Рада Європи про нічні атаки РФ: працюємо над покаранням Росії

Після масованих атак РФ на Україну у ніч проти 9 січня у Раді Європи нагадали, що продовжують працювати над притягненням Росії до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяви генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе та міністра закордонних справ Молдови, голови Комітету міністрів Ради Європи Міхая Попшоя.

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Варварство та зневага до міжнародного права

Берсе засудив атаки Росії на Київ і Львівщину 9 січня та заявив, що пріоритет Ради Європи – притягнення Росії до відповідальності за удари по Києву та Львівській області та виплата компенсацій жертвам.

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"Ці атаки "є черговим варварським актом, який демонструє зневагу до міжнародного права. Наше пріоритетне завдання – притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини та виплата компенсацій жертвам", – зазначив Берсе.

Нічні атаки РФ на Україну жорстокі та не залишаться безкарними

Попшой заявив про рішуче засудження використання Росією балістичної ракети "Орєшнік" і підтвердив підтримку України у процесах притягнення агресора до відповідальності.

"Людське життя є однією з найвищих цінностей, які захищає Рада Європи, і ці жорстокі атаки не залишаться безкарними. Дії, вжиті Радою Європи для забезпечення відповідальності за Україну, починаючи з функціонування Реєстру збитків, продовжуючи нещодавнім започаткуванням у Гаазі процесу створення Комісії з розгляду претензій, а також прогрес, досягнутий у створенні Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України, є ключовими кроками в цьому напрямку", – зазначив Попшой.

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Він підкреслив, що підтримка України та притягнення до відповідальності за злочин агресії, скоєний Російською Федерацією, є пріоритетом Молдови під час головування в Комітеті міністрів.