Фон дер Ляєн привітала з Різдвом: Європа думає про Україну та тих, кому зараз найважче
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у різдвяному зверненні згадала Україну, подякувала медикам і волонтерам та наголосила на цінностях солідарності й співчуття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у соцмережі Х.
"Особливо ми думаємо про наших друзів в Україні. Ми сподіваємося, що наступний рік нарешті принесе справедливий і тривалий мир – і зрештою безпечне, процвітаюче майбутнє в нашому Союзі", - написала фон дер Ляєн.
За її словами, Різдво пропонує "рідкісну мить паузи, щоб перевести подих, сповільнитися та згадати, що справді важливо" у бурхливому світі.
Очільниця Єврокомісії зауважила, що у цей час наша основна увага звернена до рідних і друзів.
"Для декого ця пора може бути важкою. Ті, хто несе тягар самотності, горя, хвороби чи втрати; наші серця з вами. Я також висловлюю свою найглибшу вдячність усім, хто проводить цей особливий день, дбаючи про інших, у лікарнях, притулках та домівках. Ви втілюєте ті самі цінності, які символізує Різдво: солідарність та співчуття", - зазначила фон дер Ляєн.
Обстріл РФ на Різдво
У ніч на 25 грудня російські окупанти випустили по Україні 131 БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.
Ворог знову вдарив по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.
У різдвяну ніч російські окупанти продовжували атаку на українську енергетику. Внаслідок цього знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині (на Одещині знеструмлення зумовлені попередніми обстрілами)
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За її словами, Різдво пропонує "рідкісну мить паузи, щоб перевести подих, сповільнитися та згадати, що справді важливо" у бурхливому світі.
А нам в Україні, щось не повезло перевести подих даже на Різдво. Про те, що справді важливо - тут намеє чого і згадувати - Перемога України, Мир.
Очільниця Єврокомісії зауважила, що у цей час наша основна увага звернена до рідних і друзів.
А ми в Україні втрачаємо своїх рідних та друзів.