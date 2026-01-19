РУС
Ни одна страна Европы не способна так быстро восстановиться, как Киев после обстрелов, - эксперт сообщил, может ли столица остаться без тепла

Харченко: Киев сделал больше для защиты энергетики, чем вся страна вместе

Ни одна страна Европы не смогла бы так эффективно отреагировать на последствия рекордного обстрела, которому подвергся Киев в ночь на 9 января, и так быстро восстановить теплоснабжение. Коммунальные службы сработали слаженно и эффективно, что позволило спасти систему в целом.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Liga.Net, информирует Цензор.НЕТ. 

"Во-первых, была подготовка. И "Київтеплоенерго" к такому сценарию готовилось. Инструктировали ответственных по домам, проводили тренировки, что делать. И когда нам уничтожили крупнейшие источники тепла, они быстро слили воду там, где ее точно не будет. И начали подключать другие источники, потому что в Киеве есть 180 отдельных котельных, разбросанных по городу. Одновременно восстанавливая то, что повреждено. Даже отключали горячую воду, снижали температуру теплоносителя, чтобы подключить как можно больше домов к тем источникам, которые работают. Чтобы у людей было хотя бы не -5, а +10. И самое главное – система отопления уцелела в этой ситуации. Честно, я уверен, что ни одна страна Европы ничего подобного сделать не была бы способна", – заявил Харченко.

Он отметил, что киевские власти, готовясь к обстрелам, установили резервные генераторы и обеспечили дополнительно 56 мегаватт, если бы не это – ситуация была бы намного хуже.

"На самом деле, Киев сделал больше, чем вся страна вместе взятая. Честно говоря, это моя личная оценка. То есть количество закупленного и установленного газопоршневого оборудования. 56 мегаватт они установили. И если бы не эти 56 мегаватт, и если бы не резервные генераторы, которых у Киева было больше, чем у кого-либо, ситуация была бы в разы хуже. Киев бьют больше всего, это объективно. В Киеве сконцентрировано наибольшее количество ударов. А сами ТЭЦ, к сожалению, защитить физически нереально", - заявил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что не видит такого сценария, при котором Киев полностью останется без отопления.

"Возможно ли, что Киев полностью останется без отопления? Нет, я не вижу такого сценария, в принципе. По меньшей мере, 60-70% Киева всегда будут иметь отопление, даже после самых худших атак. Да, возможно будут элементы, когда в отдельных районах будут снова сливать воду, потом снова набирать. Это возможные операции", - подчеркнул директор Центра исследований энергетики.

