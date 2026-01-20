Українські військові відбивають повітряну загрозу

атака на Україну 19 січня

Ввечері 19 січня триває ворожа атака безпілотниками на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Українські військові працюють над ліквідацією повітряної загрози. 

Куди рухаються ворожі дрони

О 18:01 - ворожі безпілотники помічені на Запоріжжі - рух на Балабине.

О 19:02 - БпЛА на півночі Сумщини - курсом на південний захід.

Оновлена інформація

О 20:14 - Повітряні сили повідомляють про повітряні цілі:

  • Дніпропетровщина - БпЛА на околицях н.п. Солоне.
  • Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста з півдня.

О 20:20 - активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 20:38 - пуски КАБ на Сумщину.

О 20:47 - пуски КАБ на Донеччину.

Оновлена інформація

О 21:07 - група БпЛА на Сумщину курсом на Харківщину та Полтавщину.

Оновлена інформація

О 21:26 - група БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей північним курсом.

О 21:40 - пуски КАБ на Харківщину.

О 21:41 - пуски КАБ на Донеччині в напрямку Дніпропетровщини.

Оновлена інформація

О 23:42 - Миколаївщина - БпЛА на Єланець.

О 23:45 - Кривий Ріг - БпЛА в напрямку міста.

О 23:46 - Запоріжжя - БпЛА на околицях міста (н.п Мокрянка) курсом на північ.

О 23:48 - Одещина - БпЛА в напрямку Овідіополя з півночі та заходу.

Оновлена інформація

О 00:09 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників: 

  • на Харківщині, повз Чугуїв, в південно-західному напрямку.
  • Сумщина -БпЛА на Білопілля, Улянівку.

О 00:26 - декілька БпЛА в напрямку Черкащини з півдня.

О 00:31 - щонайменше 15 БпЛА із Сумщини рухаються в напрямку кордону із Чернігівською обл.

О 00:47 - ворожі ударні БпЛА у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях, орієнтовний курс - Київська область!

О 00:57 - нові групи ударних БпЛА на Сумщині, курс на захід.

Оновлена інформація

О 01:08 - Група ударних БпЛА на півдні Чернігівщини рухається на захід до Київської обл. Інша група, перетинає кордон Сумської та Чернігівської на схід від Батурина.

О 01:11 - активність ворожих ударних та розвідувальних у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

О 01:31 - у м.Київ оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА, що рухаються у напрямку міста.

О 01:37 -  кілька ударних БпЛА наближаються до Броварів з півночі та сходу

О 01:38 - ворожі ударні БпЛА поблизу Дніпра та Павлограда

О 01:53 - пуски КАБ на Сумщину.

О 01:56 -  ворожий БпЛА з Бортничів в напрямку мікрорайону Позняки на Київщині.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що упродовж дня понеділка, 19 січня, російські загарбники атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Внаслідок російських обстрілів поранені семеро людей, сталися пожежі, пошкоджено будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чугуїв на Харківщині залишився без електрики через удари РФ

Сьогодні vuродки планують мру(((
Гундос дома чи вчасно втік?
19.01.2026 20:57
Поїхав на форум в Давосі ,
так як в Украіні йому не так комфортно
20.01.2026 00:02
Його прикути треба.
20.01.2026 02:18
нікому робити Майдан. "еслі чо мі его снесем" ніколи не робили майдан. Майдан робився 5% країни. Саме вони активна частина країни і вони або на фронті або в могилі. Саме про них казав "денацифікація" путін бо якщо їх не буде - решті буде пофігу який там прапор і який президент і навіть на гімн буде чхати
20.01.2026 02:44
Нє даждьотєсь)))) я, наприклад, й майдану допомогала й зараз фронту допомогаю. І я не одна така)
20.01.2026 05:23
У Києві на лівому березі вже немає ні світла, ні води, ні опалення...

Вибрали бідоносця...
20.01.2026 04:56
В мене поки ще є..хоча так страшно було, коли збивали

Ще пообіцяли пачку ракет..чекаємо..
20.01.2026 05:25
Що вранці прогундосить найвеличніший,
Чи вже втіче до ранку...
20.01.2026 04:59
Мільйон людей на лівому березі залиштлося без опалення у мороз...
20.01.2026 06:01
Зате на балконі можна холодильник влаштувати..

Сорян, то в мене вже чорний юмор..крайнього разу без світла 68 годин...то на балкон продукти викинули.. тепер замовляю тілько консерви.
20.01.2026 06:50
F-16 досить непогано працює для ППО, але їх в Україні мало, та й ракет для них обмаль.

F-16 досі становить майже половину винищувального флоту ВПС США, з 838 одиницями, після того як у 2024 році було списано 60. Планується, що у 2025 році буде списано лише 11. У світі продажі не зупинилися, є понад 100 замовлень на нові F-16.
20.01.2026 06:08
Походу, я тільки що чула оте американське диво..тепер яснапанятно, чому кацапи валять в те місце. Там базування..
20.01.2026 06:53
 
 