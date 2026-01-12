Є інформація від розвідки, що РФ готує новий масований удар для виснаження ППО, - Зеленський

За даними розвідки України російські війська готують новий масований удар. Росія планує застосувати дрони та ракети для виснаження української ППО.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Можливий новий удар

Голова держави повідомив, що удар може відбутися "найближчими днями", і закликав громадян зважати на сигнали повітряної тривоги.

"Росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися", - попередив Зеленський.

Атака РФ на Україну 9 січня

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто

Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.

У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.

У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

