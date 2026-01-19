Ни одна страна Европы не способна так быстро восстановиться, как Киев после обстрелов, - эксперт сообщил, может ли столица остаться без тепла
Ни одна страна Европы не смогла бы так эффективно отреагировать на последствия рекордного обстрела, которому подвергся Киев в ночь на 9 января, и так быстро восстановить теплоснабжение. Коммунальные службы сработали слаженно и эффективно, что позволило спасти систему в целом.
Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Liga.Net, информирует Цензор.НЕТ.
"Во-первых, была подготовка. И "Київтеплоенерго" к такому сценарию готовилось. Инструктировали ответственных по домам, проводили тренировки, что делать. И когда нам уничтожили крупнейшие источники тепла, они быстро слили воду там, где ее точно не будет. И начали подключать другие источники, потому что в Киеве есть 180 отдельных котельных, разбросанных по городу. Одновременно восстанавливая то, что повреждено. Даже отключали горячую воду, снижали температуру теплоносителя, чтобы подключить как можно больше домов к тем источникам, которые работают. Чтобы у людей было хотя бы не -5, а +10. И самое главное – система отопления уцелела в этой ситуации. Честно, я уверен, что ни одна страна Европы ничего подобного сделать не была бы способна", – заявил Харченко.
Он отметил, что киевские власти, готовясь к обстрелам, установили резервные генераторы и обеспечили дополнительно 56 мегаватт, если бы не это – ситуация была бы намного хуже.
"На самом деле, Киев сделал больше, чем вся страна вместе взятая. Честно говоря, это моя личная оценка. То есть количество закупленного и установленного газопоршневого оборудования. 56 мегаватт они установили. И если бы не эти 56 мегаватт, и если бы не резервные генераторы, которых у Киева было больше, чем у кого-либо, ситуация была бы в разы хуже. Киев бьют больше всего, это объективно. В Киеве сконцентрировано наибольшее количество ударов. А сами ТЭЦ, к сожалению, защитить физически нереально", - заявил эксперт.
Эксперт подчеркнул, что не видит такого сценария, при котором Киев полностью останется без отопления.
"Возможно ли, что Киев полностью останется без отопления? Нет, я не вижу такого сценария, в принципе. По меньшей мере, 60-70% Киева всегда будут иметь отопление, даже после самых худших атак. Да, возможно будут элементы, когда в отдельных районах будут снова сливать воду, потом снова набирать. Это возможные операции", - подчеркнул директор Центра исследований энергетики.
Внаслідок пошкодження кабелів на електростанції без електропостачання та тепла залишилися близько 50 тисяч домогосподарств.
Українські біженці відкрили "Пункт незламності" для жителів Берліна під час блекауту
Українські біженці, які проживають у Берліні, відкрили для місцевих мешканців "Пункт незламності", де можна зігрітися, зарядити гаджети та випити гарячого чаю під час тривалого блекауту.
І це лише якісь всраті кабелі підпалили, а не ТПшку ракетами розваляли.
Чинуш всіх рангів і звань це не стосується .