Аккумуляторы, генераторы и котельные: 17 стран предоставили Украине энергетическое оборудование, - Сибига

Украина получила помощь от 17 стран для восстановления энергетической инфраструктуры из-за сложной ситуации с электроснабжением после российских атак.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел отчитался перед президентом Владимиром Зеленским о результатах дипломатической работы и привлечении международной поддержки для энергетики. Помощь поступает в виде генераторов, котельных и финансирования критической инфраструктуры.

Читайте также: Ни одна страна Европы не способна так быстро восстановиться, как Киев после обстрелов, - эксперт сообщил, может ли столица остаться без тепла

Страны, которые оказали энергетическую помощь Украине

Италия – более 80 промышленных бойлеров мощностью 550–3000 кВт для громад с поврежденными системами отопления.

Бельгия – 22 мобильные котельные и три генератора мощностью 200 и 40 кВт для Киева, Одессы и Фастова.

Чехия – 36 генераторов для Львова, Тернополя, Киева, Днепра, Николаева и Херсона; грант на 850 тыс. евро на энергетическое оборудование.

Румыния – 15 аккумуляторных станций EcoFlow и дизельный генератор для Сумской ОГА на сумму 20 тыс. евро.

Болгария – 17 генераторов различной мощности.

Дания – две промышленные станции бесперебойного питания мощностью 100 и 80 кВт и генератор на 22 кВт для больницы в Киеве.

Хорватия – два мощных генератора для Сумской ОВА, еще два для Киевской и Сумской областей.

Европейский союз – 445 генераторов из резервов rescEU.

Швейцария – четыре аварийных электрогенератора средней мощности от кантона Тургау.

Молдова – 14 генераторов для нужд Сумщины.

Норвегия, Германия, Австрия, Великобритания – финансовая поддержка энергетического сектора: Норвегия – 200 млн долларов, Германия и Австрия – 60 млн евро, Великобритания – 20 млн фунтов.

Литва – генераторы, электрокомпоненты и средства для аварийного ремонта энергетической инфраструктуры.

Польша – дизельные генераторы для критической инфраструктуры и социальной сферы, инициатива "Тепло для Киева" собрала более 1 млн долларов.

Грузия – 9 промышленных генераторов для Сумской ОВА на сумму более 553 тыс. долларов.

Армения – 10 мобильных инверторных генераторов для детских садов, школ и медицинских учреждений в прифронтовых регионах.

Читайте: В Киеве горячую пищу предоставляет 41 мобильная кухня, еще 40 в резерве, - Свириденко

Сложная ситуация в энергетике Украины

Российские оккупанты с первого года войны наносят удары по энергетическим объектам. В этом году ситуация стала наиболее критической с начала вторжения.

В Киеве уже более недели действуют экстренные отключения света. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ подготовилась к новому массированному удару по энергетической инфраструктуре.

Читайте также: Экс-министр Гринчук о подготовке энергетики к атакам РФ: Власть "делала все по максимуму"