Мир для України не може бути нав’язаний силою, - уряд Німеччини

Берлін наполягає на тому, що мир для України не може бути нав’язаним силою.

Про це заявив заступник речника федерального уряду Німеччини Штеффен Маєр на брифінгу в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Для нас залишається вирішальним те, щоб на президента Зеленського не чинився тиск, аби він уклав мир, який його народ не може акцептувати після років смерті та страждань. Гарантії безпеки, особливо з боку США, є важливими для майбутнього України та для миру в Європі. Це означає, що ми будемо дотримуватися позиції, узгодженої на Берлінських переговорах", - сказав Маєр.

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Переговори у Маямі

Він також назвав переговори в німецькій столиці минулого тижня важливим кроком, які, серед іншого, продемонстрували єдність партнерів. У Маямі імпульс було продовжено, Німеччину там представляв безпековий радник канцлера Гюнтер Зауттер.

"Там відбулися інтенсивні, але конфіденційні дискусії, тому ми не коментуватимемо конкретний зміст переговорів. Однак зустріч у Маямі, як і попередня в Берліні, була подальшим кроком у нинішній інтенсивній дипломатії. За цим кроком мають послідувати інші. Але одне залишається очевидним: без бажання Росії прагнути серйозного та тривалого миру ці зусилля не увінчаються успіхом. Тому вкрай важливо, щоб зараз був рух, особливо з російського боку", - сказав представник уряду.

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Він уникнув прямої відповіді на запитання, що планує канцлер Мерц говорити телефоном з російським диктатором Путіним. А також не підтвердив, але й не спростував планів провести наступні консультації європейських союзників, зокрема у форматі Е3 (ФРН, Франція і Велика Британія) ближчими днями, зауваживши лише, що "в принципі, різдвяні свята не заважають усім, хто потребує проведення переговорів, мати змогу це зробити".

Що передувало?

На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.

Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.

Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.

Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.

Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.

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