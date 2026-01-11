Перші 7 вагонів незламності вже працюють на Київщині, - "Укрзалізниця". ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" розгорнула на знеструмленій Київщині перші сім вагонів незламності, щоб допомогти українцям пережити непростий період відключень після обстрілів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

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Розташування вагонів

Як зазначається, перші 7 вагонів незламності вже оперативно розгорнуто на знеструмленій Київщині:

3 - у Броварах,

2 - у Борисполі

2 - у Василькові (станція Васильків-Центр).

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Кожен вагон може одночасно комфортно прийняти близько 40 відвідувачів.

Що є у вагонах незламності?

У вагонах незламності можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного зігріваючого чаю.



Також є все необхідне для дітей - мультики, ігри, розмальовки, книжки та настільні ігри.



Крім того, для пасажирів з улюбленцями приготовані смаколики у дружньому до тварин купе.

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