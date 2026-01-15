Галущенко та Гринчук прийшли на засідання ТСК ВР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Ексміністр юстиції Герман Галущенко та ексглава Міненерго Світлана Гринчук прийшли на засідання ТСК ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану.
Про це повідомив голова ТСК Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Також на засідання прибув ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов.
Присутній директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко.
- 19 листопада Верховна Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції, а також Гринчук з посади глави Міненерго.
- Відомо, що вони фігурують на записах НАБУ в рамках операції "Мідас".
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ще краще їм би було за гратами. Щоб вже точно ніхто не розлучив їх.
Що, мовляв, суть їхнього з Міндічем ґешефту була не у крадіжці бюджетних коштів, в навпаки - у їх економії:
хід 1 - "двушечка" йде на москву "нужньім людЯм";
хід 2 - отримувачі регулярних "двушечок" сприяють тому, що рашисти у військах не гасять міста-мільйонники в Україні, в б'ють в різнобій, по легкому;
хід 3 - галущенки економлять на захисних спорудах собі в кишеню та діляться з міндічами і москвою для кришування і подальшої роботи схеми.
В тут НАБУ бац! - і таку ефективну робочу схему і поламало.
Тож, за логікою галущенків виходить, що у теперішній енергокризі винятково винувате НАБУ.
- мінетчиця гринчук.