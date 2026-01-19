Зеленський: Росія підготувалася до масованого удару, треба бути уважними

Росія здійснила підготовку до нового масованого удару по Україні.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями треба бути й надалі дуже уважними – Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару", - сказав президент.

Він закликав українців зважати на повітряні тривоги.

"Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей", - наголосив Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, що ввечері 18 січня президент Зеленський заявляв, що Росія намагається завдати шкоди українським АЕС.

Українська сторона має підтверджені дані про об’єкти, які ворог заздалегідь розвідував для можливих атак. Основною ціллю Кремля залишається енергетична система країни.

