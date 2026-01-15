"Откуда все взяли, что нет защиты украинских энергообъектов?" - экс-глава Минэнерго Гринчук

Бывшая глава Министерства энергетики Светлана Гринчук заявила, что часть украинских объектов, в частности в "Энергоатоме" и "Укрэнерго", получили надлежащую защиту от вражеских атак. Она также заявила, что не имеет никакого отношения к "Миндичгейту".

Об этом она сказала на заседании ВСК ВР.

Защита энергообъектов

Во время заседания ВСК она заявила, что существует отчет, в котором четко указано, где именно была построена защита энергообъектов.

Гринчук отметила, что часть критических объектов получила защиту, а проблемные вопросы подробно описаны в отчетах профильной комиссии.

"Я точно знаю, что в "Энергоатоме" защита сделана. При чем вообще дело "Энергоатома" к защите энергообъектов? И с чего все взяли, что нет защиты энергообъектов?" - спросила она, добавив, что не имеет отношения к связанным с компанией вопросам.

О Миндичгейте и увольнении

Экс-глава энергетики также заявила, что якобы не участвовала в "страшной коррупции, о которой рассказывают". Она добавила, что не знакома с Тимуром Миндичем.

Кроме того, Гринчук на заседании ВСК заявила о нарушении ее прав человека.

"Мой кейс как раз является одним из самых вопиющих нарушений прав человека. Ко мне нет никаких претензий от правоохранителей, меня не обыскивали, не допрашивали, нет ко мне претензий по нарушению антикоррупционного законодательства, профессиональных полномочий как министра энергетики или министра окружающей среды, на всех должностях, на которых я находилась. В то же время детали моей личной жизни без какой-либо привязки к делу стали "достоянием общественности", что, конечно, повлияло на мою жизнь, на мою репутацию. Это грубое нарушение моих конституционных прав", - утверждает политик.

По ее словам, обнародование фактов ее личной жизни стало причиной подачи в отставку с поста главы Минэнерго:

"Я не хочу иметь никакого отношения к политике в Украине. По крайней мере, сейчас. У нас нет подходов правового государства, когда мы говорим, что идем к европейским ценностям, идем в Европу — и сами же грубо нарушаем. В Европе такого нигде нет. Грубо нарушают высшие правоохранительные органы".

Гринчук добавила, что не хочет быть в политике Украины, "пока у нас государство не является правовым".

