Аккумуляторы, генераторы и котельные: 17 стран предоставили Украине энергетическое оборудование, - Сибига
Украина получила помощь от 17 стран для восстановления энергетической инфраструктуры из-за сложной ситуации с электроснабжением после российских атак.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
Министр иностранных дел отчитался перед президентом Владимиром Зеленским о результатах дипломатической работы и привлечении международной поддержки для энергетики. Помощь поступает в виде генераторов, котельных и финансирования критической инфраструктуры.
Страны, которые оказали энергетическую помощь Украине
Италия – более 80 промышленных бойлеров мощностью 550–3000 кВт для громад с поврежденными системами отопления.
Бельгия – 22 мобильные котельные и три генератора мощностью 200 и 40 кВт для Киева, Одессы и Фастова.
Чехия – 36 генераторов для Львова, Тернополя, Киева, Днепра, Николаева и Херсона; грант на 850 тыс. евро на энергетическое оборудование.
Румыния – 15 аккумуляторных станций EcoFlow и дизельный генератор для Сумской ОГА на сумму 20 тыс. евро.
Болгария – 17 генераторов различной мощности.
Дания – две промышленные станции бесперебойного питания мощностью 100 и 80 кВт и генератор на 22 кВт для больницы в Киеве.
Хорватия – два мощных генератора для Сумской ОВА, еще два для Киевской и Сумской областей.
Европейский союз – 445 генераторов из резервов rescEU.
Швейцария – четыре аварийных электрогенератора средней мощности от кантона Тургау.
Молдова – 14 генераторов для нужд Сумщины.
Норвегия, Германия, Австрия, Великобритания – финансовая поддержка энергетического сектора: Норвегия – 200 млн долларов, Германия и Австрия – 60 млн евро, Великобритания – 20 млн фунтов.
Литва – генераторы, электрокомпоненты и средства для аварийного ремонта энергетической инфраструктуры.
Польша – дизельные генераторы для критической инфраструктуры и социальной сферы, инициатива "Тепло для Киева" собрала более 1 млн долларов.
Грузия – 9 промышленных генераторов для Сумской ОВА на сумму более 553 тыс. долларов.
Армения – 10 мобильных инверторных генераторов для детских садов, школ и медицинских учреждений в прифронтовых регионах.
Сложная ситуация в энергетике Украины
Российские оккупанты с первого года войны наносят удары по энергетическим объектам. В этом году ситуация стала наиболее критической с начала вторжения.
В Киеве уже более недели действуют экстренные отключения света. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ подготовилась к новому массированному удару по энергетической инфраструктуре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поляки за три дні зібрали понад 13 млн гривень на закупівлю генераторів для Києва. Кошти вдалося акумулювати в межах благодійного збору «Тепло з Польщі для Києва»,
Спочатку організатори планували придбати 100 генераторів для потреб киян. Однак необхідну суму вдалося зібрати лише за кілька годин після старту кампанії, що стало підставою для перегляду цілей збору. Після цього фінансову мету підвищили до 2 млн злотих.
Організатори ініціативи зазначили, що масштаб і швидкість збору коштів перевершили всі очікування. За їхніми словами, активна участь громадян Польщі свідчить про високий рівень солідарності та підтримки України у складний період.
Норвегія - 200 млн доларів,
Німеччина та Австрія - 60 млн євро,
Велика Британія - 20 млн фунтів.
казав Сунь-Цзи у своєму трактаті "Мистецтво війни" ще 2,5 тис. тому, наголошуючи на стратегічній перемозі через дипломатію, хитрість та розуміння ворога, а не через кровопролиття.
Мінськ-1 та Мінськ-2 - це ті дві війни, які НЕ відбулися дякуючи Пороху
а зараз у нас ЗЄльоні "майськіє"....
Мільон людей залишися без опалення у мороз!
А все почалося у 2019-му...
Отак "мудрий нарід" сам себе згеноцидить
А все почалося у 2019з виборів і Оману...