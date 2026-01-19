Ексміністерка Гринчук про підготовку енергетики до атак РФ: Влада "робила все по максимуму"

Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук

Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук вважає, що влада, готуючись до російських ударів по енергетиці, "робила все по максимуму". На її думку, фізичний захист енергооб'єктів не може працювати на 100% без ефективної роботи ППО.

Про це Гринчук сказала в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Оцінка роботи Міненерго

За її словами з вересня тривали й планові, і екстрені роботи з відновлення, ремонтні роботи, і на той час було підготовлено достатньо генерації для роботи взимку навіть при низьких температурах. Водночас вже у жовтні-листопаді росіяни прицільно почали атакувати балістичними ракетами, комбіновано з дронами, українські енергооб'єкти.

"Якщо ми зараз будемо говорити про типи захисту, то вони також постійно готувалися протягом всіх цих років – і фізичний захист, і ремонтне обладнання, і ППО. Не може працювати фізичний захист на 100% без ефективної роботи ППО. Звичайно, зараз треба посилювати протиповітряну оборону, тому що неможливо захистити проти балістики навіть фізичним захистом. Хоча деякі саркофаги витримували навіть прильоти ракет", - вважає ексочільниця Міненерго.

Галущенко вплив не мав

Гринчук також заперечила вплив свого попередника Германа Галущенка на ухвалення рішень в Міненерго. За її словами, Міністерством енергетики вона керувала самостійно.

"Я робила свою роботу стовідсотково, навіть більше, відповідально, без порушень законодавства і робили її як міністр енергетики. І ніхто там впливу і конкретних вказівок не давав мені", - стверджує вона.

Міндічгейт

Коментуючи "Міндічгейт", на тлі якого Гринчук пішла у відставку, вона сказала, що причин для вручення їй підозри немає.

"А чому мені має бути підозра? Я не робила в своїй роботі нічого такого, що могло б якимось чином не відповідати законодавству України, це перше. Чи знаю я причину (свого звільнення – ред.)? Так знаю, тому що я написала заяву і дуже дякую народним депутатам і парламенту, які цю заяву підтримали. Та ситуація, яка склалася – це медійна, у першу чергу. Я вважаю, що неможливо було залишатися на посаді", - додала ексміністерка.

Що передувало

  • Нагадаємо, що ввечері 18 січня президент Зеленський заявляв, що Росія намагається завдати шкоди українським АЕС.
  • Українська сторона має підтверджені дані про об’єкти, які ворог заздалегідь розвідував для можливих атак. Основною ціллю Кремля залишається енергетична система країни.

Ну - так! - шоб ні одна гривна мимо каси Міндіча - все було зхвачено
19.01.2026 22:40
Ну нічого надіюсь після війни вас всіх вздьорнуть на ліхтарях.
19.01.2026 22:37
По максимуму крали...
19.01.2026 22:39
Ну нічого надіюсь після війни вас всіх вздьорнуть на ліхтарях.
19.01.2026 22:37
Але тут є нюанс, а чи дочекаємося?

Був такий одеській анекдот:
Приходить Зяма до сінагоги і питається в ребе:
- Ребе, скажіть, а чи довго чекати на щастя?
- Зямочка, якщо чекати - то довго.
20.01.2026 06:33
19.01.2026 22:38
По максимуму крали...
19.01.2026 22:39
Ну - так! - шоб ні одна гривна мимо каси Міндіча - все було зхвачено
19.01.2026 22:40
Не запитали головне: Що ти робила на плівках міндіча, "рижинька"???
19.01.2026 22:41
То есть больше украсть чем украли - никак было нельзя? Украли все по максимуму?
19.01.2026 22:44
Та пам'ятаємо...

19.01.2026 22:48
"Влада крала по максимуму!"
19.01.2026 22:49
19.01.2026 22:50
19.01.2026 22:50
19.01.2026 23:02
19.01.2026 22:52
19.01.2026 23:36
19.01.2026 23:54
20.01.2026 00:12
нас тримають за тупе бидло
20.01.2026 00:21
20.01.2026 00:30
20.01.2026 00:41
20.01.2026 00:59
20.01.2026 01:37
20.01.2026 02:10
Робили все дорого- багато)))
Але для себе, а не для захисту енергооб'єктів
20.01.2026 02:31
Гвинтик захищає систему...
20.01.2026 05:05
Так, ми помітили. По максимуму - для своїх кишень. До речі, чому ця руда курва досі не сидить?
20.01.2026 05:40
20.01.2026 06:46
20.01.2026 07:00
«Керувала самостійно» - угу, абсолютно незалежно. Це добре, що таке сказала. Вся відповідальність тепер на ній.
20.01.2026 07:35
"Максимум" - це Деркач герой росії?
20.01.2026 08:10
 
 