Двухпартийная поддержка Киева в США растет. Трамп может приехать в Украину, - пастор Бернс

Пастор и духовный дипломат Марк Бернс заявил, что после его поездки в Украину Республиканская партия более активно поддерживает Киев, а Дональд Трамп постоянно получает информацию о войне.

"Думаю, в администрации Трампа меня хорошо слышат. Я считаю, что раньше мы не поддерживали Украину так активно, как начали после моей поездки в Украину. Доказательства четко указывают, что Республиканская партия и консервативное движение в целом сместились в сторону поддержки Украины. Раньше этого не было. Хотя и другие люди посещали Украину до меня, но именно после моего возвращения мы увидели ощутимое влияние и изменения внутри консервативного движения и среди республиканцев в вопросе поддержки Украины. Демократы и раньше поддерживали Украину, но теперь эта поддержка двухпартийная. Это больше не инициатива, которую продвигают только демократы. И президент Трамп во главе этого направления.

Этого было сложно достичь, ведь раньше поддержка Украины воспринималась исключительно как "дело демократов". И я всегда был совершенно откровенен: в свое время я сам был против поддержки Украины, пока не посетил ее и не увидел все своими глазами", - пояснил Бернс.

Трамп получает достаточно информации

Пастор отметил, что Трамп постоянно получает достаточно информации о российско-украинской войне. Он добавил, что сейчас много людей работает над тем, чтобы Дональд Трамп посетил Украину.

"Безусловно, шанс на приезд президента Трампа есть. Я не могу говорить от его имени и утверждать, что он точно приедет. Но могу сказать, что среди нас много, и это количество растет, тех, кто работает над тем, чтобы президент имел возможность приехать. Но он видит и слышит достаточно информации", - добавил он.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предложили Украине пакет гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления.

