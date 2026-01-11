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Новини Фото Укрзалізниця розгорнула вагони незламності
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Перші 7 вагонів незламності вже працюють на Київщині, - "Укрзалізниця". ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" розгорнула на знеструмленій Київщині перші сім вагонів незламності, щоб допомогти українцям пережити непростий період відключень після обстрілів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

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Розташування вагонів

Як зазначається, перші 7 вагонів незламності вже оперативно розгорнуто на знеструмленій Київщині:

  • 3 - у Броварах,
  • 2 - у Борисполі
  • 2 - у Василькові (станція Васильків-Центр).

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Кожен вагон може одночасно комфортно прийняти близько 40 відвідувачів.

Що є у вагонах незламності?

У вагонах незламності можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного зігріваючого чаю.

Також є все необхідне для дітей - мультики, ігри, розмальовки, книжки та настільні ігри.

Крім того, для пасажирів з улюбленцями приготовані смаколики у дружньому до тварин купе.

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Укрзалізниця розгорнула вагони незламності
Укрзалізниця розгорнула вагони незламності
Укрзалізниця розгорнула вагони незламності
Укрзалізниця розгорнула вагони незламності
Укрзалізниця розгорнула вагони незламності
Укрзалізниця розгорнула вагони незламності
Укрзалізниця розгорнула вагони незламності

Автор: 

Укрзалізниця (7227) пункт незламності (92)
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Топ коментарі
+31
А совком вже не віє, а смердить від цих постановочних фото. На задньому плані не вистачає портретів Зеленського.
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11.01.2026 00:13 Відповісти
+23
тупорылые названия возникшие в прококсованном мозге теперь вынуждены комлать журналисты
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11.01.2026 00:13 Відповісти
+18
наголосували бл...ь , за вагони незламності !!!...
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11.01.2026 00:34 Відповісти

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