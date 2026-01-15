"Откуда все взяли, что нет защиты украинских энергообъектов?" - экс-глава Минэнерго Гринчук
Бывшая глава Министерства энергетики Светлана Гринчук заявила, что часть украинских объектов, в частности в "Энергоатоме" и "Укрэнерго", получили надлежащую защиту от вражеских атак. Она также заявила, что не имеет никакого отношения к "Миндичгейту".
Об этом она сказала на заседании ВСК ВР, информирует Цензор.НЕТ.
Защита энергообъектов
Во время заседания ВСК она заявила, что существует отчет, в котором четко указано, где именно была построена защита энергообъектов.
- Гринчук отметила, что часть критических объектов получила защиту, а проблемные вопросы подробно описаны в отчетах профильной комиссии.
"Я точно знаю, что в "Энергоатоме" защита сделана. При чем вообще дело "Энергоатома" к защите энергообъектов? И с чего все взяли, что нет защиты энергообъектов?" - спросила она, добавив, что не имеет отношения к связанным с компанией вопросам.
О Миндичгейте и увольнении
Экс-глава энергетики также заявила, что якобы не участвовала в "страшной коррупции, о которой рассказывают". Она добавила, что не знакома с Тимуром Миндичем.
Кроме того, Гринчук на заседании ВСК заявила о нарушении ее прав человека.
"Мой кейс как раз является одним из самых вопиющих нарушений прав человека. Ко мне нет никаких претензий от правоохранителей, меня не обыскивали, не допрашивали, нет ко мне претензий по нарушению антикоррупционного законодательства, профессиональных полномочий как министра энергетики или министра окружающей среды, на всех должностях, на которых я находилась. В то же время детали моей личной жизни без какой-либо привязки к делу стали "достоянием общественности", что, конечно, повлияло на мою жизнь, на мою репутацию. Это грубое нарушение моих конституционных прав", - утверждает политик.
По ее словам, обнародование фактов ее личной жизни стало причиной подачи в отставку с поста главы Минэнерго:
"Я не хочу иметь никакого отношения к политике в Украине. По крайней мере, сейчас. У нас нет подходов правового государства, когда мы говорим, что идем к европейским ценностям, идем в Европу — и сами же грубо нарушаем. В Европе такого нигде нет. Грубо нарушают высшие правоохранительные органы".
Гринчук добавила, что не хочет быть в политике Украины, "пока у нас государство не является правовым".
Та з того, дурепо, що люди по кілька діб сидять без світла, води та опалення!
Ну а те, що твоє особисте життя стало ""надбанням громадськості", то подякуй найвеличнішому лідеру і його 5-6 менеджерам: їхні хазяєва робили те саме з "клятими папєрєднікамі-баригами". Ось бумеранг і повертається.
Їж..ТЕ, не обляпайтесь
З відсутністі електроенергії та частково опалення, з міндіча з цукерманом, чернишивим тощо.
"Коли Шмигаль та Зеленський кажуть, що Харків добре підготувався до можливих блекаутів, на відміну від Києва, хочу нагадати, що у 2024 році Кабмін виділив Харкову: У червні 2024 року 2,5 млрд грн спеціально для Харкова на відновлення енергомереж та встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень.
2,4 млрд грн було виділено області та Харкову для підготовки до опалювального сезону. Додатково у вересні виділялось 840 млн грн на захист енергооб'єктів регіону.
Для енергетичної стійкості міста у липні 2025 року було виділено 1,3 млрд грн. Виділено кошти на закупівлю палива для лікарень та шкіл 665,4 млн грн. На 2026 рік міська влада вже запланувала отримання допомоги від Кабміну у розмірі 2,9 млрд грн.
З бюджету Києва було вилучено ПДФО та 8 млрд грн рішенням того ж таки Кабінету Міністрів.
Панове Зеленський і Шмигаль, ви або хрести зніміть або труси одягніть!
Ви обібрали Київ, посадили у кожному районі Києва свого главу райдержадміністрації, який дерибанить бюджет міста, а у блекауті винен Кличко?
За всієї поваги до Харкова та його мужніх жителів порівнювати ситуацію з енергетикою та бюджетом два міста: Київ та Харків не можна.
Це чистої води маніпуляція та брехня з вашого боку. З бюджету Києва гроші Кабміном постійно забираються.
Усі цифри у відкритому доступі.
тобто банда про все домовилась,
кіна не буде.
Хоча, єдине тут дійсно, то не видно...
Ще Мустафа Найєм два роки тому клявся та божився, що "все зробили, все захистили... на 95 квартальних відсотка"!
У звітах написано, що захист є?
Написано!
То чого вирішили, що його нема?
І взагалі, смокчу у кого хочу!
Із за вас, свині невдячні, таку роботу всрала!
П.с. всіж пам'ятають, як анал табу верищав про втручання в особисте життя?