Двухпартийная поддержка Киева в США растет. Трамп может приехать в Украину, - пастор Бернс
Пастор и духовный дипломат Марк Бернс заявил, что после его поездки в Украину Республиканская партия более активно поддерживает Киев, а Дональд Трамп постоянно получает информацию о войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Эспрессо.
"Думаю, в администрации Трампа меня хорошо слышат. Я считаю, что раньше мы не поддерживали Украину так активно, как начали после моей поездки в Украину. Доказательства четко указывают, что Республиканская партия и консервативное движение в целом сместились в сторону поддержки Украины. Раньше этого не было. Хотя и другие люди посещали Украину до меня, но именно после моего возвращения мы увидели ощутимое влияние и изменения внутри консервативного движения и среди республиканцев в вопросе поддержки Украины. Демократы и раньше поддерживали Украину, но теперь эта поддержка двухпартийная. Это больше не инициатива, которую продвигают только демократы. И президент Трамп во главе этого направления.
Этого было сложно достичь, ведь раньше поддержка Украины воспринималась исключительно как "дело демократов". И я всегда был совершенно откровенен: в свое время я сам был против поддержки Украины, пока не посетил ее и не увидел все своими глазами", - пояснил Бернс.
Трамп получает достаточно информации
Пастор отметил, что Трамп постоянно получает достаточно информации о российско-украинской войне. Он добавил, что сейчас много людей работает над тем, чтобы Дональд Трамп посетил Украину.
"Безусловно, шанс на приезд президента Трампа есть. Я не могу говорить от его имени и утверждать, что он точно приедет. Но могу сказать, что среди нас много, и это количество растет, тех, кто работает над тем, чтобы президент имел возможность приехать. Но он видит и слышит достаточно информации", - добавил он.
Что предшествовало?
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предложили Украине пакет гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
БуншуБеленюка схожий
А скільки % тої підтримки зростає??
Краснов викручує руки на користь кремля.
Оманський блаЗЕнь не слухає Європу, мріє скоріше підмахнути ...
Настала національна Катастрофа.
При Піськограї нема варіантів - все можливе тільки без його !!!!!
Чим ближчі вибори до Конгресу, тим більше зростає підтримка Києва. Далі буде...
Повірю, якщо про це скаже "зять_з_віткоФФом".
Видається, що ці гендлярі -- ключові фігури політики США.
Трамп може приїхати в Україну ?
Якщо Путін дозволить Трампу, або принаймі не буде проти - хоча б промовчав, на знак згоди.