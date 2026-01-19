Ексміністерка Гринчук про підготовку енергетики до атак РФ: Влада "робила все по максимуму"

Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук вважає, що влада, готуючись до російських ударів по енергетиці, "робила все по максимуму". На її думку, фізичний захист енергооб'єктів не може працювати на 100% без ефективної роботи ППО.

Про це Гринчук сказала в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Оцінка роботи Міненерго

За її словами з вересня тривали й планові, і екстрені роботи з відновлення, ремонтні роботи, і на той час було підготовлено достатньо генерації для роботи взимку навіть при низьких температурах. Водночас вже у жовтні-листопаді росіяни прицільно почали атакувати балістичними ракетами, комбіновано з дронами, українські енергооб'єкти.

"Якщо ми зараз будемо говорити про типи захисту, то вони також постійно готувалися протягом всіх цих років – і фізичний захист, і ремонтне обладнання, і ППО. Не може працювати фізичний захист на 100% без ефективної роботи ППО. Звичайно, зараз треба посилювати протиповітряну оборону, тому що неможливо захистити проти балістики навіть фізичним захистом. Хоча деякі саркофаги витримували навіть прильоти ракет", - вважає ексочільниця Міненерго.

Галущенко вплив не мав

Гринчук також заперечила вплив свого попередника Германа Галущенка на ухвалення рішень в Міненерго. За її словами, Міністерством енергетики вона керувала самостійно.

"Я робила свою роботу стовідсотково, навіть більше, відповідально, без порушень законодавства і робили її як міністр енергетики. І ніхто там впливу і конкретних вказівок не давав мені", - стверджує вона.

Міндічгейт

Коментуючи "Міндічгейт", на тлі якого Гринчук пішла у відставку, вона сказала, що причин для вручення їй підозри немає.

"А чому мені має бути підозра? Я не робила в своїй роботі нічого такого, що могло б якимось чином не відповідати законодавству України, це перше. Чи знаю я причину (свого звільнення – ред.)? Так знаю, тому що я написала заяву і дуже дякую народним депутатам і парламенту, які цю заяву підтримали. Та ситуація, яка склалася – це медійна, у першу чергу. Я вважаю, що неможливо було залишатися на посаді", - додала ексміністерка.

