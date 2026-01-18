Продолжается аудит пунктов несокрушимости по всей Украине, - Кулеба
На фоне российских атак на энергетику Украины по всей стране проводят проверки пунктов несокрушимости.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Пункты несокрушимости собраны в "Дії"
"В условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру государство должно действовать системно - чтобы люди точно знали, где можно получить помощь в случае необходимости", - отметил Кулеба.
Сообщается, что продолжается постоянное обновление и верификация всех пунктов несокрушимости. Они собраны в приложении "Дія", где можно найти ближайший пункт.
Продолжается аудит
"На данный момент продолжается аудит всех пунктов несокрушимости, поэтому будем благодарны за ваши отзывы и комментарии в "Дії". Это поможет нам оперативно обработать и исправить все недостатки", - отметил министр.
Обращение к бизнесу
Отдельно Кулеба обратился к бизнесу: "Если ваше заведение может выполнять функцию пункта несокрушимости – пожалуйста, присоединяйтесь через сайт https://nezlamnist.gov.ua. После регистрации и проверки ваш пункт несокрушимости будет отображаться на карте".
"Наша задача – чтобы в каждом городе и общине люди четко знали, куда идти за теплом, светом и связью, и могли найти эту информацию в несколько кликов за считанные секунды", – подчеркнул он.
Что предшествовало?
- Правительство поручило всем соответствующим органам и службам обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости.
- "Укрзализныця" развернула в обесточенной Киевской области первые семь вагонов несокрушимости, чтобы помочь украинцам пережить непростой период отключений после обстрелов.
Що тільки.20%мініТЕС підключені,то таке...
Підключити їх досить затратно,хай собі іржавіють..
А можна уі подарунки від небайдужих і продати при нагоді...
Легше аудит пунктів незламності провести...