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Новости Фото Укрзализныця развернула вагоны несокрушимости
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Первые 7 вагонов несокрушимости уже работают в Киевской области, - "Укрзализныця". ФОТОРЕПОРТАЖ

"Укрзализныця" развернула в обесточенной Киевской области первые семь вагонов несокрушимости, чтобы помочь украинцам пережить непростой период отключений после обстрелов.

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

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Расположение вагонов

Как отмечается, первые 7 вагонов несокрушимости уже оперативно развернуты в обесточенной Киевской области:

  • 3 - в Броварах,
  • 2 - в Борисполе
  • 2 - в Василькове (станция Васильков-Центр).

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Каждый вагон может одновременно комфортно принять около 40 посетителей.

Что есть в вагонах несокрушимости?

В вагонах несокрушимости можно погреться, зарядить гаджеты, подключиться к интернету благодаря Starlink и выпить бесплатный согревающий чай.

Также есть все необходимое для детей - мультики, игры, раскраски, книги и настольные игры.

Кроме того, для пассажиров с питомцами приготовлены вкусности в дружественном к животным купе.

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Укрзализныця развернула вагоны несокрушимости
Укрзализныця развернула вагоны несокрушимости
Укрзализныця развернула вагоны несокрушимости
Укрзализныця развернула вагоны несокрушимости
Укрзализныця развернула вагоны несокрушимости
Укрзализныця развернула вагоны несокрушимости
Укрзализныця развернула вагоны несокрушимости

Автор: 

Укрзализныця (2903) пункт несокрушимости (47)
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Топ комментарии
+31
А совком вже не віє, а смердить від цих постановочних фото. На задньому плані не вистачає портретів Зеленського.
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11.01.2026 00:13 Ответить
+23
тупорылые названия возникшие в прококсованном мозге теперь вынуждены комлать журналисты
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11.01.2026 00:13 Ответить
+18
наголосували бл...ь , за вагони незламності !!!...
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11.01.2026 00:34 Ответить

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