Акумулятори, генератори та котельні: 17 країн надали Україні енергетичне обладнання, - Сибіга

Україна отримала допомогу від 17 країн для відновлення енергетичної інфраструктури через складну ситуацію з електропостачанням після російських атак.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ відзвітував президенту Володимиру Зеленському про результати дипломатичної роботи та залучення міжнародної підтримки для енергетики. Допомога надходить у вигляді генераторів, котелень та фінансування критичної інфраструктури.

Країни, які надали енергетичну допомогу Україні

Італія – понад 80 промислових бойлерів потужністю 550–3000 кВт для громад із пошкодженими системами опалення.

Бельгія – 22 мобільні котельні та три генератори потужністю 200 і 40 кВт для Києва, Одеси та Фастова.

Чехія – 36 генераторів для Львова, Тернополя, Києва, Дніпра, Миколаєва та Херсона; грант на 850 тис. євро на енергетичне обладнання.

Румунія – 15 акумуляторних станцій EcoFlow і дизельний генератор для Сумської ОВА на суму 20 тис. євро.

Болгарія – 17 генераторів різної потужності.

Данія – дві промислові станції безперебійного живлення потужністю 100 і 80 кВт та генератор на 22 кВт для лікарні в Києві.

Хорватія – два потужні генератори для Сумської ОВА, ще два для Київської та Сумської областей.

Європейський союз – 445 генераторів із резервів rescEU.

Швейцарія – чотири аварійні електрогенератори середньої потужності від кантону Тургау.

Молдова – 14 генераторів для потреб Сумської області.

Норвегія, Німеччина, Австрія, Велика Британія – фінансова підтримка енергетичного сектору: Норвегія – 200 млн доларів, Німеччина та Австрія – 60 млн євро, Велика Британія – 20 млн фунтів.

Литва – генератори, електрокомпоненти та засоби для аварійного ремонту енергетичної інфраструктури.

Польща – дизельні генератори для критичної інфраструктури та соціальної сфери, ініціатива "Тепло для Києва" зібрала понад 1 млн доларів.

Грузія – 9 промислових генераторів для Сумської ОВА на суму понад 553 тис. доларів.

Вірменія – 10 мобільних інверторних генераторів для дитсадків, шкіл та медичних установ у прифронтових регіонах.

Складна ситуація в енергетиці України

Російські окупанти від першого року війни завдають ударів по енергетичних об’єктах. Цього року ситуація стала найбільш критичною з початку вторгнення.

У Києві вже понад тиждень діють екстрені відключення світла. Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ підготувалася до нового масованого удару по енергетичній інфраструктурі.

