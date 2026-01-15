"З чого всі взяли, що немає захисту українських енергооб’єктів?" - ексглава Міненерго Гринчук
Колишня очільниця Міністерства енергетики Світлана Гринчук заявила, що частина українських об’єктів, зокрема в "Енергоатомі" та "Укренерго", отримали належний захист від ворожих атак. Вона також заявила, що не має жодного відношення до "Міндічгейту".
Про це вона сказала на засіданні ТСК ВР, інформує Цензор.НЕТ.
Захист енергооб'єктів
Під час засідання ТСК вона заявила, що існує звіт, у якому чітко зазначено, де саме захист енергооб’єктів був збудований.
- Гринчук зазначила, що частина критичних об’єктів отримали захист, а проблемні питання детально описані у звітах профільної комісії.
"Я точно знаю, що в "Енергоатомі" захист зроблено. До чого взагалі справа "Енергоатому" до захисту енергооб'єктів? І з чого всі взяли, що немає захисту енергооб'єктів?" - запитала вона, додавши, що не має стосунку до пов'язаних з компанією питань.
Про Міндічгейт та звільнення
Ексочільниця енергетики також заявила, що нібито не брала участь в "страшній корупції, про яку розказують". Вона додала, що не знайома з Тимуром Міндічем.
Крім того, Гринчук на засіданні ТСК заявила про порушення її прав людини.
"Мій кейс якраз є одним із найкричущіших порушень прав людини. До мене немає жодних претензій від правоохоронців, мене не обшукували, не допитували, немає до мене претензій щодо порушення антикорупційного законодавства, професійних повноважень як міністра енергетики чи міністра довкілля, на всіх посадах, на яких я знаходилася. Водночас деталі мого особистого життя без будь-якої прив'язки до справи стали "надбанням громадськості", що звичайно повпливало на моє життя, на мою репутацію. Це грубе порушення моїх конституційних прав", - стверджує політикиня.
За її словами, оприлюднення фактів її особистого життя стали причиною подання у відставку з посади очільниці Міненерго:
"Я не хочу мати відношення взагалі до політики в Україні. Зараз принаймні. У нас немає підходів правової держави, коли ми говоримо, що ми йдемо до європейських цінностей, йдемо в Європу — і самі ж грубо порушуємо. В Європі такого ніде немає. Грубо порушують найвищі правоохоронні органи".
Гринчук додала, що не хоче бути в політиці України, "доки у нас держава не є правовою".
Та з того, дурепо, що люди по кілька діб сидять без світла, води та опалення!
Ну а те, що твоє особисте життя стало ""надбанням громадськості", то подякуй найвеличнішому лідеру і його 5-6 менеджерам: їхні хазяєва робили те саме з "клятими папєрєднікамі-баригами". Ось бумеранг і повертається.
Їж..ТЕ, не обляпайтесь
З відсутністі електроенергії та частково опалення, з міндіча з цукерманом, чернишивим тощо.
"Коли Шмигаль та Зеленський кажуть, що Харків добре підготувався до можливих блекаутів, на відміну від Києва, хочу нагадати, що у 2024 році Кабмін виділив Харкову: У червні 2024 року 2,5 млрд грн спеціально для Харкова на відновлення енергомереж та встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень.
2,4 млрд грн було виділено області та Харкову для підготовки до опалювального сезону. Додатково у вересні виділялось 840 млн грн на захист енергооб'єктів регіону.
Для енергетичної стійкості міста у липні 2025 року було виділено 1,3 млрд грн. Виділено кошти на закупівлю палива для лікарень та шкіл 665,4 млн грн. На 2026 рік міська влада вже запланувала отримання допомоги від Кабміну у розмірі 2,9 млрд грн.
З бюджету Києва було вилучено ПДФО та 8 млрд грн рішенням того ж таки Кабінету Міністрів.
Панове Зеленський і Шмигаль, ви або хрести зніміть або труси одягніть!
Ви обібрали Київ, посадили у кожному районі Києва свого главу райдержадміністрації, який дерибанить бюджет міста, а у блекауті винен Кличко?
За всієї поваги до Харкова та його мужніх жителів порівнювати ситуацію з енергетикою та бюджетом два міста: Київ та Харків не можна.
Це чистої води маніпуляція та брехня з вашого боку. З бюджету Києва гроші Кабміном постійно забираються.
Усі цифри у відкритому доступі.
Згідно закону це саме його обов'язок:
ВЦА "призначені для забезпечення дії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії актам збройної агресії, диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації."
Але претензії у президента та його адептів тільки до Кличка.
Захист ТЕЦ і для Києва, і для Харкова, також його обов'язок через призначених саме для цього чиновників типу Мустафи Наєма, які отримали для його мільярди гривень, і голів ВІЙСЬКОВО-цивільних адміністрацій типу Мамедова-Ткаченко в Києві.
Ще Мустафа Найєм два роки тому клявся та божився, що "все зробили, все захистили... на 95 квартальних відсотка"!
У звітах написано, що захист є?
Написано!
То чого вирішили, що його нема?
