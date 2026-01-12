РУС
Есть информация от разведки, что РФ готовит новый массированный удар для истощения ПВО, - Зеленский

Зеленський

По данным разведки Украины, российские войска готовят новый массированный удар. Россия планирует применить дроны и ракеты для истощения украинской ПВО.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Возможный новый удар

Глава государства сообщил, что удар может произойти "в ближайшие дни", и призвал граждан обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

"Россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом. В ближайшие дни этот удар может произойти", - предупредил Зеленский.

Атака РФ на Украину 9 января

  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город
  • Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
  • Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
  • В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешнико" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
  • В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

+5
А він срочно на Кіпр, мило забув у готелі.
12.01.2026 20:46 Ответить
+2
А может потому, что морозы заходят до -18? Стратег хренов.
12.01.2026 20:45 Ответить
А может потому, что морозы заходят до -18? Стратег хренов.
12.01.2026 20:45 Ответить
Может это как-раз время и нам потушить несколько городов в рашке, где будет до -25? И выполнить пусто-порожние обещания "величайшего" об ответке нашими супер-пупер мощными дальнобойными ракетами. Если не сейчас, то когда?
12.01.2026 20:50 Ответить
Фламіндічами ? А вони на морозі літають, вобще.
12.01.2026 20:52 Ответить
Трембита, Сапсан, Пекло, Рута, Нептун, Фламинго, Паляниця и т.д. Нужное подчеркнуть.
12.01.2026 21:00 Ответить
Слідкуйте за моїми діями додав Зеленський
12.01.2026 20:46 Ответить
А він срочно на Кіпр, мило забув у готелі.
12.01.2026 20:46 Ответить
Вкрасти 😸
12.01.2026 20:47 Ответить
на долівку в душі впустить, коли там дерьмак його душив і спинку тер ))
12.01.2026 20:50 Ответить
Де удары фуфламінгами по москві?
12.01.2026 20:47 Ответить
За четыре года путь от шашлычника до получателя информации,через четыре года может станет личностью умеющей работать с информацией,а через восемь лет мудрецом создающим информацию
12.01.2026 20:48 Ответить
Ну ти ж ракет підтягнув? - їздив не вхолосту?
12.01.2026 20:48 Ответить
а саме в ніч з четверга на п'ятницю, як свириденко і запрошувала! ну може +- день, два. по прогнозу морозів.
12.01.2026 20:48 Ответить
Чотири (!) роки країну методичну руйнують на очах всієї світової спільноти. І яка ж її реакція? Співчуття, занепокоєння, засудження. Це в кращому випадку. В гіршому - здавайтесь, щоб це все припинилося.
12.01.2026 20:49 Ответить
Вы сильно переживаете, например, о судьбе иранцев и сильно следите что там и как? А ведь там сейчас крупнейшая революция после исламской. Вот так и мир с нами. Мир, к сожалению, не украиноцентричен.
12.01.2026 20:54 Ответить
Вам не набридло повторювати розтиражовану соцмережами відповідь?
12.01.2026 20:57 Ответить
виснаження ППО ...А як щодо недовіри партнерів до влади МАРОДЕРІВ ? Це шота другоє?
12.01.2026 20:49 Ответить
Цікаво,він якесь відношення до України має?Це,випадково не головнокомандувач?Особливо пікантно,що більшості українців просто немає де ховатися,але не ігноруйте.Вумник.
12.01.2026 20:51 Ответить
Так ти ж *удило все прекрасно про удари знаєш, шеф тебе заздалегідь попередив, іуда, ніколи не буде ніяких відповідей на москву (в них хуртовини і -20) тому що це явний агент пуйла, вже відкрито на це натякає.
12.01.2026 20:52 Ответить
Зеля, не звертай уваги на розвідку. Готуйся до мірного плану і до віборів. Скоро ще Тромб дасть стопітьсот мільярдів на відбудову України так що ший глибокі кишені.
12.01.2026 20:52 Ответить
***** просто побачив що всі фламінги Зеленського полетіли в Ізраїль і ніякого блекауту в моцкві не буде, а Україна і Європа готується до перегаворів і до міру, тому можна небоячись планомірно розносити Україну.
12.01.2026 20:55 Ответить
І явний провал мобілізації (щоб відбити все бажання туди йти не те що самому , а тікати вже після бусифікації) і зоставлення без відповідей ворога (ракет на москву ніяких не було і не буде) це свідчить про те що оце (язик не повертається назвати його президентом) змушує погодитися на умови куйла , це явний троянський кінь який заїхав в 2019 році завдяки мудрому наріду.
12.01.2026 20:55 Ответить
Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час, орієнтуємося на четвер, - Свириденко

Я не здивуюсь, якщо саме в середу-четвер буде черговий удар...
12.01.2026 20:57 Ответить
На час удару вже запланував куди поїдеш шашлики жерти?
12.01.2026 20:58 Ответить
Це що після цього мають світло вимкнути, чи як👀🥶😎

П.С. Голосіївський район нам вже пох
12.01.2026 20:59 Ответить
Які ж його дії? Попередити, оголосити статистику по прильотом,висловити співчуття,призвати партнерів надати більше ППО та ракет.Все! І оце робота президента?73% звернення,бачили очі що вибирали - їжте хоч повилазьте!
12.01.2026 20:59 Ответить
ШОК!
ДО СЛІЗ!
НЕСПОДІВАНО!
ТАКОГО НІХТО НЕ ЧЕКАВ!
ЦЕ МАЮТЬ ПОБАЧИТИ ВСІ!
ОБОВ'ЯЗКОВО ДО ПЕРЕГЛЯДУ!
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗРОБИВ СЕНСАЦІЙНУ ЗАЯВУ!

Зеленський попередив українців, котрих кожен день обстрілюють к@ц@пи, що в найближчі дні очікується новий масований обстріл.🤦‍♂️

Не забудь звалити "в термінове відрядження" 🤡 статист!
12.01.2026 21:00 Ответить
Оманська ZеГнида розповіла плани свого куратора кремлівського пуйла
12.01.2026 21:00 Ответить
Ти коли небудь шось добре скажеш? - скільки ж можна нас шугати?
12.01.2026 21:01 Ответить
Серйозно? Росія - і новий удар? Це, мабуть, із звільненням Буданова розвідка такі витончені дані надає.
12.01.2026 21:02 Ответить
А коли шашлик в Криму будемо їсти, розвідка мовчить?
12.01.2026 21:03 Ответить
 
 