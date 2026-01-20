В Киеве пока невозможно отменить экстренные отключения света, - Шмыгаль
В Киеве и области пока невозможно отказаться от экстренных отключений электроэнергии из-за сохраняющегося дефицита в энергосистеме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и регионе.
Чиновник подчеркнул, что ситуация остается сложной, однако правительство работает над оперативными и долгосрочными решениями для стабилизации энергоснабжения.
Дефицит электроэнергии и планы усиления системы
По словам Шмыгаля, дефицит мощностей в Киеве и области пока сохраняется. Одной из ключевых задач правительства является развитие распределенной генерации в столице.
"Стратегическая задача – реализация плана развития распределенной генерации города. Мы должны выйти на дополнительные мощности более 100 МВт, что сделает Киев более устойчивым к атакам", – подчеркнул министр.
Он также сообщил, что государство работает над устранением разрешительных и бюрократических препятствий. Это необходимо для ускорения установки когенерационных установок и модульных котельных.
Аварийные работы и помощь из регионов
Параллельно продолжаются непрерывные аварийно-восстановительные работы. По словам чиновника, на отдельных объектах одновременно работают по две ремонтные бригады, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и электричество жителям.
По данным Минразвития, к ликвидации аварий в Киеве привлечено 60 дополнительных бригад. Из них 40 предоставила "Укрзализныця", 18 прибыли из других областей, в частности 13 - из Киевской области. Также задействованы специалисты "Киевтеплоэнерго". Ожидается, что 20 января в столицу прибудут еще три бригады из Львова.
"Благодарен энергетикам, коммунальщикам и спасателям, которые в сложнейших условиях возвращают комфорт в дома украинцев", – отметил Денис Шмыгаль.
- Ранее президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины, в частности по атомным электростанциям.
Но, если брать 13-й год прошлого века, мы вырабатываем больше чем вся Российская Империя
Перекладання відповідальності за ракетні атаки росії на місцеву владу набуло форми кримінальних справ. Мені до рук потрапив офіційний лист силовиків до мерії Києва, у якому вимагають значний масив документів щодо робіт із захисту критичної інфраструктури за 2022-2025 роки. Формально все в межах КПК. Фактично ж це слідчі дії проти міської влади в момент, коли вона цілодобово займається ліквідацією наслідків обстрілів.
Про системний тиск силовиків на органи місцевого самоврядування вже публічно заявила Асоціація міст України. І мова, як розумієте, не лише про Київ. Аналогічні дії відбуваються в інших громадах: масові запити, допити, вилучення документів, кримінальні провадження за «неналежну підготовку». По всій країні місцеву владу фактично звинувачують в тому, що саме вона не зупинила ракети, які прилетіли у ТЕЦ і підстанції.
Ця логіка, на жаль, вже знайома. Раніше загальні провали в обороні України намагалися персоніфікувати й повісити на окремих військових командирів. Наслідки ми бачили. Тепер черга дійшла до місцевого самоврядування. Влада почала спеціально стикати лобами регіони, порівнювати непорівнюване. Українцям влада каже, що Харків краще підготувався до обстрілів, ніж Київ, а західним партнерам розповідає, що у Харкові - 400 тисяч людей без світла та тепла. Навіщо брехати?
Експерти з енергетики чітко говорять, що Київ був одним із найкраще підготовлених міст до зими, але саме він зазнав наймасштабніших атак. Столиця - що поробиш? Масштаб руйнувань напряму пов'язаний не з «бездіяльністю мерії», а з інтенсивністю обстрілів. Але ця очевидна логіка чомусь не лягає в основу слідчих дій.
Особливо показовим є контраст на фоні гіперактивності прокуратури щодо органів самоврядування - гнітюча тиша у справах Галущенка та Міндіча. Саме там йдеться про мільярди вкрадених коштів, які мали піти на захист і посилення енергосистеми. Саме там справжні причини того, чому ТЕЦ і підстанції виявилися вразливими. Натомість реальні фігуранти цих історій перебувають у теплих будинках в Конче-Заспі та теплих країнах, тоді як українці мерзнуть у власних квартирах.
При цьому ніхто так і не поставив публічного питання начальнику КМВА Ткаченку: що сталося з майже 260 мільйонами гривень, виділеними на програму «Чисте небо» на збиття Шахедів, і чому ці кошти не дали очікуваного результату? Теж міндічі з'їли? Що зробили Тімур Ткаченко та його команда?
Атака центральної влади на місцеву у перервах між російськими обстрілами не проходить непоміченим для міжнародних партнерів. Західні медіа вже прямо писали, що політична атака на мера Києва Кличка загалом підриває довіру до державного управління під час війни. У воюючій державі такі сигнали виглядають особливо тривожно. Розкрадали гроші друзі міндічі-галущенки. А винуватим роблять Кличка, Філатова та інших мерів. Як інакше, коли нагорі думають насамперед про вибори?