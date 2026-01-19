У Києві гарячу їжу надає 41 мобільна кухня, ще 40 у резерві, - Свириденко

У Києві Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула десятки мобільних кухонь для забезпечення мешканців гарячим харчуванням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, оприлюдненій у її Телеграм-каналі.

За словами очільниці уряду, такі заходи спрямовані на підтримку людей в умовах складної енергетичної ситуації та можливих перебоїв із постачанням базових послуг.

Забезпечення гарячим харчуванням у столиці

Наразі в Києві вже працює 41 мобільна кухня ДСНС. Ще 40 одиниць перебувають у резерві та можуть бути оперативно задіяні у разі зростання потреби.

"Щоб люди мали можливість отримати гарячу їжу, ДСНС розгортає мобільні кухні. У Києві вже працює 41 така кухня, ще 40 — у резерві та можуть бути задіяні за потреби. Готуємо рішення про додаткове фінансування з резервного фонду Державного бюджету, щоб забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення, зокрема в столиці", — повідомила Юлія Свириденко.

Уряд також опрацьовує питання виділення додаткових коштів із резервного фонду Державного бюджету. Фінансування планують спрямувати насамперед на підтримку соціально вразливих категорій населення, які найбільше потребують допомоги.

Аудит пунктів незламності по всій Україні

На тлі російських атак на енергетику України по всій країні проводять перевірки пунктів незламності. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Також триває постійне оновлення та верифікація всіх пунктів незламності. Їх зібрано в застосунку "Дія", де можна знайти найближчий пункт.

Окрему увагу Кулеба приділив зверненню до представників бізнесу. Він закликав підприємців, заклади яких можуть працювати як пункти незламності, долучатися до загальнонаціональної мережі.

Для цього необхідно зареєструватися на офіційному порталі nezlamnist.gov.ua. Після подання заявки та її перевірки відповідний пункт буде позначений на інтерактивній мапі, доступній для громадян.

За словами Кулеби, головна мета ініціативи — щоб у кожному місті та громаді люди точно знали, де можна отримати тепло, електроенергію та зв’язок.

