У Києві гарячу їжу надає 41 мобільна кухня, ще 40 у резерві, - Свириденко

ДСНС розгортає мобільні пункти ДСНС

У Києві Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула десятки мобільних кухонь для забезпечення мешканців гарячим харчуванням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, оприлюдненій у її Телеграм-каналі.

За словами очільниці уряду, такі заходи спрямовані на підтримку людей в умовах складної енергетичної ситуації та можливих перебоїв із постачанням базових послуг.

Забезпечення гарячим харчуванням у столиці

Наразі в Києві вже працює 41 мобільна кухня ДСНС. Ще 40 одиниць перебувають у резерві та можуть бути оперативно задіяні у разі зростання потреби.

"Щоб люди мали можливість отримати гарячу їжу, ДСНС розгортає мобільні кухні. У Києві вже працює 41 така кухня, ще 40 — у резерві та можуть бути задіяні за потреби. Готуємо рішення про додаткове фінансування з резервного фонду Державного бюджету, щоб забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення, зокрема в столиці", — повідомила Юлія Свириденко.

Уряд також опрацьовує питання виділення додаткових коштів із резервного фонду Державного бюджету. Фінансування планують спрямувати насамперед на підтримку соціально вразливих категорій населення, які найбільше потребують допомоги.

Аудит пунктів незламності по всій Україні

На тлі російських атак на енергетику України по всій країні проводять перевірки пунктів незламності. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Також триває постійне оновлення та верифікація всіх пунктів незламності. Їх зібрано в застосунку "Дія", де можна знайти найближчий пункт.

Окрему увагу Кулеба приділив зверненню до представників бізнесу. Він закликав підприємців, заклади яких можуть працювати як пункти незламності, долучатися до загальнонаціональної мережі.

Для цього необхідно зареєструватися на офіційному порталі nezlamnist.gov.ua. Після подання заявки та її перевірки відповідний пункт буде позначений на інтерактивній мапі, доступній для громадян.

За словами Кулеби, головна мета ініціативи — щоб у кожному місті та громаді люди точно знали, де можна отримати тепло, електроенергію та зв’язок.

19.01.2026 20:30 Відповісти
А свириденко з держсекретарями з КМУ, з якого боку стала за гарячу їжу у Києві звітувати??? Вона, мабуть, таки підробляє у штаті Київської цивільно-військової адміністрації, як стюардеса єрмака???
19.01.2026 20:41 Відповісти
Зелена шльондра думай про енергетику і свою відповідальність за схематози
19.01.2026 20:54 Відповісти
В Свириденко вже немає чим зайнятись, що вона відбирає "хліб" в Дмитра Білоцерківця - Прессекретаря мера Києва Віталія Кличка та в Катерини Резнікової - Речниці Київської міської військової адміністрації (КМВА) та КМДА, котра відповідальна за комунікацію з медіа та громадськістю щодо операційних питань міста? Крім них забирає "хліб" в КМДА та Київської міськраді, котрі теж мають різних прессекретарів та відповідальних за медіа.
19.01.2026 20:30 Відповісти
"Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка!"
19.01.2026 21:54 Відповісти
Якщо комусь важко, хай мобілізовується в ЗСУ, там тричі на день нагодують, вдягнуть в теплий одяг і шапку, видадуть буржуйку і кота.
20.01.2026 03:02 Відповісти
19.01.2026 20:41 Відповісти
А повинні дати електрику і опалення в квартири киян. Знову плутають тепле з м'яким.
19.01.2026 20:48 Відповісти
19.01.2026 20:54 Відповісти
До чого довели країну.
19.01.2026 21:41 Відповісти
Причем здесь зелёная лошадь? (с)
Старый анекдот. Но актуально
19.01.2026 21:44 Відповісти
Епоха бідності закінчилася....
19.01.2026 21:53 Відповісти
Краще б люди їли свою гарячу їжу і ночували у своїх теплих кваритирах. Благодійники.. Але ж: "еті захісні спаруди, честно, дєнєх жалка..." Зате в Ізраїлі тепло.
19.01.2026 21:54 Відповісти
Еге ж, міндічі з цукерманами на пляжу, десь там коло Хайфи лобстери жруть, а Миколи, яких вони обібрали, у мороз по супчик йдуть.
19.01.2026 23:34 Відповісти
Заслужено йдуть, хочу відмітити
