Зеленский: Россия подготовилась к массированному удару, нужно быть внимательными
Россия осуществила подготовку к новому массированному удару по Украине.
Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
РФ підготувалася до удару
"В эти дни нужно быть и в дальнейшем очень внимательными - Россия подготовилась к удару, массированному удару, и ожидает момента, чтобы нанести этот удар", - сказал президент.
Он призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги.
"Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги, и в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей", - подчеркнул Зеленский.
Что предшествовало
- Напомним, что вечером 18 января президент Зеленский заявлял, что Россия пытается нанести ущерб украинским АЭС.
- Украинская сторона имеет подтвержденные данные об объектах, которые враг заранее разведывал для возможных атак. Основной целью Кремля остается энергетическая система страны.
Сьогодні поряд так прилетіло - аж вуха заклало.
Дяка ППО - бо то було збиття ракети..
Боженька, храни ППО..
