Фон дер Ляйен поздравила с Рождеством: Европа думает об Украине и тех, кому сейчас труднее всего

Фон дер Ляйен в рождественском обращении упомянула Украину и пожелала справедливого мира Описание: Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила европейцев с Рождеством и выразила поддержку Украине, пожелав справедливого и длительного мира.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рождественском обращении упомянула Украину, поблагодарила медиков и волонтеров и подчеркнула ценности солидарности и сострадания.

"Особенно мы думаем о наших друзьях в Украине. Мы надеемся, что следующий год наконец принесет справедливый и длительный мир – и в конечном итоге безопасное, процветающее будущее в нашем Союзе", – написала фон дер Ляйен.

По ее словам, Рождество предлагает "редкий момент паузы, чтобы перевести дух, замедлиться и вспомнить, что действительно важно" в бурном мире.

Глава Еврокомиссии отметила, что в это время наше основное внимание обращено к родным и друзьям.

"Для некоторых это время может быть трудным. Те, кто несет бремя одиночества, горя, болезни или потери; наши сердца с вами. Я также выражаю свою глубочайшую благодарность всем, кто проводит этот особый день, заботясь о других, в больницах, приютах и домах. Вы воплощаете те самые ценности, которые символизирует Рождество: солидарность и сострадание", - отметила фон дер Ляйен.

Обстрел РФ на Рождество

В ночь на 25 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 131 БПЛА различных типов. 

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 15 локациях.

Враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали.

В рождественскую ночь российские оккупанты продолжали атаку на украинскую энергетику. В результате обесточены потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (в Одесской области отключение электроэнергии вызвано предыдущими обстрелами).

+7
Сита Європа думаю як нам тяжко дуже ,в теплі за світлом і ситі, як мило я зараз розплачуся..а іншою рукою купляють ресурси в рашці що аж за вухом свистить.
показать весь комментарий
25.12.2025 13:34 Ответить
+4
Я повірила
показать весь комментарий
25.12.2025 13:33 Ответить
+2
Та ми і не сумніваємось в процвітаючому майбутньому в вашого Союзу.
За її словами, Різдво пропонує "рідкісну мить паузи, щоб перевести подих, сповільнитися та згадати, що справді важливо" у бурхливому світі.
А нам в Україні, щось не повезло перевести подих даже на Різдво. Про те, що справді важливо - тут намеє чого і згадувати - Перемога України, Мир.
Очільниця Єврокомісії зауважила, що у цей час наша основна увага звернена до рідних і друзів.
А ми в Україні втрачаємо своїх рідних та друзів.
показать весь комментарий
25.12.2025 13:40 Ответить
у нас в Украине ездят тоже некоторые сыто и войну не замечают , а ты про Европу говоришь
показать весь комментарий
25.12.2025 13:40 Ответить
По-друге, я не мать Тереза! Даже не Грета Тумберг!
показать весь комментарий
25.12.2025 14:14 Ответить
Моя Батьківщина Україна, тому я і говорю про Україну, новина написана на українському сайті ЦН, тому я і говорю про Україну.
Буде стаття про весь світ і в мене буде бажання і буде що сказати - скажу свою профанну думку за весь Світ.
А ти мені не вказуй, що мені робити, що казати, а я в свою чергу не казатиму куди тобі йди.
показать весь комментарий
25.12.2025 13:51 Ответить
Думають якось так:
https://www.youtube.com/watch?v=xacdDrylrek
показать весь комментарий
25.12.2025 13:53 Ответить
і я теж про них думаю,і про нас,бо якщо б не просрали ядерку,то сосала б росія та европа по черзі одне одному, а ми жили спокійно
показать весь комментарий
25.12.2025 14:06 Ответить
"А что подумал по этому поводу Кролик, никто так и не узнал, потому что Кролик был очень воспитанный." (с)
показать весь комментарий
25.12.2025 14:15 Ответить
Європа думає за свою дупу за рахунок України.
показать весь комментарий
25.12.2025 14:32 Ответить
Найважче зараз перзиденту , думати як спетляти з обіцяними європою грішми.
показать весь комментарий
25.12.2025 14:33 Ответить
 
 