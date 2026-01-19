РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3921 посетитель онлайн
Новости Отключение электроэнергии
3 973 20

Аккумуляторы, генераторы и котельные: 17 стран предоставили Украине энергетическое оборудование, - Сибига

Энергетическое оборудование для Украины

Украина получила помощь от 17 стран для восстановления энергетической инфраструктуры из-за сложной ситуации с электроснабжением после российских атак.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел отчитался перед президентом Владимиром Зеленским о результатах дипломатической работы и привлечении международной поддержки для энергетики. Помощь поступает в виде генераторов, котельных и финансирования критической инфраструктуры.

Страны, которые оказали энергетическую помощь Украине

  • Италия – более 80 промышленных бойлеров мощностью 550–3000 кВт для громад с поврежденными системами отопления.

  • Бельгия – 22 мобильные котельные и три генератора мощностью 200 и 40 кВт для Киева, Одессы и Фастова.

  • Чехия – 36 генераторов для Львова, Тернополя, Киева, Днепра, Николаева и Херсона; грант на 850 тыс. евро на энергетическое оборудование.

  • Румыния – 15 аккумуляторных станций EcoFlow и дизельный генератор для Сумской ОГА на сумму 20 тыс. евро.

  • Болгария – 17 генераторов различной мощности.

  • Дания – две промышленные станции бесперебойного питания мощностью 100 и 80 кВт и генератор на 22 кВт для больницы в Киеве.

  • Хорватия – два мощных генератора для Сумской ОВА, еще два для Киевской и Сумской областей.

  • Европейский союз – 445 генераторов из резервов rescEU.

  • Швейцария – четыре аварийных электрогенератора средней мощности от кантона Тургау.

  • Молдова – 14 генераторов для нужд Сумщины.

  • Норвегия, Германия, Австрия, Великобритания – финансовая поддержка энергетического сектора: Норвегия – 200 млн долларов, Германия и Австрия – 60 млн евро, Великобритания – 20 млн фунтов.

  • Литва – генераторы, электрокомпоненты и средства для аварийного ремонта энергетической инфраструктуры.

  • Польша – дизельные генераторы для критической инфраструктуры и социальной сферы, инициатива "Тепло для Киева" собрала более 1 млн долларов.

  • Грузия – 9 промышленных генераторов для Сумской ОВА на сумму более 553 тыс. долларов.

  • Армения – 10 мобильных инверторных генераторов для детских садов, школ и медицинских учреждений в прифронтовых регионах.

Сложная ситуация в энергетике Украины

Российские оккупанты с первого года войны наносят удары по энергетическим объектам. В этом году ситуация стала наиболее критической с начала вторжения.

В Киеве уже более недели действуют экстренные отключения света. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ подготовилась к новому массированному удару по энергетической инфраструктуре.

Автор: 

помощь (8278) энергетика (3419) Сибига Андрей (892) отключение света (770)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Від кордонів 91-го року до надання акамуляторів та генераторів пройшло 4 роки правління Найвеличнішого
показать весь комментарий
19.01.2026 23:15
+12
показать весь комментарий
19.01.2026 23:33
+10
Президент Зеленський підтверджує, що стратегічна мета України - відновлення кордонів 1991 року

******* ж - не мішки совати.
показать весь комментарий
19.01.2026 23:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дяка!
показать весь комментарий
19.01.2026 23:13
Щиро дякуємо !

Поляки за три дні зібрали понад 13 млн гривень на закупівлю генераторів для Києва. Кошти вдалося акумулювати в межах благодійного збору «Тепло з Польщі для Києва»,

Спочатку організатори планували придбати 100 генераторів для потреб киян. Однак необхідну суму вдалося зібрати лише за кілька годин після старту кампанії, що стало підставою для перегляду цілей збору. Після цього фінансову мету підвищили до 2 млн злотих.

Організатори ініціативи зазначили, що масштаб і швидкість збору коштів перевершили всі очікування. За їхніми словами, активна участь громадян Польщі свідчить про високий рівень солідарності та підтримки України у складний період.
показать весь комментарий
20.01.2026 01:42
Норвегія, Німеччина, Австрія, Велика Британія - фінансова підтримка енергетичного сектору:
Норвегія - 200 млн доларів,
Німеччина та Австрія - 60 млн євро,
Велика Британія - 20 млн фунтів.

ЗЕленим на один зуб. А ще й двушечка на Москву...
показать весь комментарий
19.01.2026 23:15
Від кордонів 91-го року до надання акамуляторів та генераторів пройшло 4 роки правління Найвеличнішого
показать весь комментарий
19.01.2026 23:15
В 2019, вже не було кордонів 1991 року
показать весь комментарий
19.01.2026 23:21
Президент Зеленський підтверджує, що стратегічна мета України - відновлення кордонів 1991 року

******* ж - не мішки совати.
показать весь комментарий
19.01.2026 23:32
А що не так? Стратегічно так і повинно залишатись. Може й на десятиліття.
показать весь комментарий
20.01.2026 01:22
«Найкращий бій - це той, який не відбувся!»,
казав Сунь-Цзи у своєму трактаті "Мистецтво війни" ще 2,5 тис. тому, наголошуючи на стратегічній перемозі через дипломатію, хитрість та розуміння ворога, а не через кровопролиття.

Мінськ-1 та Мінськ-2 - це ті дві війни, які НЕ відбулися дякуючи Пороху

а зараз у нас ЗЄльоні "майськіє"....

.
показать весь комментарий
20.01.2026 02:06
дуже наївно. По вашому Пуйло просто так склади в Україні знищував?
показать весь комментарий
20.01.2026 23:55
Це потужньо, вони дають генератори в в них ростуть маєтки всяких наємів трьохрівневі, перемога!
показать весь комментарий
20.01.2026 00:25
ви спздили більше, чим надали 17 країн.
показать весь комментарий
19.01.2026 23:24
показать весь комментарий
19.01.2026 23:33
На даний момент на лівому березі Києва немає ні світла, ні води, ні опалення...
Мільон людей залишися без опалення у мороз!
А все почалося у 2019-му...
Отак "мудрий нарід" сам себе згеноцидить
показать весь комментарий
20.01.2026 05:09
Все почалося раніше.
"Гибель народу без Слова Божого"(с)
показать весь комментарий
20.01.2026 08:09
показать весь комментарий
19.01.2026 23:41
Лампочку не туди вкрутили...
показать весь комментарий
20.01.2026 03:58
А какая разніца куди вкрутили?
Ніщо вже не допоможе
показать весь комментарий
20.01.2026 05:13
Дякуємо !
показать весь комментарий
19.01.2026 23:45
Якщо усе це попаде до рук зеленого ворья, то все знову десь безслідно зникне, розсмокчеця
показать весь комментарий
20.01.2026 05:18
Що вранці прогундосить найвеличніший, чи просто втіче, бо в Києві зараз просто катастрофа
А все почалося у 2019з виборів і Оману...
показать весь комментарий
20.01.2026 05:24
 
 