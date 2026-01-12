Есть информация от разведки, что РФ готовит новый массированный удар для истощения ПВО, - Зеленский
По данным разведки Украины, российские войска готовят новый массированный удар. Россия планирует применить дроны и ракеты для истощения украинской ПВО.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.
Возможный новый удар
Глава государства сообщил, что удар может произойти "в ближайшие дни", и призвал граждан обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.
"Россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом. В ближайшие дни этот удар может произойти", - предупредил Зеленский.
Атака РФ на Украину 9 января
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешнико" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
