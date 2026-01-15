"З чого всі взяли, що немає захисту українських енергооб’єктів?" - ексглава Міненерго Гринчук

Колишня очільниця Міністерства енергетики Світлана Гринчук заявила, що частина українських об’єктів, зокрема в "Енергоатомі" та "Укренерго", отримали належний захист від ворожих атак. Вона також заявила, що не має жодного відношення до "Міндічгейту".

Про це вона сказала на засіданні ТСК ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Захист енергооб'єктів

Під час засідання ТСК вона заявила, що існує звіт, у якому чітко зазначено, де саме захист енергооб’єктів був збудований.

Гринчук зазначила, що частина критичних об’єктів отримали захист, а проблемні питання детально описані у звітах профільної комісії.

"Я точно знаю, що в "Енергоатомі" захист зроблено. До чого взагалі справа "Енергоатому" до захисту енергооб'єктів? І з чого всі взяли, що немає захисту енергооб'єктів?" - запитала вона, додавши, що не має стосунку до пов'язаних з компанією питань.

Про Міндічгейт та звільнення

Ексочільниця енергетики також заявила, що нібито не брала участь в "страшній корупції, про яку розказують". Вона додала, що не знайома з Тимуром Міндічем.

Крім того, Гринчук на засіданні ТСК заявила про порушення її прав людини.

"Мій кейс якраз є одним із найкричущіших порушень прав людини. До мене немає жодних претензій від правоохоронців, мене не обшукували, не допитували, немає до мене претензій щодо порушення антикорупційного законодавства, професійних повноважень як міністра енергетики чи міністра довкілля, на всіх посадах, на яких я знаходилася. Водночас деталі мого особистого життя без будь-якої прив'язки до справи стали "надбанням громадськості", що звичайно повпливало на моє життя, на мою репутацію. Це грубе порушення моїх конституційних прав", - стверджує політикиня.

За її словами, оприлюднення фактів її особистого життя стали причиною подання у відставку з посади очільниці Міненерго:

"Я не хочу мати відношення взагалі до політики в Україні. Зараз принаймні. У нас немає підходів правової держави, коли ми говоримо, що ми йдемо до європейських цінностей, йдемо в Європу — і самі ж грубо порушуємо. В Європі такого ніде немає. Грубо порушують найвищі правоохоронні органи".

Гринчук додала, що не хоче бути в політиці України, "доки у нас держава не є правовою".

