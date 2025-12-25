Фон дер Ляйен поздравила с Рождеством: Европа думает об Украине и тех, кому сейчас труднее всего
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рождественском обращении упомянула Украину, поблагодарила медиков и волонтеров и подчеркнула ценности солидарности и сострадания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте в соцсети Х.
"Особенно мы думаем о наших друзьях в Украине. Мы надеемся, что следующий год наконец принесет справедливый и длительный мир – и в конечном итоге безопасное, процветающее будущее в нашем Союзе", – написала фон дер Ляйен.
По ее словам, Рождество предлагает "редкий момент паузы, чтобы перевести дух, замедлиться и вспомнить, что действительно важно" в бурном мире.
Глава Еврокомиссии отметила, что в это время наше основное внимание обращено к родным и друзьям.
"Для некоторых это время может быть трудным. Те, кто несет бремя одиночества, горя, болезни или потери; наши сердца с вами. Я также выражаю свою глубочайшую благодарность всем, кто проводит этот особый день, заботясь о других, в больницах, приютах и домах. Вы воплощаете те самые ценности, которые символизирует Рождество: солидарность и сострадание", - отметила фон дер Ляйен.
Обстрел РФ на Рождество
В ночь на 25 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 131 БПЛА различных типов.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 15 локациях.
Враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали.
В рождественскую ночь российские оккупанты продолжали атаку на украинскую энергетику. В результате обесточены потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (в Одесской области отключение электроэнергии вызвано предыдущими обстрелами).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За її словами, Різдво пропонує "рідкісну мить паузи, щоб перевести подих, сповільнитися та згадати, що справді важливо" у бурхливому світі.
А нам в Україні, щось не повезло перевести подих даже на Різдво. Про те, що справді важливо - тут намеє чого і згадувати - Перемога України, Мир.
Очільниця Єврокомісії зауважила, що у цей час наша основна увага звернена до рідних і друзів.
А ми в Україні втрачаємо своїх рідних та друзів.
Буде стаття про весь світ і в мене буде бажання і буде що сказати - скажу свою профанну думку за весь Світ.
А ти мені не вказуй, що мені робити, що казати, а я в свою чергу не казатиму куди тобі йди.
https://www.youtube.com/watch?v=xacdDrylrek