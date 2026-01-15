РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11693 посетителя онлайн
Новости Защита критической инфраструктуры Миндичгейт
3 781 40

"Откуда все взяли, что нет защиты украинских энергообъектов?" - экс-глава Минэнерго Гринчук

гринчук

Бывшая глава Министерства энергетики Светлана Гринчук заявила, что часть украинских объектов, в частности в "Энергоатоме" и "Укрэнерго", получили надлежащую защиту от вражеских атак. Она также заявила, что не имеет никакого отношения к "Миндичгейту".

Об этом она сказала на заседании ВСК ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Защита энергообъектов

Во время заседания ВСК она заявила, что существует отчет, в котором четко указано, где именно была построена защита энергообъектов.

  • Гринчук отметила, что часть критических объектов получила защиту, а проблемные вопросы подробно описаны в отчетах профильной комиссии.

"Я точно знаю, что в "Энергоатоме" защита сделана. При чем вообще дело "Энергоатома" к защите энергообъектов? И с чего все взяли, что нет защиты энергообъектов?" - спросила она, добавив, что не имеет отношения к связанным с компанией вопросам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Галущенко и Гринчук пришли на заседание ВСК ВР. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

О Миндичгейте и увольнении

Экс-глава энергетики также заявила, что якобы не участвовала в "страшной коррупции, о которой рассказывают". Она добавила, что не знакома с Тимуром Миндичем.

Кроме того, Гринчук на заседании ВСК заявила о нарушении ее прав человека.

"Мой кейс как раз является одним из самых вопиющих нарушений прав человека. Ко мне нет никаких претензий от правоохранителей, меня не обыскивали, не допрашивали, нет ко мне претензий по нарушению антикоррупционного законодательства, профессиональных полномочий как министра энергетики или министра окружающей среды, на всех должностях, на которых я находилась. В то же время детали моей личной жизни без какой-либо привязки к делу стали "достоянием общественности", что, конечно, повлияло на мою жизнь, на мою репутацию. Это грубое нарушение моих конституционных прав", - утверждает политик.

Читайте также: Соратница экс-министра энергетики Гринчук решила уволиться из Минэнерго

По ее словам, обнародование фактов ее личной жизни стало причиной подачи в отставку с поста главы Минэнерго:

"Я не хочу иметь никакого отношения к политике в Украине. По крайней мере, сейчас. У нас нет подходов правового государства, когда мы говорим, что идем к европейским ценностям, идем в Европу — и сами же грубо нарушаем. В Европе такого нигде нет. Грубо нарушают высшие правоохранительные органы".

Гринчук добавила, что не хочет быть в политике Украины, "пока у нас государство не является правовым".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ рассказали, как работала схема фигурантов "Миндичгейта". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

энергетика (3051) Гринчук Светлана (30) война в Украине (7495)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
ну рівень борзоти цієї шмари реально зашклює.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:10 Ответить
+25
От лярва нахабна. І ця публіка вся така. Моральні виродки
показать весь комментарий
15.01.2026 20:03 Ответить
+22
Я сиджу без світла днями, мені не потрібно щоб мені хтось казав що немає, я це бачу
показать весь комментарий
15.01.2026 20:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну ТАКА цьоця точно знає ВСЕ про захист

показать весь комментарий
15.01.2026 20:01 Ответить
Так відверто плювати в обличчя Українцям, можуть лише ****** і його кріпосні=раби, за його ж наказом!!!
показать весь комментарий
15.01.2026 20:13 Ответить
Спитайте її за закон Ома.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:26 Ответить
Она с Омом в связи не состояла.
показать весь комментарий
15.01.2026 21:45 Ответить
От лярва нахабна. І ця публіка вся така. Моральні виродки
показать весь комментарий
15.01.2026 20:03 Ответить
Я сиджу без світла днями, мені не потрібно щоб мені хтось казав що немає, я це бачу
показать весь комментарий
15.01.2026 20:04 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2026 20:07 Ответить
Уряду не до дрібниць. Уряд 3,14здить та піляє бюджетні гроши.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:24 Ответить
Себе ви захистили гарно - грошима
показать весь комментарий
15.01.2026 20:09 Ответить
Злочинець, з посадою у КабМіндічів, кричить, що все гаразд в Україні, то ****** бреше, що знищує інфраструктуру енергетичну…. Це уже до психіатрів!!
показать весь комментарий
15.01.2026 20:18 Ответить
ну рівень борзоти цієї шмари реально зашклює.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:10 Ответить
Це точно, цинічна шмара! Треба на нари обов'язково!
показать весь комментарий
15.01.2026 20:18 Ответить
В кварталі інші не потрібні!
показать весь комментарий
15.01.2026 21:42 Ответить
"І з чого всі взяли, що немає захисту енергооб'єктів?" Джерело: https://censor.net/ua/n3595684

Та з того, дурепо, що люди по кілька діб сидять без світла, води та опалення!

Ну а те, що твоє особисте життя стало ""надбанням громадськості", то подякуй найвеличнішому лідеру і його 5-6 менеджерам: їхні хазяєва робили те саме з "клятими папєрєднікамі-баригами". Ось бумеранг і повертається.
Їж..ТЕ, не обляпайтесь
показать весь комментарий
15.01.2026 20:13 Ответить
«І що ви мені зробите? Прокурори, суди і навіть президент. А ваш майдан лишився під Авдіївкою.»
показать весь комментарий
15.01.2026 20:14 Ответить
ось тут якраз не хватає комета ще скумбрії по 8 гривень.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:15 Ответить
Вісті Західного блекауту.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:25 Ответить
Какіє ваші даказатєльства?!
показать весь комментарий
15.01.2026 20:16 Ответить
Ахахахаха, просто вже відкрито знущаються, а ви вірте в перемогу з цими істотами. І пам'ятайте, шо у всьому винен Трамп!!!
показать весь комментарий
15.01.2026 20:20 Ответить
З чого взяли?
З відсутністі електроенергії та частково опалення, з міндіча з цукерманом, чернишивим тощо.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:21 Ответить
Цікаво, з ким спала Свириденко, що її аж прем'єрою зробили? Невже з самим? Лєна не ревнує?
показать весь комментарий
15.01.2026 20:22 Ответить
Вішати треба таких КабМіндічів, але їх посилено захищають зеленський з стефанчуками та новим, антиКонституційними тасування в силовому блоці України!! Чого б це ?????? Мабуть, вони у долі з грошей аід «шлахбаумів»!!!
показать весь комментарий
15.01.2026 20:22 Ответить
Сергій Погребецький

"Коли Шмигаль та Зеленський кажуть, що Харків добре підготувався до можливих блекаутів, на відміну від Києва, хочу нагадати, що у 2024 році Кабмін виділив Харкову: У червні 2024 року 2,5 млрд грн спеціально для Харкова на відновлення енергомереж та встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень.
2,4 млрд грн було виділено області та Харкову для підготовки до опалювального сезону. Додатково у вересні виділялось 840 млн грн на захист енергооб'єктів регіону.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:23 Ответить
Харків отримав 1,16 млрд грн цільової дотації з держбюджету на відновлення зруйнованих об'єктів та захисних споруд. Загалом, за заявою прем'єр-міністра на кінець 2024 року, Харків та Харківська область стала лідером за обсягом отриманих коштів - загальна сума субвенцій становила близько 16 млрд грн. 2025 року Харків отримав допомоги від Кабміну: 1 млрд гривень на відновлювальні роботи у Харкові (ремонт житла та об'єктів ЖКГ).
Для енергетичної стійкості міста у липні 2025 року було виділено 1,3 млрд грн. Виділено кошти на закупівлю палива для лікарень та шкіл 665,4 млн грн. На 2026 рік міська влада вже запланувала отримання допомоги від Кабміну у розмірі 2,9 млрд грн.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:24 Ответить
В Київ?
З бюджету Києва було вилучено ПДФО та 8 млрд грн рішенням того ж таки Кабінету Міністрів.
Панове Зеленський і Шмигаль, ви або хрести зніміть або труси одягніть!
Ви обібрали Київ, посадили у кожному районі Києва свого главу райдержадміністрації, який дерибанить бюджет міста, а у блекауті винен Кличко?
За всієї поваги до Харкова та його мужніх жителів порівнювати ситуацію з енергетикою та бюджетом два міста: Київ та Харків не можна.
Це чистої води маніпуляція та брехня з вашого боку. З бюджету Києва гроші Кабміном постійно забираються.
Усі цифри у відкритому доступі.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:25 Ответить
Зате Подільський міст відкрили
показать весь комментарий
15.01.2026 21:02 Ответить
Ним не користуються кияни і гості столиці?
показать весь комментарий
15.01.2026 21:24 Ответить
Наглюча сосалка переходить в наступ,
тобто банда про все домовилась,
кіна не буде.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:27 Ответить
О , підсосна! Скільки насмоктала лямів галущенку?
показать весь комментарий
15.01.2026 20:33 Ответить
Ну дійсно! звідки ж ви то взяли? Хіба ж то не видно, як то все захищено?
Хоча, єдине тут дійсно, то не видно...
показать весь комментарий
15.01.2026 20:41 Ответить
Тут вже як казав Лесь Подервянський не треба ******* на форумах, а конкретно ******* недоторканих.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:41 Ответить
Це та жіночка, шо хвіртку своїм ключем відкривала? Ну вона то безсумнівно краще всіх володіє ситуаціею.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:42 Ответить
Не пойму почему тут некоторые Глаза закатывают. Кто-то из вас ещё не знает что-то про зелёных.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:46 Ответить
Звісно "є захист"!
Ще Мустафа Найєм два роки тому клявся та божився, що "все зробили, все захистили... на 95 квартальних відсотка"!
показать весь комментарий
15.01.2026 20:55 Ответить
Суслика видишь нет и я нет а он есть.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:58 Ответить
Нє, ну реально!
У звітах написано, що захист є?
Написано!
То чого вирішили, що його нема?
І взагалі, смокчу у кого хочу!
Із за вас, свині невдячні, таку роботу всрала!

П.с. всіж пам'ятають, як анал табу верищав про втручання в особисте життя?
показать весь комментарий
15.01.2026 21:01 Ответить
Я не хочу мати відношення взагалі до політики в Україні. Зараз принаймні. Я достатньо накрала, на пару років вистачить. А якщо накладені гроші закінчиться то неодмінно повернусь.
показать весь комментарий
15.01.2026 21:10 Ответить
Її тре жорстко поставити на місце, бо очі сумашедші вилупкуваті в рижої бестії. Здається їй потрібен жорсткий секс на нулі, наприклад щоб руку чи ногу фпв одірвало тварині
показать весь комментарий
15.01.2026 21:17 Ответить
Риженькая натякає: немає енергообʼєктів не треба й їх захисту, рашисти ракетними атаками майже вирішили цю проблему.
показать весь комментарий
15.01.2026 21:44 Ответить
 
 