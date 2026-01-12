Є інформація від розвідки, що РФ готує новий масований удар для виснаження ППО, - Зеленський

За даними розвідки України російські війська готують новий масований удар. Росія планує застосувати дрони та ракети для виснаження української ППО.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Можливий новий удар

Голова держави повідомив, що удар може відбутися "найближчими днями", і закликав громадян зважати на сигнали повітряної тривоги.

"Росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися", - попередив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Основна тактика РФ – намагатись повністю "вимкнути" міста. Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога, - Зеленський

Атака РФ на Україну 9 січня

  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто
  • Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
  • Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
  • У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.
  • У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Європи про нічні атаки РФ: працюємо над покаранням Росії

+40
А він срочно на Кіпр, мило забув у готелі.
12.01.2026 20:46 Відповісти
+36
А может потому, что морозы заходят до -18? Стратег хренов.
12.01.2026 20:45 Відповісти
+32
Может это как-раз время и нам потушить несколько городов в рашке, где будет до -25? И выполнить пусто-порожние обещания "величайшего" об ответке нашими супер-пупер мощными дальнобойными ракетами. Если не сейчас, то когда?
12.01.2026 20:50 Відповісти
Клоун в тобі розвідка недоповіла де кнурь фмбешний твій юзік і землячок міндіч які намародерили і виїхали
13.01.2026 08:08 Відповісти
про це знає кожен українец
і без розвідки
13.01.2026 18:47 Відповісти
