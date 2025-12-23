Мир для Украины не может быть навязан силой, - правительство Германии

Берлин настаивает на том, что мир для Украины не может быть навязан силой.

Об этом заявил заместитель спикера федерального правительства Германии Штеффен Майер на брифинге в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас остается решающим, чтобы на президента Зеленского не оказывалось давление, чтобы он заключил мир, который его народ не может принять после лет смерти и страданий. Гарантии безопасности, особенно со стороны США, важны для будущего Украины и для мира в Европе. Это означает, что мы будем придерживаться позиции, согласованной на Берлинских переговорах", - сказал Майер.

Переговоры в Майами

Он также назвал переговоры в немецкой столице на прошлой неделе важным шагом, которые, среди прочего, продемонстрировали единство партнеров. В Майами импульс был продолжен, Германию там представлял советник канцлера по безопасности Гюнтер Зауттер.

"Там состоялись интенсивные, но конфиденциальные дискуссии, поэтому мы не будем комментировать конкретное содержание переговоров. Однако встреча в Майами, как и предыдущая в Берлине, была дальнейшим шагом в нынешней интенсивной дипломатии. За этим шагом должны последовать другие. Но одно остается очевидным: без желания России стремиться к серьезному и длительному миру эти усилия не увенчаются успехом. Поэтому крайне важно, чтобы сейчас было движение, особенно с российской стороны", - сказал представитель правительства.

Он избежал прямого ответа на вопрос, планирует ли канцлер Мерц говорить по телефону с российским диктатором Путиным. А также не подтвердил, но и не опроверг планы провести следующие консультации европейских союзников, в частности в формате Е3 (ФРГ, Франция и Великобритания) в ближайшие дни, отметив лишь, что "в принципе, рождественские праздники не мешают всем, кто нуждается в проведении переговоров, иметь возможность это сделать".

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.

Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.

В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.

В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.

Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

