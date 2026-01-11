Первые 7 вагонов несокрушимости уже работают в Киевской области, - "Укрзализныця". ФОТОРЕПОРТАЖ
"Укрзализныця" развернула в обесточенной Киевской области первые семь вагонов несокрушимости, чтобы помочь украинцам пережить непростой период отключений после обстрелов.
Об этом сообщает "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.
Расположение вагонов
Как отмечается, первые 7 вагонов несокрушимости уже оперативно развернуты в обесточенной Киевской области:
- 3 - в Броварах,
- 2 - в Борисполе
- 2 - в Василькове (станция Васильков-Центр).
Каждый вагон может одновременно комфортно принять около 40 посетителей.
Что есть в вагонах несокрушимости?
В вагонах несокрушимости можно погреться, зарядить гаджеты, подключиться к интернету благодаря Starlink и выпить бесплатный согревающий чай.
Также есть все необходимое для детей - мультики, игры, раскраски, книги и настольные игры.
Кроме того, для пассажиров с питомцами приготовлены вкусности в дружественном к животным купе.
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