1 780 22

Двухпартийная поддержка Киева в США растет. Трамп может приехать в Украину, - пастор Бернс

Бернс о влиянии визита в Украину

Пастор и духовный дипломат Марк Бернс заявил, что после его поездки в Украину Республиканская партия более активно поддерживает Киев, а Дональд Трамп постоянно получает информацию о войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Эспрессо.

"Думаю, в администрации Трампа меня хорошо слышат. Я считаю, что раньше мы не поддерживали Украину так активно, как начали после моей поездки в Украину. Доказательства четко указывают, что Республиканская партия и консервативное движение в целом сместились в сторону поддержки Украины. Раньше этого не было. Хотя и другие люди посещали Украину до меня, но именно после моего возвращения мы увидели ощутимое влияние и изменения внутри консервативного движения и среди республиканцев в вопросе поддержки Украины. Демократы и раньше поддерживали Украину, но теперь эта поддержка двухпартийная. Это больше не инициатива, которую продвигают только демократы. И президент Трамп во главе этого направления.

Этого было сложно достичь, ведь раньше поддержка Украины воспринималась исключительно как "дело демократов". И я всегда был совершенно откровенен: в свое время я сам был против поддержки Украины, пока не посетил ее и не увидел все своими глазами", - пояснил Бернс.

Трамп получает достаточно информации

Пастор отметил, что Трамп постоянно получает достаточно информации о российско-украинской войне. Он добавил, что сейчас много людей работает над тем, чтобы Дональд Трамп посетил Украину.

"Безусловно, шанс на приезд президента Трампа есть. Я не могу говорить от его имени и утверждать, что он точно приедет. Но могу сказать, что среди нас много, и это количество растет, тех, кто работает над тем, чтобы президент имел возможность приехать. Но он видит и слышит достаточно информации", - добавил он.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предложили Украине пакет гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления.

Топ комментарии
+13
Нам не потрібен американський клоун, у нас є свій.
27.12.2025 11:53 Ответить
+6
А може й не приїхати.
А скільки % тої підтримки зростає??
Краснов викручує руки на користь кремля.
Оманський блаЗЕнь не слухає Європу, мріє скоріше підмахнути ...
Настала національна Катастрофа.
При Піськограї нема варіантів - все можливе тільки без його !!!!!
27.12.2025 11:57 Ответить
+4
ось це гарна новина
27.12.2025 11:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ось це гарна новина
27.12.2025 11:53 Ответить
Нам не потрібен американський клоун, у нас є свій.
27.12.2025 11:53 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27.12.2025 13:02 Ответить
На нашого Буншу Беленюка схожий
27.12.2025 11:55 Ответить
27.12.2025 12:18 Ответить
Трамп приїде за винагородою у вигляді третини ЗАЕС? Подивитись на свої майбутні володіння?
27.12.2025 11:55 Ответить
Якої третини? Вони з уйлом вже поділили на двох.
27.12.2025 13:31 Ответить
А може й не приїхати.
А скільки % тої підтримки зростає??
Краснов викручує руки на користь кремля.
Оманський блаЗЕнь не слухає Європу, мріє скоріше підмахнути ...
Настала національна Катастрофа.
При Піськограї нема варіантів - все можливе тільки без його !!!!!
27.12.2025 11:57 Ответить
Нахрена нам здесь ещё и Трампон? Тут и так агентуры }{уйла полная *ОПа.
27.12.2025 12:00 Ответить
ми цьому пастору при житті повинні поставити монумент......поруч з тюрягою де будуть ********** сидіти///щоб вони через вікно камери бачили хто є людина і розуміли хто є вони...сучі виродки...
27.12.2025 12:01 Ответить
Щось дуже помаленьку та підтримка зростає, напевно чекають поки українці закінчаться
27.12.2025 12:01 Ответить
Словоблудство
27.12.2025 12:02 Ответить
У нас своїх блазней достатньо.
27.12.2025 12:07 Ответить
ви навіть уявити не можете кількість засобів ППО яку передасть США якщо Трамп дійсно має намір приїхати до Києва.
27.12.2025 12:19 Ответить
Нажаль від пастора Шлага було б більше толку ніж від пастора Бернса. Розпіарений так званий його "вплив на трампа" дорівнює нулю.
27.12.2025 12:19 Ответить
"Двопартійна підтримка Києва у США зростає."
Чим ближчі вибори до Конгресу, тим більше зростає підтримка Києва. Далі буде...
27.12.2025 12:24 Ответить
Чому про це говорить пастор?

Повірю, якщо про це скаже "зять_з_віткоФФом".

Видається, що ці гендлярі -- ключові фігури політики США.
27.12.2025 12:24 Ответить
Новорічні корпоративи в дії.
27.12.2025 12:27 Ответить
Одні бла-бла-бла та підлизування один одному. Може варто нарешті почати діяти, цілий рік вже пройшов?
27.12.2025 12:53 Ответить
Поки метро не прориють від західного кордону до урядового кварталу Трамп не приїде.
27.12.2025 13:01 Ответить
Трамп може приїхати в Україну, - пастор Бернс

Трамп може приїхати в Україну ?

Якщо Путін дозволить Трампу, або принаймі не буде проти - хоча б промовчав, на знак згоди.
27.12.2025 13:10 Ответить
Він колись сказав щось достовірне? Це просто балабол.
27.12.2025 13:32 Ответить
 
 