари по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України.
Прокурори Офісу Генерального прокурора встановили факти співучасті заступника командира дивізіону ЗС РФ у віддані наказів на нанесення ударів по об’єктах із використанням БПЛА "Герань-2", інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
За даними слідства, у 2023–2024 роках підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, у співучасті з вищим військовим командуванням ЗС РФ віддавав накази на застосування ударних безпілотних літальних апаратів типу "Герань-2" за заздалегідь визначеними координатами.
Удари спрямовувалися по визначених об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури на території України, які є критично важливими для забезпечення життєдіяльності цивільного населення.
Дії підозрюваного кваліфіковано як вчинення воєнного злочину у складі групи осіб.
