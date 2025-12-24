Штайнмаєр у різдвяній промові згадав про Україну: Важливо, щоб європейці віднайшли силу та цінності і діяли відповідно

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй різдвяній промові, серед іншого, торкнувся питання війни в Україні.

Про це повідомляє Welt, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У темряві сяє світло

За словами федерального президента, без Різдва світ був би набагато біднішим.

"Насамперед це послання: у темряві сяє світло", – сказав він у своєму різдвяному зверненні, яке було опубліковано заздалегідь.

Також дивіться: Зеленський обговорив зі Штайнмаєром дипломатичну ситуацію: є спільна позиція щодо суверенітету. ФОТО

Що сказав про Україну?

Щодо війни в Україні та її закінчення, Штайнмаєр наголосив на важливості того, щоб "ми, європейці, разом віднайшли нашу силу та наші цінності і діяли відповідно".

Протягом століть Європа навчилася, наскільки важливими і незамінними є свобода і людська гідність, справедливий мир і демократичне самовизначення.

"Ми не відмовимося від цього, ні для себе, ні для наших партнерів і друзів. Багато з того, що ми вважаємо цінним і незамінним, вимагатиме від нас великих зусиль. Ми маємо бути готові до цього – і я вірю, що ми готові", – сказав Штайнмаєр.

Читайте: Мир для України не може бути нав’язаний силою, - уряд Німеччини

Як зазначається, звернення транслюватиметься на каналі ZDF незабаром після 19:00 в день Різдва і через годину на каналі ARD. Це останнє різдвяне звернення з палацу Белльвю на цей момент. Офіційна резиденція федерального президента в Берліні з наступного року буде піддана капітальному ремонту і, як очікується, буде готова до заселення лише в 2031 році. Тим часом глава держави буде проживати в тимчасовому приміщенні.