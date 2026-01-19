В Киеве горячую пищу предоставляет 41 мобильная кухня, еще 40 в резерве, - Свириденко

В Киеве Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям развернула десятки мобильных кухонь для обеспечения жителей горячим питанием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко, обнародованном в ее Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам главы правительства, такие меры направлены на поддержку людей в условиях сложной энергетической ситуации и возможных перебоев с поставками базовых услуг.

Читайте также: Ни одна страна Европы не способна так быстро восстановиться, как Киев после обстрелов, - эксперт сообщил, может ли столица остаться без тепла

Обеспечение горячим питанием в столице

Сейчас в Киеве уже работает 41 мобильная кухня ГСЧС. Еще 40 единиц находятся в резерве и могут быть оперативно задействованы в случае роста потребности.

"Чтобы люди имели возможность получить горячую пищу, ГСЧС разворачивает мобильные кухни. В Киеве уже работает 41 такая кухня, еще 40 — в резерве и могут быть задействованы при необходимости. Готовим решение о дополнительном финансировании из резервного фонда Государственного бюджета, чтобы обеспечить горячим питанием уязвимые категории населения, в частности в столице", — сообщила Юлия Свириденко.

Правительство также прорабатывает вопрос выделения дополнительных средств из резервного фонда Государственного бюджета. Финансирование планируют направить в первую очередь на поддержку социально уязвимых категорий населения, которые больше всего нуждаются в помощи.

Читайте: Россия нанесла удар по энергообъекту в Черниговской области: в регионе отключено электричество

Аудит пунктов несокрушимости по всей Украине

На фоне российских атак на энергетику Украины по всей стране проводят проверки пунктов несокрушимости. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Также продолжается постоянное обновление и верификация всех пунктов несокрушимости. Они собраны в приложении "Дія", где можно найти ближайший пункт.

Читайте также: Сервисы вызова такси возобновили работу во время комендантского часа в Киеве (обновлено)

Отдельное внимание Кулеба уделил обращению к представителям бизнеса. Он призвал предпринимателей, заведения которых могут работать как пункты несокрушимости, присоединяться к общенациональной сети.

Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном портале nezlamnist.gov.ua. После подачи заявки и ее проверки соответствующий пункт будет отмечен на интерактивной карте, доступной для граждан.

По словам Кулебы, главная цель инициативы — чтобы в каждом городе и громаде люди точно знали, где можно получить тепло, электроэнергию и связь.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве ввели обновленные правила комендантского часа.

Читайте также: Ситуация в энергосистеме изменилась, отключения могут длиться более 16 часов, — YASNO