Совет Европы о ночных атаках РФ: работаем над наказанием России

После массированных атак РФ на Украину в ночь на 9 января в Совете Европы напомнили, что продолжают работать над привлечением России к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявления генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе и министра иностранных дел Молдовы, председателя Комитета министров Совета Европы Михая Попшоя.

Варварство и пренебрежение международным правом

Берсе осудил атаки России на Киев и Львовскую область 9 января и заявил, что приоритет Совета Европы – привлечение России к ответственности за удары по Киеву и Львовской области и выплата компенсаций жертвам.

"Эти атаки являются очередным варварским актом, демонстрирующим пренебрежение международным правом. Наша приоритетная задача – привлечение России к ответственности за совершенные преступления и выплата компенсаций жертвам", – отметил Берсе.

Ночные атаки РФ на Украину жестоки и не останутся безнаказанными

Попшой заявил о решительном осуждении использования Россией баллистической ракеты "Орешник" и подтвердил поддержку Украины в процессах привлечения агрессора к ответственности.

"Человеческая жизнь является одной из высших ценностей, которые защищает Совет Европы, и эти жестокие атаки не останутся безнаказанными. Действия, предпринятые Советом Европы для обеспечения ответственности за Украину, начиная с функционирования Реестра убытков, продолжая недавним началом в Гааге процесса создания Комиссии по рассмотрению претензий, а также прогресс, достигнутый в создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины, являются ключевыми шагами в этом направлении", – отметил Попшой.

Он подчеркнул, что поддержка Украины и привлечение к ответственности за преступление агрессии, совершенное Российской Федерацией, является приоритетом Молдовы во время председательства в Комитете министров.