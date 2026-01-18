Продолжается аудит пунктов несокрушимости по всей Украине, - Кулеба

На фоне российских атак на энергетику Украины по всей стране проводят проверки пунктов несокрушимости.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Пункты несокрушимости собраны в "Дії"

"В условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру государство должно действовать системно - чтобы люди точно знали, где можно получить помощь в случае необходимости", - отметил Кулеба.

Сообщается, что продолжается постоянное обновление и верификация всех пунктов несокрушимости. Они собраны в приложении "Дія", где можно найти ближайший пункт.

Продолжается аудит

"На данный момент продолжается аудит всех пунктов несокрушимости, поэтому будем благодарны за ваши отзывы и комментарии в "Дії". Это поможет нам оперативно обработать и исправить все недостатки", - отметил министр.

Обращение к бизнесу

Отдельно Кулеба обратился к бизнесу: "Если ваше заведение может выполнять функцию пункта несокрушимости – пожалуйста, присоединяйтесь через сайт https://nezlamnist.gov.ua. После регистрации и проверки ваш пункт несокрушимости будет отображаться на карте".



"Наша задача – чтобы в каждом городе и общине люди четко знали, куда идти за теплом, светом и связью, и могли найти эту информацию в несколько кликов за считанные секунды", – подчеркнул он.

