"З чого всі взяли, що немає захисту українських енергооб’єктів?" - ексглава Міненерго Гринчук

Колишня очільниця Міністерства енергетики Світлана Гринчук заявила, що частина українських об’єктів, зокрема в "Енергоатомі" та "Укренерго", отримали належний захист від ворожих атак. Вона також заявила, що не має жодного відношення до "Міндічгейту".

Про це вона сказала на засіданні ТСК ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Захист енергооб'єктів

Під час засідання ТСК вона заявила, що існує звіт, у якому чітко зазначено, де саме захист енергооб’єктів був збудований.

  • Гринчук зазначила, що частина критичних об’єктів отримали захист, а проблемні питання детально описані у звітах профільної комісії.

"Я точно знаю, що в "Енергоатомі" захист зроблено. До чого взагалі справа "Енергоатому" до захисту енергооб'єктів? І з чого всі взяли, що немає захисту енергооб'єктів?" - запитала вона, додавши, що не має стосунку до пов'язаних з компанією питань.

Про Міндічгейт та звільнення

Ексочільниця енергетики також заявила, що нібито не брала участь в "страшній корупції, про яку розказують". Вона додала, що не знайома з Тимуром Міндічем.

Крім того, Гринчук на засіданні ТСК заявила про порушення її прав людини.

"Мій кейс якраз є одним із найкричущіших порушень прав людини. До мене немає жодних претензій від правоохоронців, мене не обшукували, не допитували, немає до мене претензій щодо порушення антикорупційного законодавства, професійних повноважень як міністра енергетики чи міністра довкілля, на всіх посадах, на яких я знаходилася. Водночас деталі мого особистого життя без будь-якої прив'язки до справи стали "надбанням громадськості", що звичайно повпливало на моє життя, на мою репутацію. Це грубе порушення моїх конституційних прав", - стверджує політикиня.

За її словами, оприлюднення фактів її особистого життя стали причиною подання у відставку з посади очільниці Міненерго:

"Я не хочу мати відношення взагалі до політики в Україні. Зараз принаймні. У нас немає підходів правової держави, коли ми говоримо, що ми йдемо до європейських цінностей, йдемо в Європу — і самі ж грубо порушуємо. В Європі такого ніде немає. Грубо порушують найвищі правоохоронні органи".

Гринчук додала, що не хоче бути в політиці України, "доки у нас держава не є правовою".

ну рівень борзоти цієї шмари реально зашклює.
15.01.2026 20:10 Відповісти
От лярва нахабна. І ця публіка вся така. Моральні виродки
15.01.2026 20:03 Відповісти
Я сиджу без світла днями, мені не потрібно щоб мені хтось казав що немає, я це бачу
15.01.2026 20:04 Відповісти
Ну ТАКА цьоця точно знає ВСЕ про захист

15.01.2026 20:01 Відповісти
Так відверто плювати в обличчя Українцям, можуть лише ****** і його кріпосні=раби, за його ж наказом!!!
15.01.2026 20:13 Відповісти
Спитайте її за закон Ома.
15.01.2026 20:26 Відповісти
Она с Омом в связи не состояла.
15.01.2026 21:45 Відповісти
Як гарно виглядає ця екскортниця ... Глущенко має непоганий смак!
16.01.2026 09:07 Відповісти
это она вроде работала по схеме продажи бандитам в приватизацию гос имущества. Ее повесить надо!
16.01.2026 10:33 Відповісти
рижа шмара
16.01.2026 17:27 Відповісти
15.01.2026 20:03 Відповісти
15.01.2026 20:04 Відповісти
15.01.2026 20:07 Відповісти
Уряду не до дрібниць. Уряд 3,14здить та піляє бюджетні гроши.
15.01.2026 20:24 Відповісти
Себе ви захистили гарно - грошима
15.01.2026 20:09 Відповісти
Злочинець, з посадою у КабМіндічів, кричить, що все гаразд в Україні, то ****** бреше, що знищує інфраструктуру енергетичну…. Це уже до психіатрів!!
15.01.2026 20:18 Відповісти
15.01.2026 20:10 Відповісти
Це точно, цинічна шмара! Треба на нари обов'язково!
15.01.2026 20:18 Відповісти
В кварталі інші не потрібні!
15.01.2026 21:42 Відповісти
Це точно, не маючи відповідних освіт розвалити два міністерства, отримати через постіль посади міністрів, отримувати другу зарплату від Галущенка з крадених в нас грошей, купити позашляховик Вольво за 149 тис. гривень, знімати в себе свою квартиру немзнаючи за скільки і за скільки куплену це не порушення і не корупція? Таке можливо в Європі? Що вона несе!
16.01.2026 09:37 Відповісти
Все як Скумбрія заповідала: "Виніпанімаєтє! Етадругоє!"
16.01.2026 09:57 Відповісти
Та з того, дурепо, що люди по кілька діб сидять без світла, води та опалення!

Ну а те, що твоє особисте життя стало ""надбанням громадськості", то подякуй найвеличнішому лідеру і його 5-6 менеджерам: їхні хазяєва робили те саме з "клятими папєрєднікамі-баригами". Ось бумеранг і повертається.
Їж..ТЕ, не обляпайтесь
15.01.2026 20:13 Відповісти
«І що ви мені зробите? Прокурори, суди і навіть президент. А ваш майдан лишився під Авдіївкою.»
15.01.2026 20:14 Відповісти
ось тут якраз не хватає комета ще скумбрії по 8 гривень.
15.01.2026 20:15 Відповісти
Вісті Західного блекауту.
15.01.2026 20:25 Відповісти
Какіє ваші даказатєльства?!
15.01.2026 20:16 Відповісти
Ахахахаха, просто вже відкрито знущаються, а ви вірте в перемогу з цими істотами. І пам'ятайте, шо у всьому винен Трамп!!!
15.01.2026 20:20 Відповісти
З чого взяли?
З відсутністі електроенергії та частково опалення, з міндіча з цукерманом, чернишивим тощо.
15.01.2026 20:21 Відповісти
Цікаво, з ким спала Свириденко, що її аж прем'єрою зробили? Невже з самим? Лєна не ревнує?
15.01.2026 20:22 Відповісти
"Стюардесса" - баба дерьмака
15.01.2026 21:50 Відповісти
Справжня послідовниця свого хазяїна - як і він саботувала захист енергетики і надалі провалить всю роботу Кабміну. Минулої і позаминулої зими за Шмигаля ситуація такою катастрофічною не була!
15.01.2026 22:23 Відповісти
Вішати треба таких КабМіндічів, але їх посилено захищають зеленський з стефанчуками та новим, антиКонституційними тасування в силовому блоці України!! Чого б це ?????? Мабуть, вони у долі з грошей аід «шлахбаумів»!!!
15.01.2026 20:22 Відповісти
Сергій Погребецький

"Коли Шмигаль та Зеленський кажуть, що Харків добре підготувався до можливих блекаутів, на відміну від Києва, хочу нагадати, що у 2024 році Кабмін виділив Харкову: У червні 2024 року 2,5 млрд грн спеціально для Харкова на відновлення енергомереж та встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень.
2,4 млрд грн було виділено області та Харкову для підготовки до опалювального сезону. Додатково у вересні виділялось 840 млн грн на захист енергооб'єктів регіону.
15.01.2026 20:23 Відповісти
Харків отримав 1,16 млрд грн цільової дотації з держбюджету на відновлення зруйнованих об'єктів та захисних споруд. Загалом, за заявою прем'єр-міністра на кінець 2024 року, Харків та Харківська область стала лідером за обсягом отриманих коштів - загальна сума субвенцій становила близько 16 млрд грн. 2025 року Харків отримав допомоги від Кабміну: 1 млрд гривень на відновлювальні роботи у Харкові (ремонт житла та об'єктів ЖКГ).
Для енергетичної стійкості міста у липні 2025 року було виділено 1,3 млрд грн. Виділено кошти на закупівлю палива для лікарень та шкіл 665,4 млн грн. На 2026 рік міська влада вже запланувала отримання допомоги від Кабміну у розмірі 2,9 млрд грн.
15.01.2026 20:24 Відповісти
В Київ?
З бюджету Києва було вилучено ПДФО та 8 млрд грн рішенням того ж таки Кабінету Міністрів.
Панове Зеленський і Шмигаль, ви або хрести зніміть або труси одягніть!
Ви обібрали Київ, посадили у кожному районі Києва свого главу райдержадміністрації, який дерибанить бюджет міста, а у блекауті винен Кличко?
За всієї поваги до Харкова та його мужніх жителів порівнювати ситуацію з енергетикою та бюджетом два міста: Київ та Харків не можна.
Це чистої води маніпуляція та брехня з вашого боку. З бюджету Києва гроші Кабміном постійно забираються.
Усі цифри у відкритому доступі.
15.01.2026 20:25 Відповісти
Зате Подільський міст відкрили
15.01.2026 21:02 Відповісти
Ним не користуються кияни і гості столиці?
15.01.2026 21:24 Відповісти
Користуються замість генераторів, які не купили
15.01.2026 21:59 Відповісти
Що конкретно зробив, закупив, побудував для захисту столиці Мамедов-Ткаченко, призначений Зеленським головою ВЦА Києва на виділені йому мільярди для недопущення гуманітарної катастрофи?

Згідно закону це саме його обов'язок:
ВЦА "призначені для забезпечення дії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії актам збройної агресії, диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації."
15.01.2026 22:15 Відповісти
Я не представляю Ткаченка, а пишу від киян - їх мер вбухав гроші в міст, щоб його "партнери" могли пиляти міський бюджет замість закупити за кордоном генератори, на яких не вдасться заробити
15.01.2026 22:28 Відповісти
Ви тільки Кличка вирішили представляти, а преЗедента і його призначенців, відповідальних згідно закону за безпечне життя киян НІ ?)
15.01.2026 22:37 Відповісти
Заперечте по суті. Президент відповідає за свої питання, а не за місто. Садовий не кличе його для забезпечення електрики у Львові
15.01.2026 22:44 Відповісти
ПреЗедент настворював купу штабів, на які виділили купу бабла.
Але претензії у президента та його адептів тільки до Кличка.

15.01.2026 22:47 Відповісти
По суті нема що заперечити, Кличко правильно залив мільярди в бетон, бо це не його справа - перейматися електрикою і теплом в місті
15.01.2026 23:11 Відповісти
І не купив жодного генератора? 😯
15.01.2026 23:16 Відповісти
І де електрика? Пішла на підсвітку моста?
15.01.2026 23:27 Відповісти
В штабах шукай.

15.01.2026 23:31 Відповісти
Штаби займаються захистом електричної інфраструктури на рівні держави (Укренерго, якщо не чули), щоб електрика прийшла у Київ. А що робиться у самому місті - це справа якраз мера. На рівні моєї контори, наприклад, купили генератор, і коли вимикають світло, директор не дзвонить Зеленському, а запускає резервне живлення. Те саме мав зробити Кличко - поставити резервні генератори в кожному районі міста, благо грошей вистачало, раз будували стільки мостів. Але цього не зробив, бо дуже любить омари з ікрою
16.01.2026 10:03 Відповісти
Не кличе. Але ми у Львові сидимо без світла по 7-8 годин безперервно, хоча у нас таких обстрілів, як у Києві не було.
16.01.2026 14:34 Відповісти
Надо признать, шо уровень ПВО Киева и Харькова не сопоставима.
15.01.2026 21:55 Відповісти
Це рішення Зеленського, як президента і верховного головнокомандувача.
Захист ТЕЦ і для Києва, і для Харкова, також його обов'язок через призначених саме для цього чиновників типу Мустафи Наєма, які отримали для його мільярди гривень, і голів ВІЙСЬКОВО-цивільних адміністрацій типу Мамедова-Ткаченко в Києві.
15.01.2026 22:05 Відповісти
Закон України про ВІЙСЬКОВО-цивільні адміністрації:
"призначені для забезпечення дії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії актам збройної агресії, диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації.
15.01.2026 22:08 Відповісти
ПреЗедент дав публічну оцінку роботи свого призначенця Мамедова-Ткаченко в Києві в умовах фактичної гуманітарної катастрофи, спричиненої військовими злочинами паРаши?
15.01.2026 22:11 Відповісти
Мадам, как это пристегнуть к моему комменту?
15.01.2026 22:15 Відповісти
Це стосується цієї теми взагалі.
15.01.2026 22:38 Відповісти
20 одночасних балістичних ракет ніяке ППО ні Києва, ні Харкова не відіб'є! ні навіть аж самого Берліна чи Лондона!!!
16.01.2026 08:50 Відповісти
Наглюча сосалка переходить в наступ,
тобто банда про все домовилась,
кіна не буде.
15.01.2026 20:27 Відповісти
О , підсосна! Скільки насмоктала лямів галущенку?
15.01.2026 20:33 Відповісти
Ну дійсно! звідки ж ви то взяли? Хіба ж то не видно, як то все захищено?
Хоча, єдине тут дійсно, то не видно...
15.01.2026 20:41 Відповісти
Тут вже як казав Лесь Подервянський не треба ******* на форумах, а конкретно ******* недоторканих.
15.01.2026 20:41 Відповісти
Це та жіночка, шо хвіртку своїм ключем відкривала? Ну вона то безсумнівно краще всіх володіє ситуаціею.
15.01.2026 20:42 Відповісти
Не пойму почему тут некоторые Глаза закатывают. Кто-то из вас ещё не знает что-то про зелёных.
15.01.2026 20:46 Відповісти
Звісно "є захист"!
Ще Мустафа Найєм два роки тому клявся та божився, що "все зробили, все захистили... на 95 квартальних відсотка"!
15.01.2026 20:55 Відповісти
Суслика видишь нет и я нет а он есть.
15.01.2026 20:58 Відповісти
Нє, ну реально!
У звітах написано, що захист є?
Написано!
То чого вирішили, що його нема?
І взагалі, смокчу у кого хочу!
Із за вас, свині невдячні, таку роботу всрала!

П.с. всіж пам'ятають, як анал табу верищав про втручання в особисте життя?
15.01.2026 21:01 Відповісти
Я не хочу мати відношення взагалі до політики в Україні. Зараз принаймні. Я достатньо накрала, на пару років вистачить. А якщо накладені гроші закінчиться то неодмінно повернусь.
15.01.2026 21:10 Відповісти
Її тре жорстко поставити на місце, бо очі сумашедші вилупкуваті в рижої бестії. Здається їй потрібен жорсткий секс на нулі, наприклад щоб руку чи ногу фпв одірвало тварині
15.01.2026 21:17 Відповісти
Риженькая натякає: немає енергообʼєктів не треба й їх захисту, рашисти ракетними атаками майже вирішили цю проблему.
15.01.2026 21:44 Відповісти
Всі взяли це з наслідків москальських атак.
15.01.2026 23:48 Відповісти
Та хер его знает откуда? Пока я мёрзну в блиндаже в -18,моя семья мёрзнет дома. А так то да, ничего не предвещало.
16.01.2026 05:28 Відповісти
ця ***** тільки давала і все.ну може перед тим що давати - брала.чого ви до неї причепились ?
16.01.2026 08:24 Відповісти
Все що зараз відбувається в Україні з енергетекою це один з етапів примусу Українців погодитись на любі мирні угоди які напидписує зеЛайно,не хотіли по хорошому через референдум,тоді буде так, жріТЄ.
16.01.2026 08:49 Відповісти
головне, що зекоМанда на чолі зі самим зЄлЄнскім ссить навіть ОДНУ! ракету запустити в якусь серйозну котельню чи підстанцію мацакви.
16.01.2026 08:52 Відповісти
Невдовзі й Тимурко Міндічь повернеться відстоювати свою гідність і вимагати моральної компенсації
16.01.2026 09:02 Відповісти
Перзидент візьме на поруки.
16.01.2026 09:31 Відповісти
Карлсон нехай чекає весни,
бо зараз його без штанів до стовпа скотчем примотають, як мародера
16.01.2026 10:18 Відповісти
Вона хоч куй з рота вийняла коли це писала?
16.01.2026 09:19 Відповісти
Прикольно, тобто отримати через постіль посаду міністра і не одну це нормально і не порушення законодавства! Отримувати від Галущенка ще одну зарплату за рахунок вкрадених під час війни грошей з енергетиці це теж не порушення законодавства? Купувати позашляховик Вольво за 149 тис. гривень теж нормально? Арендувати в себе свою квартиру не знаючи за скільки і за скільки вона куплена теж не порушення? За це вже давно повинна бути в'язниця з конфіскацією як і у Галущенка! В Китае таких корупііонерів розстрілюють! Чому на Тимошенко наділи електронний браслет тільки за наміри, а ця солодка парочка крала під час війни мільйонами доларів і ще на волі?
16.01.2026 09:23 Відповісти
Прочитав її біографію. Який же піздєц твориться у державі... Піздєц піздєців... Міністр енергетики, млять!!! - Як працює трансформатор? - Уууууууууууууууу...
16.01.2026 09:48 Відповісти
для всех возмущающихся - защиты енергетических обьектов в силу специфи в природе не существует, защита может быть ТОЛЬКО в виде достаточного количества средств ПВО. Сетки, решетки, бетонные ограждения, мешки с песком ДО ОДНОГО места
16.01.2026 09:56 Відповісти
Файна МІЛФА
16.01.2026 10:10 Відповісти
ти спала з Галущенко???
16.01.2026 10:55 Відповісти
Если бы у нас действовали европейские законы, то эта соска никогда бы в министерском кресле не оказалась. А то как насосать посаду, так это норм, а как оттуда вышвырнули, так сразу вспоминают про права человека и процедуры.
16.01.2026 11:02 Відповісти
Всі, хто побував у команді Зе, починають жартувати у стилі Кварталу. Тупо і бездарно.
16.01.2026 11:29 Відповісти
Ага "понять і простіть"
16.01.2026 11:41 Відповісти
баба да. баба баба да. карабельная сасна..
16.01.2026 15:56 Відповісти
вішати коли їх будемо?
чи далі волатимете?
16.01.2026 17:29 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, держава, коли стало питання про захист енергооб'єктів, сказала підприємствам: держава буде захищати державні підприєства, захист ваших - ваша справа. Так і сталось.
