Штайнмаєр у різдвяній промові згадав про Україну: Важливо, щоб європейці віднайшли силу та цінності і діяли відповідно
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй різдвяній промові, серед іншого, торкнувся питання війни в Україні.
Про це повідомляє Welt, передає Цензор.НЕТ.
У темряві сяє світло
За словами федерального президента, без Різдва світ був би набагато біднішим.
"Насамперед це послання: у темряві сяє світло", – сказав він у своєму різдвяному зверненні, яке було опубліковано заздалегідь.
Що сказав про Україну?
Щодо війни в Україні та її закінчення, Штайнмаєр наголосив на важливості того, щоб "ми, європейці, разом віднайшли нашу силу та наші цінності і діяли відповідно".
Протягом століть Європа навчилася, наскільки важливими і незамінними є свобода і людська гідність, справедливий мир і демократичне самовизначення.
"Ми не відмовимося від цього, ні для себе, ні для наших партнерів і друзів. Багато з того, що ми вважаємо цінним і незамінним, вимагатиме від нас великих зусиль. Ми маємо бути готові до цього – і я вірю, що ми готові", – сказав Штайнмаєр.
Як зазначається, звернення транслюватиметься на каналі ZDF незабаром після 19:00 в день Різдва і через годину на каналі ARD. Це останнє різдвяне звернення з палацу Белльвю на цей момент. Офіційна резиденція федерального президента в Берліні з наступного року буде піддана капітальному ремонту і, як очікується, буде готова до заселення лише в 2031 році. Тим часом глава держави буде проживати в тимчасовому приміщенні.
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