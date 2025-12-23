РУС
Мир для Украины не может быть навязан силой, - правительство Германии

переговоры в Берлине

Берлин настаивает на том, что мир для Украины не может быть навязан силой.

Об этом заявил заместитель спикера федерального правительства Германии Штеффен Майер на брифинге в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас остается решающим, чтобы на президента Зеленского не оказывалось давление, чтобы он заключил мир, который его народ не может принять после лет смерти и страданий. Гарантии безопасности, особенно со стороны США, важны для будущего Украины и для мира в Европе. Это означает, что мы будем придерживаться позиции, согласованной на Берлинских переговорах", - сказал Майер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть документы о гарантиях безопасности, восстановлении и базовых рамках для окончания войны, - Зеленский

Переговоры в Майами

Он также назвал переговоры в немецкой столице на прошлой неделе важным шагом, которые, среди прочего, продемонстрировали единство партнеров. В Майами импульс был продолжен, Германию там представлял советник канцлера по безопасности Гюнтер Зауттер.

"Там состоялись интенсивные, но конфиденциальные дискуссии, поэтому мы не будем комментировать конкретное содержание переговоров. Однако встреча в Майами, как и предыдущая в Берлине, была дальнейшим шагом в нынешней интенсивной дипломатии. За этим шагом должны последовать другие. Но одно остается очевидным: без желания России стремиться к серьезному и длительному миру эти усилия не увенчаются успехом. Поэтому крайне важно, чтобы сейчас было движение, особенно с российской стороны", - сказал представитель правительства.

Читайте: Китай заявил о взаимодействии с Украиной в переговорах по завершению войны

Он избежал прямого ответа на вопрос, планирует ли канцлер Мерц говорить по телефону с российским диктатором Путиным. А также не подтвердил, но и не опроверг планы провести следующие консультации европейских союзников, в частности в формате Е3 (ФРГ, Франция и Великобритания) в ближайшие дни, отметив лишь, что "в принципе, рождественские праздники не мешают всем, кто нуждается в проведении переговоров, иметь возможность это сделать".

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.

  • Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.
  • В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
  • В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.
  • Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

Читайте также: Украине не хватает дронов-перехватчиков. Производители не успевают с темпами, - Зеленский

Автор: 

Топ комментарии
+4
Але "таурусів" все одно не дадуть ?
23.12.2025 14:04 Ответить
+2
Ето другоє
23.12.2025 14:11 Ответить
+1
Може і буде нав'язаний Україною кацапстану, коли ЗСУ знищать кілька мільйонів кацапів і звільнять усі українські території встановиться мир!
23.12.2025 14:20 Ответить
🫠 Трамп анонсував будівництво Золотого флоту, для якого вони будують нові бойові кораблі класу Trump, - були представлені рендери цих нових кораблів.

«Вони будуть озброєні гарматами і ракетами найвищого рівня. У них також буде гіперзвукова зброя, ******* електричні рельсотрони і навіть потужні лазери. Вони також будуть нести ядерне озброєння - крилаті ракети морського базування, які зараз розробляються», - пояснив президент сша.

Їх дизайн розроблятимуть ВМС спільно з самим трампом, оскільки він, за його власними словами, «дуже естетична людина».

трамп також зазначив, що кожен з цих кораблів буде найбільшим бойовим кораблем в історії США і найбільшим бойовим кораблем в історії світу, коли-небудь побудованим.

Він також підкреслив, що "США будують супер-дупер підводні човни".
23.12.2025 14:01 Ответить
Але "таурусів" все одно не дадуть ?
23.12.2025 14:04 Ответить
Ето другоє
23.12.2025 14:11 Ответить
Гарантії безпеки, особливо з боку США, поки що подібно до того.що куйло має завірення від"трампона".що США НЕ ПІТРИМУВАТИМУТЬ УКРАЇНУ зброєю і фінансами
23.12.2025 14:18 Ответить
Може і буде нав'язаний Україною кацапстану, коли ЗСУ знищать кілька мільйонів кацапів і звільнять усі українські території встановиться мир!
23.12.2025 14:20 Ответить
Дойчланд ,дойчланд - во что ты превратился(нет у тебя той арийской расы, которая совершила невероятно, после поражения в первой мировой взлетела до невиданных высот. Весь мир боялся и завидовал. Если бы Дойчланд остался тем же-Сейчас бы уродливым большевистским образованием образца семнадцатого года и не пахло. И в Украине был бы мир.
23.12.2025 14:24 Ответить
Друже..ти погано вчив історію--теперішні задньприводні дойчланди нічим не кращі за дойчландів 1918 року коли кинули Україну під шаблі більшовиків
23.12.2025 15:14 Ответить
Тобто вони не можуть нав'язати нічого силою, але коли розказуються мантри про "підсилення позицій України на переговорах" шляхом сили - то це інше? Тоді можна?
23.12.2025 14:24 Ответить
На вибір ще є капітуляція. Краще?
23.12.2025 14:39 Ответить
Ну ти то з бокальчиком баварського надіюсь не капітулюєш???
23.12.2025 15:15 Ответить
 
 