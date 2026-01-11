Перші 7 вагонів незламності вже працюють на Київщині, - "Укрзалізниця". ФОТОрепортаж
"Укрзалізниця" розгорнула на знеструмленій Київщині перші сім вагонів незламності, щоб допомогти українцям пережити непростий період відключень після обстрілів.
Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.
Розташування вагонів
Як зазначається, перші 7 вагонів незламності вже оперативно розгорнуто на знеструмленій Київщині:
- 3 - у Броварах,
- 2 - у Борисполі
- 2 - у Василькові (станція Васильків-Центр).
Кожен вагон може одночасно комфортно прийняти близько 40 відвідувачів.
Що є у вагонах незламності?
У вагонах незламності можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного зігріваючого чаю.
Також є все необхідне для дітей - мультики, ігри, розмальовки, книжки та настільні ігри.
Крім того, для пасажирів з улюбленцями приготовані смаколики у дружньому до тварин купе.
Топ коментарі
+31 Besya #602532
показати весь коментар11.01.2026 00:13 Відповісти Посилання
+23 Viacheslav #589490
показати весь коментар11.01.2026 00:13 Відповісти Посилання
+18 Luiza
показати весь коментар11.01.2026 00:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль