Триває аудит пунктів незламності по всій Україні, - Кулеба

Аудит пунктів незламності

На тлі російських атак на енергетику України по всій країні проводять перевірки пунктів незламності.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Пункти незламності зібрані в "Дії"

"В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру держава має діяти системно – щоб люди точно знали, де можна отримати допомогу у разі потреби", - зазначив Кулеба.

Повідомляється, що триває постійне оновлення та верифікація всіх пунктів незламності. Їх зібрано в застосунку "Дія", де можна знайти найближчий пункт.

Триває аудит

"Станом на зараз триває аудит всіх пунктів незламності, тому будемо вдячні за ваші відгуки та коментарі в "Дії". Це допоможе нам оперативно опрацювати і виправити усі недоліки", - зазначив міністр.

Звернення до бізнесу

Окремо Кулеба звернувся до бізнесу: "Якщо ваш заклад може виконувати функцію пункту незламності – будь ласка, долучайтеся через сайт https://nezlamnist.gov.ua. Після реєстрації та перевірки ваш пункт незламності буде відображатися на мапі".

"Наше завдання – щоб у кожному місті й громаді люди чітко знали, куди йти за теплом, світлом та зв’язком, і могли знайти цю інформацію у кілька кліків за лічені секунди", - наголосив він.

Що передувало?

аудит (603) Кулеба Олексій (305) пункт незламності (92)
Топ коментарі
+24
О це, *****, потужно! Захисту немає, розікрали, чим відповідати у відповілт немає - розфламіндили, тому будем аудити палатки на морозі
18.01.2026 14:36 Відповісти
+16
Аудит пунктів незламності краще всього починати з Банкової.
18.01.2026 14:41 Відповісти
+10
Та Ви тільки прикиньте, скільки вони грошей в це дійство зариють!
18.01.2026 14:42 Відповісти
Це так
18.01.2026 14:53 Відповісти
Кулебо, тобі робити нічого?
пункти незламності не мають відношення до відновлення України, а також розвитку територій і громад...

це не твоє міністерство,
це МінДічі...
18.01.2026 17:59 Відповісти
Це скільки ж грошей під це з3,14здять zелені гниди?
18.01.2026 14:43 Відповісти
18.01.2026 14:44 Відповісти
по Zельоному потужно - це не трохи всрався , а так що зірвало дах на сусідньому будинку і очі випали
18.01.2026 15:02 Відповісти
потужно це коли замість нюхнуть -чхнув і всрався.
18.01.2026 15:06 Відповісти
Усі намети від рятувальників ДСНС для Українців, чомусь стали «незламними» від Зеленського??? Неможна зелупню, так сцяти в очі Українцям !!!
18.01.2026 14:46 Відповісти
Так саме з боммбосховищами, нічого не зробили, а з перевіркою мєнтів прислали.
18.01.2026 15:09 Відповісти
Правильно.
Що тільки.20%мініТЕС підключені,то таке...
Підключити їх досить затратно,хай собі іржавіють..
А можна уі подарунки від небайдужих і продати при нагоді...
Легше аудит пунктів незламності провести...
18.01.2026 14:51 Відповісти
Аудит в тилових частинах зсу буде? Гробовщик довбаний
18.01.2026 14:54 Відповісти
Zельоні Істоти
18.01.2026 14:59 Відповісти
"ЦВИНТАР-єдине, що зараз об'єднує нашу країну." - zельона ГНИДА олексій кулеба
18.01.2026 15:01 Відповісти
Краще назвати їх "пункти нездатності" ім. таварища зе ,який все просрав.
18.01.2026 15:02 Відповісти
18.01.2026 17:33 Відповісти
Самі себе перевіряють?
18.01.2026 15:03 Відповісти
В Кончазаспі і Буковелі повно теплих і великих будинків в яких можна організувати пункти незламності. А то одні замерзають а інші тварюки зі шльондрами в саунах розважаються
18.01.2026 15:03 Відповісти
Тільки що дивився bihos по ютубу про пункти незламності
В Києві з 10 перевірених в реальності був один в садку і то до 18 00
Тай таке...знову розікрали кошти і просто в дії на карті накидали купу точок які не існують
18.01.2026 15:08 Відповісти
явно будуть дофінансовути! )) міндичем клянусь! вєк йому волі нє відать! )
18.01.2026 15:21 Відповісти
Зараз лідору принесуть відкат с аудиту ,ніяк ненажреться
18.01.2026 15:21 Відповісти
Цей виродок один із відповідальних за захист енергетики)
18.01.2026 15:38 Відповісти
Облік китайських електрочайників )
18.01.2026 15:58 Відповісти
Блть.
18.01.2026 16:08 Відповісти
І лопата
18.01.2026 23:28 Відповісти
Смішні під@ри...
18.01.2026 17:39 Відповісти
Ну якої незламності?! Невже не можна обійтись без пафосу, і просто назвати пункти допомоги.
18.01.2026 18:14 Відповісти
З перекладу із зє-мови на нормальну, їхня назва це пункти обігріву. І так пишеться в офіційних звітах КМДА.
18.01.2026 22:24 Відповісти
Нема кому працювати - одні начальники скрізь
18.01.2026 19:00 Відповісти
заплутався в кулєбах. є дипломат, є зе-двбб. бізнес самостійно створює пункт, а якась гнида прийде гнути пальці та щось перевіряти. я правильно зрозумів?
18.01.2026 21:36 Відповісти
 
 