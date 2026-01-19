Зеленский: Россия подготовилась к массированному удару, нужно быть внимательными

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти дни нужно быть и в дальнейшем очень внимательными - Россия подготовилась к удару, массированному удару, и ожидает момента, чтобы нанести этот удар", - сказал президент.

Он призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги.

"Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги, и в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Посольство США предупредило об угрозе масштабного удара РФ по Украине в ближайшие дни

Что предшествовало

  • Напомним, что вечером 18 января президент Зеленский заявлял, что Россия пытается нанести ущерб украинским АЭС.
  • Украинская сторона имеет подтвержденные данные об объектах, которые враг заранее разведывал для возможных атак. Основной целью Кремля остается энергетическая система страны.

Читайте также: Есть информация от разведки, что РФ готовит новый массированный удар для истощения ПВО, - Зеленский

 

Зеленський Владимир обстрел россия
Топ комментарии
+17
А скоморох не хоче прокоментувати "непорозуміння" з його другом з дитинства - ванюшей бакановым?
19.01.2026 21:54 Ответить
+16
Ну - ти ж удар відіб"єш і відповідь буде гідна - шо кацапам мало не покажеться - нє?
19.01.2026 21:22 Ответить
+11
А ми ж то думали вже на шашлики їхати...
19.01.2026 21:27 Ответить
Потрібно нанести привентивний удар ракетами по складам зберігання шахедів та ракет. Де наші фламінгі, нептуни та інші дрони-ракети? Потрібно діяти а не базікати в Інтернеті. Ворожа атака має бути зірвана силою зброї.
20.01.2026 02:54 Ответить
Зеленський, який знищив підрозділ БПЛА Касьянова, який єдиний міг завдати ворогу ураження попри ешелоновану ППО, тепер розповідає нам що нам потрібно підготуватись до масованого обстрілю. Зеленський, ти вже, курва, підготувався, знищив єдиний суперефективний підрозділ ЗСУ!
20.01.2026 02:56 Ответить
19.01.2026 22:04 Ответить
Ну - ти ж удар відіб"єш і відповідь буде гідна - шо кацапам мало не покажеться - нє?
19.01.2026 21:22 Ответить
Чим відіб'є - голою дупою ?
19.01.2026 21:28 Ответить
Хвалився шо підтягнув ракет - а Яр Холодний бачив на Чернігівщині як наш дрон догнав і завалив Шахеда - надія є
19.01.2026 21:33 Ответить
ярик брехун..
19.01.2026 21:51 Ответить
міхами намародерених грошей
20.01.2026 08:15 Ответить
головне віддати 1 лярд своїм друзям на будівництво ракети
19.01.2026 21:26 Ответить
Дякую. Буду уважно дивитись коли будуть прильоти.
19.01.2026 21:26 Ответить
Аналогічно. Ще ковдру антиракетну та антидронову візьму. На всякий випадок.
19.01.2026 21:27 Ответить
Беріть зелені, кажуть відбивають краще)))
19.01.2026 21:30 Ответить
А ми ж то думали вже на шашлики їхати...
19.01.2026 21:27 Ответить
Якщо що, я вас попередив
19.01.2026 21:28 Ответить
Зателефоную батькам ,щоб одягли каски?((((
19.01.2026 21:28 Ответить
Тю, плять, а ми то думали, що перед нападом кацапні треба шашлики смажити... Ні?
Все, згортаємо мангал, раз так.
19.01.2026 21:31 Ответить
О, мангальщик виліз, ліберманом збивати будеш?
19.01.2026 21:36 Ответить
2022 р
Зеленський: Росія підготувалася до масованого удару,
треба з міндичем.єрмаком шифіром їхати жерти
свинячі шашлики
19.01.2026 21:37 Ответить
Як став переживати та турбуватися про людей. ....Чи не надто запізнився?Потрібно було так переживати 4 роки тому, а не брехати людям.
19.01.2026 21:43 Ответить
а Україна під керівництвом Зеленського не підготувалась до масованого удару по рф.
19.01.2026 21:43 Ответить
А шо сі воно так посивіло?
19.01.2026 21:46 Ответить
От трудов праведных, работает аки пчела. А може кокс с бородки не отряхнул.
19.01.2026 21:59 Ответить
Тому що всі здають гопника,навіть ті ,хто у долі був...воно ж таке нікчемне.....
20.01.2026 02:18 Ответить
Від постійного передозу. А ще холодно грати на піаніно.
20.01.2026 08:37 Ответить
Ти неадекватний? А ви руки наверх і чекаємо обстріли? (Хоча ти не чекаєш, відразу здриснув в турне) , дебіл зелений оці твої відеопотужності тільки подразнює ще більше, краще б ти мовчав.
19.01.2026 21:47 Ответить
Це,типу,він ні при чому?Агов!Так де Баканов то?
19.01.2026 21:51 Ответить
А скоморох не хоче прокоментувати "непорозуміння" з його другом з дитинства - ванюшей бакановым?
19.01.2026 21:54 Ответить
Уважно це як??? Бути уважним до чого???
19.01.2026 22:04 Ответить
Потужний захис - бути уважним.
19.01.2026 22:16 Ответить
Нова технологія- Уважний Купол від жєлєнского
19.01.2026 22:24 Ответить
Всі родичі уважні - як Чмоня дрисне в турне, одразу підвіщений рівень небезпеки. Далеко від укриття на виходять
19.01.2026 22:22 Ответить
Добре, що є укриття. Мені до найближчого більше кілометру по діагоналі..

Сьогодні поряд так прилетіло - аж вуха заклало.

Дяка ППО - бо то було збиття ракети..
20.01.2026 03:37 Ответить
Це він так і Міндіча попередив
19.01.2026 22:26 Ответить
курва
як би це ішакське передбачення виробити з ефіру?
реально - вивертає від цієї неголеної пики
19.01.2026 22:34 Ответить
Українцям взяти у руки сковорідки, для відбиття нальоту, чи що???
Що ми маємо зробити???
А що мав зробити найвеличніший лідор, ще хочаби 4 роки тому, якщо у 19-му він ще не розумів, у яку халепу занурює Україну?
Чим ти с_ка займався чотири роки війни???
19.01.2026 22:48 Ответить
Крав.
20.01.2026 03:38 Ответить
І знову вечірні новини, озвучені в ефірі незмінним гундосим диктором, який визиває а переважної більшості українців стійкий блювотний рефлекс
19.01.2026 22:52 Ответить
Ще ранок б пережити...ракети обіцяють..

Боженька, храни ППО..
20.01.2026 03:39 Ответить
А яка вартість борщового набору?
Який прогноз погоди і курс валют на завтра?
Якщо ти зачитуєш новини Володя, то зачитуй все до кінця, а не тільки найгостріші теми.
19.01.2026 23:01 Ответить
Міндіч з пердаком будуть відбивати і ще 95й квартал
19.01.2026 23:47 Ответить
Будуть бити по об*єктах із ЗЄпереліку ?
20.01.2026 08:34 Ответить
 
 