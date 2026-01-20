У Києві поки неможливо скасувати екстрені відключення світла, - Шмигаль

У Києві та області поки неможливо відмовитися від екстрених відключень електроенергії через збереження дефіциту в енергосистемі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та регіоні.

Посадовець наголосив, що ситуація залишається складною, однак уряд працює над оперативними та довгостроковими рішеннями для стабілізації енергопостачання.

Дефіцит електроенергії та плани посилення системи

За словами Шмигаля, дефіцит потужностей у Києві та області наразі зберігається. Одним із ключових завдань уряду є розвиток розподіленої генерації в столиці.

"Стратегічне завдання – реалізація плану розвитку розподіленої генерації міста. Ми маємо вийти на додаткові потужності понад 100 МВт, що зробить Київ стійкішим до атак", – підкреслив міністр.

Він також повідомив, що держава працює над усуненням дозвільних та бюрократичних перепон. Це необхідно для прискорення встановлення когенераційних установок і модульних котелень.

Аварійні роботи та допомога з регіонів

Паралельно тривають безперервні аварійно-відновлювальні роботи. За словами урядовця, на окремих об’єктах одночасно працюють по дві ремонтні бригади, щоб якнайшвидше повернути тепло та електрику мешканцям.

За даними Мінрозвитку, до ліквідації аварій у Києві залучено 60 додаткових бригад. З них 40 надала "Укрзалізниця", 18 прибули з інших областей, зокрема 13 – з Київщини. Також задіяні фахівці "Київтеплоенерго". Очікується, що 20 січня до столиці прибудуть ще три бригади зі Львова.

"Вдячний енергетикам, комунальникам і рятувальникам, які в надскладних умовах повертають комфорт у домівки українців", – зазначив Денис Шмигаль.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема по атомних електростанціях.

