Триває аудит пунктів незламності по всій Україні, - Кулеба

На тлі російських атак на енергетику України по всій країні проводять перевірки пунктів незламності.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Пункти незламності зібрані в "Дії"

"В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру держава має діяти системно – щоб люди точно знали, де можна отримати допомогу у разі потреби", - зазначив Кулеба.

Повідомляється, що триває постійне оновлення та верифікація всіх пунктів незламності. Їх зібрано в застосунку "Дія", де можна знайти найближчий пункт.

Триває аудит

"Станом на зараз триває аудит всіх пунктів незламності, тому будемо вдячні за ваші відгуки та коментарі в "Дії". Це допоможе нам оперативно опрацювати і виправити усі недоліки", - зазначив міністр.

Звернення до бізнесу

Окремо Кулеба звернувся до бізнесу: "Якщо ваш заклад може виконувати функцію пункту незламності – будь ласка, долучайтеся через сайт https://nezlamnist.gov.ua. Після реєстрації та перевірки ваш пункт незламності буде відображатися на мапі".



"Наше завдання – щоб у кожному місті й громаді люди чітко знали, куди йти за теплом, світлом та зв’язком, і могли знайти цю інформацію у кілька кліків за лічені секунди", - наголосив він.

