У Києві поки неможливо скасувати екстрені відключення світла, - Шмигаль
У Києві та області поки неможливо відмовитися від екстрених відключень електроенергії через збереження дефіциту в енергосистемі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та регіоні.
Посадовець наголосив, що ситуація залишається складною, однак уряд працює над оперативними та довгостроковими рішеннями для стабілізації енергопостачання.
Дефіцит електроенергії та плани посилення системи
За словами Шмигаля, дефіцит потужностей у Києві та області наразі зберігається. Одним із ключових завдань уряду є розвиток розподіленої генерації в столиці.
"Стратегічне завдання – реалізація плану розвитку розподіленої генерації міста. Ми маємо вийти на додаткові потужності понад 100 МВт, що зробить Київ стійкішим до атак", – підкреслив міністр.
Він також повідомив, що держава працює над усуненням дозвільних та бюрократичних перепон. Це необхідно для прискорення встановлення когенераційних установок і модульних котелень.
Аварійні роботи та допомога з регіонів
Паралельно тривають безперервні аварійно-відновлювальні роботи. За словами урядовця, на окремих об’єктах одночасно працюють по дві ремонтні бригади, щоб якнайшвидше повернути тепло та електрику мешканцям.
За даними Мінрозвитку, до ліквідації аварій у Києві залучено 60 додаткових бригад. З них 40 надала "Укрзалізниця", 18 прибули з інших областей, зокрема 13 – з Київщини. Також задіяні фахівці "Київтеплоенерго". Очікується, що 20 січня до столиці прибудуть ще три бригади зі Львова.
"Вдячний енергетикам, комунальникам і рятувальникам, які в надскладних умовах повертають комфорт у домівки українців", – зазначив Денис Шмигаль.
- Раніше президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема по атомних електростанціях.
Перекладання відповідальності за ракетні атаки росії на місцеву владу набуло форми кримінальних справ. Мені до рук потрапив офіційний лист силовиків до мерії Києва, у якому вимагають значний масив документів щодо робіт із захисту критичної інфраструктури за 2022-2025 роки. Формально все в межах КПК. Фактично ж це слідчі дії проти міської влади в момент, коли вона цілодобово займається ліквідацією наслідків обстрілів.
Про системний тиск силовиків на органи місцевого самоврядування вже публічно заявила Асоціація міст України. І мова, як розумієте, не лише про Київ. Аналогічні дії відбуваються в інших громадах: масові запити, допити, вилучення документів, кримінальні провадження за «неналежну підготовку». По всій країні місцеву владу фактично звинувачують в тому, що саме вона не зупинила ракети, які прилетіли у ТЕЦ і підстанції.
Ця логіка, на жаль, вже знайома. Раніше загальні провали в обороні України намагалися персоніфікувати й повісити на окремих військових командирів. Наслідки ми бачили. Тепер черга дійшла до місцевого самоврядування. Влада почала спеціально стикати лобами регіони, порівнювати непорівнюване. Українцям влада каже, що Харків краще підготувався до обстрілів, ніж Київ, а західним партнерам розповідає, що у Харкові - 400 тисяч людей без світла та тепла. Навіщо брехати?
Експерти з енергетики чітко говорять, що Київ був одним із найкраще підготовлених міст до зими, але саме він зазнав наймасштабніших атак. Столиця - що поробиш? Масштаб руйнувань напряму пов'язаний не з «бездіяльністю мерії», а з інтенсивністю обстрілів. Але ця очевидна логіка чомусь не лягає в основу слідчих дій.
Особливо показовим є контраст на фоні гіперактивності прокуратури щодо органів самоврядування - гнітюча тиша у справах Галущенка та Міндіча. Саме там йдеться про мільярди вкрадених коштів, які мали піти на захист і посилення енергосистеми. Саме там справжні причини того, чому ТЕЦ і підстанції виявилися вразливими. Натомість реальні фігуранти цих історій перебувають у теплих будинках в Конче-Заспі та теплих країнах, тоді як українці мерзнуть у власних квартирах.
При цьому ніхто так і не поставив публічного питання начальнику КМВА Ткаченку: що сталося з майже 260 мільйонами гривень, виділеними на програму «Чисте небо» на збиття Шахедів, і чому ці кошти не дали очікуваного результату? Теж міндічі з'їли? Що зробили Тімур Ткаченко та його команда?
Атака центральної влади на місцеву у перервах між російськими обстрілами не проходить непоміченим для міжнародних партнерів. Західні медіа вже прямо писали, що політична атака на мера Києва Кличка загалом підриває довіру до державного управління під час війни. У воюючій державі такі сигнали виглядають особливо тривожно. Розкрадали гроші друзі міндічі-галущенки. А винуватим роблять Кличка, Філатова та інших мерів. Як інакше, коли нагорі думають насамперед про вибори?