Українські військові відбивають повітряну загрозу

Ввечері 19 січня триває ворожа атака безпілотниками на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Українські військові працюють над ліквідацією повітряної загрози.

Куди рухаються ворожі дрони

О 18:01 - ворожі безпілотники помічені на Запоріжжі - рух на Балабине.

О 19:02 - БпЛА на півночі Сумщини - курсом на південний захід.

Оновлена інформація

О 20:14 - Повітряні сили повідомляють про повітряні цілі:

Дніпропетровщина - БпЛА на околицях н.п. Солоне.

Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста з півдня.

О 20:20 - активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 20:38 - пуски КАБ на Сумщину.

О 20:47 - пуски КАБ на Донеччину.

Оновлена інформація

О 21:07 - група БпЛА на Сумщину курсом на Харківщину та Полтавщину.

Оновлена інформація

О 21:26 - група БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей північним курсом.

О 21:40 - пуски КАБ на Харківщину.

О 21:41 - пуски КАБ на Донеччині в напрямку Дніпропетровщини.

Оновлена інформація

О 23:42 - Миколаївщина - БпЛА на Єланець.

О 23:45 - Кривий Ріг - БпЛА в напрямку міста.

О 23:46 - Запоріжжя - БпЛА на околицях міста (н.п Мокрянка) курсом на північ.

О 23:48 - Одещина - БпЛА в напрямку Овідіополя з півночі та заходу.

Оновлена інформація

О 00:09 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників:

на Харківщині, повз Чугуїв, в південно-західному напрямку.

Сумщина -БпЛА на Білопілля, Улянівку.

О 00:26 - декілька БпЛА в напрямку Черкащини з півдня.

О 00:31 - щонайменше 15 БпЛА із Сумщини рухаються в напрямку кордону із Чернігівською обл.

О 00:47 - ворожі ударні БпЛА у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях, орієнтовний курс - Київська область!

О 00:57 - нові групи ударних БпЛА на Сумщині, курс на захід.

Оновлена інформація

О 01:08 - Група ударних БпЛА на півдні Чернігівщини рухається на захід до Київської обл. Інша група, перетинає кордон Сумської та Чернігівської на схід від Батурина.

О 01:11 - активність ворожих ударних та розвідувальних у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

О 01:31 - у м.Київ оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА, що рухаються у напрямку міста.

О 01:37 - кілька ударних БпЛА наближаються до Броварів з півночі та сходу

О 01:38 - ворожі ударні БпЛА поблизу Дніпра та Павлограда

О 01:53 - пуски КАБ на Сумщину.

О 01:56 - ворожий БпЛА з Бортничів в напрямку мікрорайону Позняки на Київщині.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що упродовж дня понеділка, 19 січня, російські загарбники атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Внаслідок російських обстрілів поранені семеро людей, сталися пожежі, пошкоджено будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чугуїв на Харківщині залишився без електрики через удари РФ