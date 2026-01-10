РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8368 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украине Массированный комбинированный удар
702 18

Совет Европы о ночных атаках РФ: работаем над наказанием России

Массированные обстрелы Украины: Совет Европы напомнил об ответственности РФ

После массированных атак РФ на Украину в ночь на 9 января в Совете Европы напомнили, что продолжают работать над привлечением России к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявления генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе и министра иностранных дел Молдовы, председателя Комитета министров Совета Европы Михая Попшоя.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Варварство и пренебрежение международным правом

Берсе осудил атаки России на Киев и Львовскую область 9 января и заявил, что приоритет Совета Европы – привлечение России к ответственности за удары по Киеву и Львовской области и выплата компенсаций жертвам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ использует баллистические ракеты средней дальности для запугивания Запада, - Воздушные силы

 "Эти атаки являются очередным варварским актом, демонстрирующим пренебрежение международным правом. Наша приоритетная задача – привлечение России к ответственности за совершенные преступления и выплата компенсаций жертвам", – отметил Берсе.

Ночные атаки РФ на Украину жестоки и не останутся безнаказанными

Попшой заявил о решительном осуждении использования Россией баллистической ракеты "Орешник" и подтвердил поддержку Украины в процессах привлечения агрессора к ответственности.

"Человеческая жизнь является одной из высших ценностей, которые защищает Совет Европы, и эти жестокие атаки не останутся безнаказанными. Действия, предпринятые Советом Европы для обеспечения ответственности за Украину, начиная с функционирования Реестра убытков, продолжая недавним началом в Гааге процесса создания Комиссии по рассмотрению претензий, а также прогресс, достигнутый в создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины, являются ключевыми шагами в этом направлении", – отметил Попшой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двухпартийная поддержка Киева в США растет. Трамп может приехать в Украину, - пастор Бернс

Он подчеркнул, что поддержка Украины и привлечение к ответственности за преступление агрессии, совершенное Российской Федерацией, является приоритетом Молдовы во время председательства в Комитете министров.

Автор: 

Совет Европы (735) Берсе Ален (18)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Хотел что-то написать. А потом решил просто плюнуть
показать весь комментарий
10.01.2026 11:50 Ответить
+5
Та заспокойтеся,карателі мамкині. Члєнограй обіцяв потужно покарати москвабад блекаутом.💪
показать весь комментарий
10.01.2026 11:55 Ответить
+5
Ти правий.. Жалко на цих європідарів і слів витрачати.. Сцикуни а не партнери
показать весь комментарий
10.01.2026 12:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хотел что-то написать. А потом решил просто плюнуть
показать весь комментарий
10.01.2026 11:50 Ответить
не дадуть сир Хамон?
показать весь комментарий
10.01.2026 11:51 Ответить
Одним словом пахари
показать весь комментарий
10.01.2026 11:52 Ответить
Дим ше не пішов?
показать весь комментарий
10.01.2026 11:54 Ответить
Та заспокойтеся,карателі мамкині. Члєнограй обіцяв потужно покарати москвабад блекаутом.💪
показать весь комментарий
10.01.2026 11:55 Ответить
от папірцями працювати вміють.
рішуче засудження
показать весь комментарий
10.01.2026 11:57 Ответить
А хто жертви- чи там лідор терпить один за всіх .
показать весь комментарий
10.01.2026 11:59 Ответить
Хоча би не спітніли від непосильної праці.
показать весь комментарий
10.01.2026 12:06 Ответить
Тим не менш Україна стала їхнім щитом.
показать весь комментарий
10.01.2026 12:28 Ответить
Вирішили погрозити не одним пальцем, а зразу двома?
показать весь комментарий
10.01.2026 12:14 Ответить
Реагують б'ючи язиком дупу?
показать весь комментарий
10.01.2026 12:28 Ответить
Вже чотири роки...
показать весь комментарий
10.01.2026 12:31 Ответить
Почніть хоч з малого! Наприклад, закрийте усім кацапам в*їзд до Європи...
показать весь комментарий
10.01.2026 12:31 Ответить
Як казала одна класична персона: ,,Батя, я ж стараюся !"..... Просто немає слів... ВІйна росіі проти Украіни триває фактично вже з 2014 року, а вони ще й досі працюють над іі покаранням... Якби так свого часу працювали над покаранням нацистськоі німеччини, то труби Освенціма диміли б ще й досі...
показать весь комментарий
10.01.2026 12:34 Ответить
Банда зєлєнскава розкрадає гроші на захист енергообєктів, банда зеленського шле гроші, невідомо кому, на москву, банда зеленського складається з кацапів або тих чиї родичі звязані з фсб. А винна Європа
показать весь комментарий
10.01.2026 12:47 Ответить
 
 