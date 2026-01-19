Зеленський: Росія підготувалася до масованого удару, треба бути уважними
Росія здійснила підготовку до нового масованого удару по Україні.
Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Цими днями треба бути й надалі дуже уважними – Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару", - сказав президент.
Він закликав українців зважати на повітряні тривоги.
"Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей", - наголосив Зеленський.
Що передувало
- Нагадаємо, що ввечері 18 січня президент Зеленський заявляв, що Росія намагається завдати шкоди українським АЕС.
- Українська сторона має підтверджені дані про об’єкти, які ворог заздалегідь розвідував для можливих атак. Основною ціллю Кремля залишається енергетична система країни.
Сьогодні поряд так прилетіло - аж вуха заклало.
Дяка ППО - бо то було збиття ракети..
Що ми маємо зробити???
А що мав зробити найвеличніший лідор, ще хочаби 4 роки тому, якщо у 19-му він ще не розумів, у яку халепу занурює Україну?
Боженька, храни ППО..
Який прогноз погоди і курс валют на завтра?
Якщо ти зачитуєш новини Володя, то зачитуй все до кінця, а не тільки найгостріші теми.