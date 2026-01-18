Триває аудит пунктів незламності по всій Україні, - Кулеба
На тлі російських атак на енергетику України по всій країні проводять перевірки пунктів незламності.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Пункти незламності зібрані в "Дії"
"В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру держава має діяти системно – щоб люди точно знали, де можна отримати допомогу у разі потреби", - зазначив Кулеба.
Повідомляється, що триває постійне оновлення та верифікація всіх пунктів незламності. Їх зібрано в застосунку "Дія", де можна знайти найближчий пункт.
Триває аудит
"Станом на зараз триває аудит всіх пунктів незламності, тому будемо вдячні за ваші відгуки та коментарі в "Дії". Це допоможе нам оперативно опрацювати і виправити усі недоліки", - зазначив міністр.
Звернення до бізнесу
Окремо Кулеба звернувся до бізнесу: "Якщо ваш заклад може виконувати функцію пункту незламності – будь ласка, долучайтеся через сайт https://nezlamnist.gov.ua. Після реєстрації та перевірки ваш пункт незламності буде відображатися на мапі".
"Наше завдання – щоб у кожному місті й громаді люди чітко знали, куди йти за теплом, світлом та зв’язком, і могли знайти цю інформацію у кілька кліків за лічені секунди", - наголосив він.
Що передувало?
- Уряд доручив усім відповідним органам і службам забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності.
- "Укрзалізниця" розгорнула на знеструмленій Київщині перші сім вагонів незламності, щоб допомогти українцям пережити непростий період відключень після обстрілів.
пункти незламності не мають відношення до відновлення України, а також розвитку територій і громад...
це не твоє міністерство,
це МінДічі...
Що тільки.20%мініТЕС підключені,то таке...
Підключити їх досить затратно,хай собі іржавіють..
А можна уі подарунки від небайдужих і продати при нагоді...
Легше аудит пунктів незламності провести...
В Києві з 10 перевірених в реальності був один в садку і то до 18 00
Тай таке...знову розікрали кошти і просто в дії на карті накидали купу точок які не існують