В Киеве пока невозможно отменить экстренные отключения света, - Шмыгаль

В Киеве и области пока невозможно отказаться от экстренных отключений электроэнергии из-за сохраняющегося дефицита в энергосистеме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и регионе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Чиновник подчеркнул, что ситуация остается сложной, однако правительство работает над оперативными и долгосрочными решениями для стабилизации энергоснабжения.

Дефицит электроэнергии и планы усиления системы

По словам Шмыгаля, дефицит мощностей в Киеве и области пока сохраняется. Одной из ключевых задач правительства является развитие распределенной генерации в столице.

"Стратегическая задача – реализация плана развития распределенной генерации города. Мы должны выйти на дополнительные мощности более 100 МВт, что сделает Киев более устойчивым к атакам", – подчеркнул министр.

Он также сообщил, что государство работает над устранением разрешительных и бюрократических препятствий. Это необходимо для ускорения установки когенерационных установок и модульных котельных.

Аварийные работы и помощь из регионов

Параллельно продолжаются непрерывные аварийно-восстановительные работы. По словам чиновника, на отдельных объектах одновременно работают по две ремонтные бригады, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и электричество жителям.

По данным Минразвития, к ликвидации аварий в Киеве привлечено 60 дополнительных бригад. Из них 40 предоставила "Укрзализныця", 18 прибыли из других областей, в частности 13 - из Киевской области. Также задействованы специалисты "Киевтеплоэнерго". Ожидается, что 20 января в столицу прибудут еще три бригады из Львова.

"Благодарен энергетикам, коммунальщикам и спасателям, которые в сложнейших условиях возвращают комфорт в дома украинцев", – отметил Денис Шмыгаль.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины, в частности по атомным электростанциям.

