Фон дер Ляйен поздравила с Рождеством: Европа думает об Украине и тех, кому сейчас труднее всего

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рождественском обращении упомянула Украину, поблагодарила медиков и волонтеров и подчеркнула ценности солидарности и сострадания.

"Особенно мы думаем о наших друзьях в Украине. Мы надеемся, что следующий год наконец принесет справедливый и длительный мир – и в конечном итоге безопасное, процветающее будущее в нашем Союзе", – написала фон дер Ляйен.

По ее словам, Рождество предлагает "редкий момент паузы, чтобы перевести дух, замедлиться и вспомнить, что действительно важно" в бурном мире.

Глава Еврокомиссии отметила, что в это время наше основное внимание обращено к родным и друзьям.

"Для некоторых это время может быть трудным. Те, кто несет бремя одиночества, горя, болезни или потери; наши сердца с вами. Я также выражаю свою глубочайшую благодарность всем, кто проводит этот особый день, заботясь о других, в больницах, приютах и домах. Вы воплощаете те самые ценности, которые символизирует Рождество: солидарность и сострадание", - отметила фон дер Ляйен.

Обстрел РФ на Рождество

В ночь на 25 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 131 БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 15 локациях.

Враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали.

В рождественскую ночь российские оккупанты продолжали атаку на украинскую энергетику. В результате обесточены потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (в Одесской области отключение электроэнергии вызвано предыдущими обстрелами).

