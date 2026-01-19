УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9393 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці Масований ракетний обстріл
4 678 45

Зеленський: Росія підготувалася до масованого удару, треба бути уважними

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ підготувалася до удару

"Цими днями треба бути й надалі дуже уважними – Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару", - сказав президент.

Він закликав українців зважати на повітряні тривоги.

"Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Посольство США попередило про загрозу масштабного удару РФ по Україні найближчими днями

Що передувало

  • Нагадаємо, що ввечері 18 січня президент Зеленський заявляв, що Росія намагається завдати шкоди українським АЕС.
  • Українська сторона має підтверджені дані про об’єкти, які ворог заздалегідь розвідував для можливих атак. Основною ціллю Кремля залишається енергетична система країни.

Читайте також: Є інформація від розвідки, що РФ готує новий масований удар для виснаження ППО, - Зеленський

 

Автор: 

Зеленський Володимир обстріл росія
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
А скоморох не хоче прокоментувати "непорозуміння" з його другом з дитинства - ванюшей бакановым?
показати весь коментар
19.01.2026 21:54 Відповісти
+16
Ну - ти ж удар відіб"єш і відповідь буде гідна - шо кацапам мало не покажеться - нє?
показати весь коментар
19.01.2026 21:22 Відповісти
+11
А ми ж то думали вже на шашлики їхати...
показати весь коментар
19.01.2026 21:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно нанести привентивний удар ракетами по складам зберігання шахедів та ракет. Де наші фламінгі, нептуни та інші дрони-ракети? Потрібно діяти а не базікати в Інтернеті. Ворожа атака має бути зірвана силою зброї.
показати весь коментар
20.01.2026 02:54 Відповісти
Зеленський, який знищив підрозділ БПЛА Касьянова, який єдиний міг завдати ворогу ураження попри ешелоновану ППО, тепер розповідає нам що нам потрібно підготуватись до масованого обстрілю. Зеленський, ти вже, курва, підготувався, знищив єдиний суперефективний підрозділ ЗСУ!
показати весь коментар
20.01.2026 02:56 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 22:04 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 21:22 Відповісти
Чим відіб'є - голою дупою ?
показати весь коментар
19.01.2026 21:28 Відповісти
Хвалився шо підтягнув ракет - а Яр Холодний бачив на Чернігівщині як наш дрон догнав і завалив Шахеда - надія є
показати весь коментар
19.01.2026 21:33 Відповісти
ярик брехун..
показати весь коментар
19.01.2026 21:51 Відповісти
міхами намародерених грошей
показати весь коментар
20.01.2026 08:15 Відповісти
головне віддати 1 лярд своїм друзям на будівництво ракети
показати весь коментар
19.01.2026 21:26 Відповісти
Дякую. Буду уважно дивитись коли будуть прильоти.
показати весь коментар
19.01.2026 21:26 Відповісти
Аналогічно. Ще ковдру антиракетну та антидронову візьму. На всякий випадок.
показати весь коментар
19.01.2026 21:27 Відповісти
Беріть зелені, кажуть відбивають краще)))
показати весь коментар
19.01.2026 21:30 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 21:27 Відповісти
Якщо що, я вас попередив
показати весь коментар
19.01.2026 21:28 Відповісти
Зателефоную батькам ,щоб одягли каски?((((
показати весь коментар
19.01.2026 21:28 Відповісти
Тю, плять, а ми то думали, що перед нападом кацапні треба шашлики смажити... Ні?
Все, згортаємо мангал, раз так.
показати весь коментар
19.01.2026 21:31 Відповісти
О, мангальщик виліз, ліберманом збивати будеш?
показати весь коментар
19.01.2026 21:36 Відповісти
2022 р
Зеленський: Росія підготувалася до масованого удару,
треба з міндичем.єрмаком шифіром їхати жерти
свинячі шашлики
показати весь коментар
19.01.2026 21:37 Відповісти
Як став переживати та турбуватися про людей. ....Чи не надто запізнився?Потрібно було так переживати 4 роки тому, а не брехати людям.
показати весь коментар
19.01.2026 21:43 Відповісти
а Україна під керівництвом Зеленського не підготувалась до масованого удару по рф.
показати весь коментар
19.01.2026 21:43 Відповісти
А шо сі воно так посивіло?
показати весь коментар
19.01.2026 21:46 Відповісти
От трудов праведных, работает аки пчела. А може кокс с бородки не отряхнул.
показати весь коментар
19.01.2026 21:59 Відповісти
Тому що всі здають гопника,навіть ті ,хто у долі був...воно ж таке нікчемне.....
показати весь коментар
20.01.2026 02:18 Відповісти
Від постійного передозу. А ще холодно грати на піаніно.
показати весь коментар
20.01.2026 08:37 Відповісти
Ти неадекватний? А ви руки наверх і чекаємо обстріли? (Хоча ти не чекаєш, відразу здриснув в турне) , дебіл зелений оці твої відеопотужності тільки подразнює ще більше, краще б ти мовчав.
показати весь коментар
19.01.2026 21:47 Відповісти
Це,типу,він ні при чому?Агов!Так де Баканов то?
показати весь коментар
19.01.2026 21:51 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 21:54 Відповісти
Уважно це як??? Бути уважним до чого???
показати весь коментар
19.01.2026 22:04 Відповісти
Потужний захис - бути уважним.
показати весь коментар
19.01.2026 22:16 Відповісти
Нова технологія- Уважний Купол від жєлєнского
показати весь коментар
19.01.2026 22:24 Відповісти
Всі родичі уважні - як Чмоня дрисне в турне, одразу підвіщений рівень небезпеки. Далеко від укриття на виходять
показати весь коментар
19.01.2026 22:22 Відповісти
Добре, що є укриття. Мені до найближчого більше кілометру по діагоналі..

Сьогодні поряд так прилетіло - аж вуха заклало.

Дяка ППО - бо то було збиття ракети..
показати весь коментар
20.01.2026 03:37 Відповісти
Це він так і Міндіча попередив
показати весь коментар
19.01.2026 22:26 Відповісти
курва
як би це ішакське передбачення виробити з ефіру?
реально - вивертає від цієї неголеної пики
показати весь коментар
19.01.2026 22:34 Відповісти
Українцям взяти у руки сковорідки, для відбиття нальоту, чи що???
Що ми маємо зробити???
А що мав зробити найвеличніший лідор, ще хочаби 4 роки тому, якщо у 19-му він ще не розумів, у яку халепу занурює Україну?
Чим ти с_ка займався чотири роки війни???
показати весь коментар
19.01.2026 22:48 Відповісти
Крав.
показати весь коментар
20.01.2026 03:38 Відповісти
І знову вечірні новини, озвучені в ефірі незмінним гундосим диктором, який визиває а переважної більшості українців стійкий блювотний рефлекс
показати весь коментар
19.01.2026 22:52 Відповісти
Ще ранок б пережити...ракети обіцяють..

Боженька, храни ППО..
показати весь коментар
20.01.2026 03:39 Відповісти
А яка вартість борщового набору?
Який прогноз погоди і курс валют на завтра?
Якщо ти зачитуєш новини Володя, то зачитуй все до кінця, а не тільки найгостріші теми.
показати весь коментар
19.01.2026 23:01 Відповісти
Міндіч з пердаком будуть відбивати і ще 95й квартал
показати весь коментар
19.01.2026 23:47 Відповісти
Будуть бити по об*єктах із ЗЄпереліку ?
показати весь коментар
20.01.2026 08:34 Відповісти
 
 