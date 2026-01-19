Зеленский: Россия подготовилась к массированному удару, нужно быть внимательными

Россия осуществила подготовку к новому массированному удару по Украине.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти дни нужно быть и в дальнейшем очень внимательными - Россия подготовилась к удару, массированному удару, и ожидает момента, чтобы нанести этот удар", - сказал президент.

Он призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги.

"Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги, и в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, что вечером 18 января президент Зеленский заявлял, что Россия пытается нанести ущерб украинским АЭС.

Украинская сторона имеет подтвержденные данные об объектах, которые враг заранее разведывал для возможных атак. Основной целью Кремля остается энергетическая система страны.

