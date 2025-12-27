Двопартійна підтримка Києва у США зростає. Трамп може приїхати в Україну, - пастор Бернс

Пастор і духовний дипломат Марк Бернс заявив, що після його поїздки до України Республіканська партія активніше підтримує Київ, а Дональд Трамп постійно отримує інформацію про війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Еспресо.

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"Гадаю, в адміністрації Трампа мене добре чують. Я вважаю, що раніше ми не підтримували Україну так активно, як почали після моєї поїздки до України. Докази чітко вказують, що Республіканська партія й консервативний рух загалом змістилися в бік підтримки України. Раніше цього не було. Хоча й інші люди відвідували Україну до мене, але саме після мого повернення ми побачили відчутний вплив і зміни всередині консервативного руху та серед республіканців у питанні підтримки України. Демократи й раніше підтримували Україну, але тепер ця підтримка двопартійна. Це більше не ініціатива, яку просувають лише демократи. І Президент Трамп на чолі цього напрямку.

Цього було складно досягнути, адже раніше підтримка України сприймалася виключно як "справа демократів". І я завжди був цілком відвертим: свого часу я сам був проти підтримки України, аж поки не відвідав її й не побачив усе на власні очі", - пояснив Бернс.

Трамп отримує достатньо інформації

Пастор зауважив, що Трамп постійно отримує достатньо інформації про російсько-українську війну. Він додав, що зараз багато людей працює над тим, що Дональд Трамп відвідав Україну.

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"Безумовно, шанс на приїзд президента Трампа є. Я не можу говорити від його імені й стверджувати, що він точно приїде. Але можу сказати, що серед нас є багато і ця кількість зростає, тих, хто працює над тим, аби президент мав змогу приїхати. Але він бачить і чує достатньо інформації", - додав він.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували Україні пакет гарантій безпеки терміном на 15 років з можливістю продовження.

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