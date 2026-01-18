РУС
Новости Работа пунктов несокрушимости
Продолжается аудит пунктов несокрушимости по всей Украине, - Кулеба

Аудит пунктов несокрушимости

На фоне российских атак на энергетику Украины по всей стране проводят проверки пунктов несокрушимости.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пункты несокрушимости собраны в "Дії"

"В условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру государство должно действовать системно - чтобы люди точно знали, где можно получить помощь в случае необходимости", - отметил Кулеба.

Сообщается, что продолжается постоянное обновление и верификация всех пунктов несокрушимости. Они собраны в приложении "Дія", где можно найти ближайший пункт.

Продолжается аудит

"На данный момент продолжается аудит всех пунктов несокрушимости, поэтому будем благодарны за ваши отзывы и комментарии в "Дії". Это поможет нам оперативно обработать и исправить все недостатки", - отметил министр.

Обращение к бизнесу

Отдельно Кулеба обратился к бизнесу: "Если ваше заведение может выполнять функцию пункта несокрушимости – пожалуйста, присоединяйтесь через сайт https://nezlamnist.gov.ua. После регистрации и проверки ваш пункт несокрушимости будет отображаться на карте".

"Наша задача – чтобы в каждом городе и общине люди четко знали, куда идти за теплом, светом и связью, и могли найти эту информацию в несколько кликов за считанные секунды", – подчеркнул он.

Что предшествовало?

аудит (372) Кулеба Алексей (141) пункт несокрушимости (35)
Сортировать:
О це, *****, потужно! Захисту немає, розікрали, чим відповідати у відповілт немає - розфламіндили, тому будем аудити палатки на морозі
18.01.2026 14:36 Ответить
Та Ви тільки прикиньте, скільки вони грошей в це дійство зариють!
18.01.2026 14:42 Ответить
Аудит пунктів незламності краще всього починати з Банкової.
18.01.2026 14:41 Ответить
Це скільки ж грошей під це з3,14здять zелені гниди?
18.01.2026 14:43 Ответить
18.01.2026 14:44 Ответить
Усі намети від рятувальників ДСНС для Українців, чомусь стали «незламними» від Зеленського??? Неможна зелупню, так сцяти в очі Українцям !!!
18.01.2026 14:46 Ответить
Правильно.
Що тільки.20%мініТЕС підключені,то таке...
Підключити їх досить затратно,хай собі іржавіють..
А можна уі подарунки від небайдужих і продати при нагоді...
Легше аудит пунктів незламності провести...
18.01.2026 14:51 Ответить
 
 