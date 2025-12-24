Штайнмайер в рождественской речи упомянул Украину: Важно, чтобы европейцы обрели силу и ценности и действовали соответственно

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей рождественской речи, среди прочего, затронул вопрос войны в Украине.

В темноте сияет свет

По словам федерального президента, без Рождества мир был бы намного беднее.

"Прежде всего это послание: в темноте сияет свет", – сказал он в своем рождественском обращении, которое было опубликовано заранее.

Что сказал об Украине?

Относительно войны в Украине и ее окончания, Штайнмайер подчеркнул важность того, чтобы "мы, европейцы, вместе обрели нашу силу и наши ценности и действовали соответственно".

На протяжении веков Европа научилась, насколько важны и незаменимы свобода и человеческое достоинство, справедливый мир и демократическое самоопределение.

"Мы не откажемся от этого ни для себя, ни для наших партнеров и друзей. Многое из того, что мы считаем ценным и незаменимым, потребует от нас больших усилий. Мы должны быть готовы к этому – и я верю, что мы готовы", – сказал Штайнмайер.

Как отмечается, обращение будет транслироваться на канале ZDF вскоре после 19:00 в день Рождества и через час на канале ARD. Это последнее рождественское обращение из дворца Белльвю на данный момент. Официальная резиденция федерального президента в Берлине со следующего года будет подвергнута капитальному ремонту и, как ожидается, будет готова к заселению только в 2031 году. Тем временем глава государства будет проживать во временном помещении.