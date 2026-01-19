Экс-министр Гринчук о подготовке энергетики к атакам РФ: Власть "делала все по максимуму"
Бывший министр энергетики Светлана Гринчук считает, что власть, готовясь к российским ударам по энергетике, "делала все по максимуму". По ее мнению, физическая защита энергообъектов не может работать на 100% без эффективной работы ПВО.
Об этом Гринчук сказала в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Оценка работы Минэнерго
По ее словам, с сентября продолжались и плановые, и экстренные работы по восстановлению, ремонтные работы, и к тому времени было подготовлено достаточно генерации для работы зимой даже при низких температурах. В то же время уже в октябре-ноябре россияне прицельно начали атаковать баллистическими ракетами, в сочетании с дронами, украинские энергообъекты.
"Если мы сейчас будем говорить о типах защиты, то они также постоянно готовились на протяжении всех этих лет – и физическая защита, и ремонтное оборудование, и ПВО. Не может работать физическая защита на 100% без эффективной работы ПВО. Конечно, сейчас нужно усиливать противовоздушную оборону, потому что невозможно защитить от баллистики даже физической защитой. Хотя некоторые саркофаги выдерживали даже прилеты ракет", - считает экс-глава Минэнерго.
Галущенко влияния не имел
Гринчук также опровергла влияние своего предшественника Германа Галущенко на принятие решений в Минэнерго. По ее словам, Министерством энергетики она руководила самостоятельно.
"Я делала свою работу на все сто, даже больше, ответственно, без нарушений законодательства и делала ее как министр энергетики. И никто там влияния и конкретных указаний мне не давал", - утверждает она.
Миндичгейт
Комментируя "Миндичгейт", на фоне которого Гринчук ушла в отставку, она сказала, что причин для вручения ей подозрения нет.
"А почему мне должно быть подозрение? Я не делала в своей работе ничего такого, что могло бы каким-то образом не соответствовать законодательству Украины, это первое. Знаю ли я причину (своего увольнения. – Ред.)? Да знаю, потому что я написала заявление и очень благодарю народных депутатов и парламент, которые это заявление поддержали. Ситуация, которая сложилась, – это медийная, в первую очередь. Я считаю, что невозможно было оставаться на должности", - добавила экс-министр.
Что предшествовало
- Напомним, что вечером 18 января президент Зеленский заявлял, что Россия пытается нанести ущерб украинским АЭС.
- Украинская сторона имеет подтвержденные данные об объектах, которые враг заранее разведывал для возможных атак. Основной целью Кремля остается энергетическая система страны.
Був такий одеській анекдот:
Приходить Зяма до сінагоги і питається в ребе:
- Ребе, скажіть, а чи довго чекати на щастя?
- Зямочка, якщо чекати - то довго.
і не змогли облаштувати захист енергетичних об'єктів, кляті ви дегенерати
А у Качанівці буде ще й за бюджетний кошт чалитися.
Але для себе, а не для захисту енергооб'єктів