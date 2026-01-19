В Киеве горячую пищу предоставляет 41 мобильная кухня, еще 40 в резерве, - Свириденко

ГСЧС разворачивает мобильные пункты ГСЧС

В Киеве Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям развернула десятки мобильных кухонь для обеспечения жителей горячим питанием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко, обнародованном в ее Telegram-канале.

По словам главы правительства, такие меры направлены на поддержку людей в условиях сложной энергетической ситуации и возможных перебоев с поставками базовых услуг.

Обеспечение горячим питанием в столице

Сейчас в Киеве уже работает 41 мобильная кухня ГСЧС. Еще 40 единиц находятся в резерве и могут быть оперативно задействованы в случае роста потребности.

"Чтобы люди имели возможность получить горячую пищу, ГСЧС разворачивает мобильные кухни. В Киеве уже работает 41 такая кухня, еще 40 — в резерве и могут быть задействованы при необходимости. Готовим решение о дополнительном финансировании из резервного фонда Государственного бюджета, чтобы обеспечить горячим питанием уязвимые категории населения, в частности в столице", — сообщила Юлия Свириденко.

Правительство также прорабатывает вопрос выделения дополнительных средств из резервного фонда Государственного бюджета. Финансирование планируют направить в первую очередь на поддержку социально уязвимых категорий населения, которые больше всего нуждаются в помощи.

Аудит пунктов несокрушимости по всей Украине

На фоне российских атак на энергетику Украины по всей стране проводят проверки пунктов несокрушимости. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Также продолжается постоянное обновление и верификация всех пунктов несокрушимости. Они собраны в приложении "Дія", где можно найти ближайший пункт.

Отдельное внимание Кулеба уделил обращению к представителям бизнеса. Он призвал предпринимателей, заведения которых могут работать как пункты несокрушимости, присоединяться к общенациональной сети.

Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном портале nezlamnist.gov.ua. После подачи заявки и ее проверки соответствующий пункт будет отмечен на интерактивной карте, доступной для граждан.

По словам Кулебы, главная цель инициативы — чтобы в каждом городе и громаде люди точно знали, где можно получить тепло, электроэнергию и связь.

А свириденко з держсекретарями з КМУ, з якого боку стала за гарячу їжу у Києві звітувати??? Вона, мабуть, таки підробляє у штаті Київської цивільно-військової адміністрації, як стюардеса єрмака???
Зелена шльондра думай про енергетику і свою відповідальність за схематози
В Свириденко вже немає чим зайнятись, що вона відбирає "хліб" в Дмитра Білоцерківця - Прессекретаря мера Києва Віталія Кличка та в Катерини Резнікової - Речниці Київської міської військової адміністрації (КМВА) та КМДА, котра відповідальна за комунікацію з медіа та громадськістю щодо операційних питань міста? Крім них забирає "хліб" в КМДА та Київської міськраді, котрі теж мають різних прессекретарів та відповідальних за медіа.
"Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка!"
Якщо комусь важко, хай мобілізовується в ЗСУ, там тричі на день нагодують, вдягнуть в теплий одяг і шапку, видадуть буржуйку і кота.
А повинні дати електрику і опалення в квартири киян. Знову плутають тепле з м'яким.
До чого довели країну.
Причем здесь зелёная лошадь? (с)
Старый анекдот. Но актуально
Епоха бідності закінчилася....
Краще б люди їли свою гарячу їжу і ночували у своїх теплих кваритирах. Благодійники.. Але ж: "еті захісні спаруди, честно, дєнєх жалка..." Зате в Ізраїлі тепло.
Еге ж, міндічі з цукерманами на пляжу, десь там коло Хайфи лобстери жруть, а Миколи, яких вони обібрали, у мороз по супчик йдуть.
Заслужено йдуть, хочу відмітити
