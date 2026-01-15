4 275 12
Галущенко и Гринчук пришли на заседание ВСК ВР. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Экс-министр юстиции Герман Галущенко и экс-глава Минэнерго Светлана Гринчук пришли на заседание ВСК ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения.
Об этом сообщил председатель ВСК Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Также на заседание прибыл экс-вице-премьер Алексей Чернышов.
Присутствуют директор НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко.
Что предшествовало?
- 19 ноября Верховная Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции, а также Гринчук с должности главы Минэнерго.
- Известно, что они фигурируют на записях НАБУ в рамках операции "Мидас".
Топ комментарии
+25 Aron Mak
показать весь комментарий15.01.2026 15:24 Ответить Ссылка
+22 Артем #610326
показать весь комментарий15.01.2026 15:28 Ответить Ссылка
+16 назар добрянський
показать весь комментарий15.01.2026 15:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ще краще їм би було за гратами. Щоб вже точно ніхто не розлучив їх.
Що, мовляв, суть їхнього з Міндічем ґешефту була не у крадіжці бюджетних коштів, в навпаки - у їх економії:
хід 1 - "двушечка" йде на москву "нужньім людЯм";
хід 2 - отримувачі регулярних "двушечок" сприяють тому, що рашисти у військах не гасять міста-мільйонники в Україні, в б'ють в різнобій, по легкому;
хід 3 - галущенки економлять на захисних спорудах собі в кишеню та діляться з міндічами і москвою для кришування і подальшої роботи схеми.
В тут НАБУ бац! - і таку ефективну робочу схему і поламало.
Тож, за логікою галущенків виходить, що у теперішній енергокризі винятково винувате НАБУ.
- мінетчиця гринчук.