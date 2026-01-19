Украинские военные отражают воздушную угрозу

атака на Украину 19 января

Вечером 19 января продолжается вражеская атака беспилотниками на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Украинские военные работают над ликвидацией воздушной угрозы. 

Куда движутся вражеские дроны

В 18:01 - вражеские беспилотники замечены в Запорожье - движение на Балабино.

В 19:02 - БПЛА на севере Сумщины - курсом на юго-запад.

Обновленная информация

В 20:14 – Воздушные силы сообщают о воздушных целях:

  • Днепропетровщина – БпЛА на окраинах н.п. Соленое.
  • Запорожье – БпЛА в направлении города с юга.

В 20:20 – активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

Обновленная информация

В 20:38 – пуски КАБ в Сумскую область.

В 20:47 - пуски КАБ в Донецкую область.

Обновленная информация

В 21:07 – группа БпЛА на Сумщину курсом на Харьковщину и Полтавщину.

Обновленная информация

В 21:26 – группа БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей северным курсом.

В 21:40 – пуски КАБ на Харьковщину.

В 21:40 - пуски КАБ в Донецкой области в направлении Днепропетровщины.

Обновленная информация

В 23:42 - Николаевщина - БпЛА на Еланец.

В 23:45 - Кривой Рог - БпЛА в направлении города.

В 23:46 - Запорожье - БпЛА в окрестностях города (н.п Мокронка) курсом на север.

В 23:48 - Одещина - БпЛА в направлении Овидиополя с севера и запада.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в течение дня понедельника, 19 января, российские захватчики атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Вследствие российских обстрелов ранены семь человек, произошли пожары, повреждены дома.

Топ комментарии
+7
Поїхав на форум в Давосі ,
так як в Украіні йому не так комфортно
20.01.2026 00:02 Ответить
+7
нікому робити Майдан. "еслі чо мі его снесем" ніколи не робили майдан. Майдан робився 5% країни. Саме вони активна частина країни і вони або на фронті або в могилі. Саме про них казав "денацифікація" путін бо якщо їх не буде - решті буде пофігу який там прапор і який президент і навіть на гімн буде чхати
20.01.2026 02:44 Ответить
+5
Сьогодні vuродки планують мру(((
Гундос дома чи вчасно втік?
19.01.2026 20:57 Ответить
Сьогодні vuродки планують мру(((
Гундос дома чи вчасно втік?
показать весь комментарий
19.01.2026 20:57 Ответить
Поїхав на форум в Давосі ,
так як в Украіні йому не так комфортно
показать весь комментарий
20.01.2026 00:02 Ответить
Його прикути треба.
показать весь комментарий
20.01.2026 02:18 Ответить
нікому робити Майдан. "еслі чо мі его снесем" ніколи не робили майдан. Майдан робився 5% країни. Саме вони активна частина країни і вони або на фронті або в могилі. Саме про них казав "денацифікація" путін бо якщо їх не буде - решті буде пофігу який там прапор і який президент і навіть на гімн буде чхати
показать весь комментарий
20.01.2026 02:44 Ответить
Нє даждьотєсь)))) я, наприклад, й майдану допомогала й зараз фронту допомогаю. І я не одна така)
20.01.2026 05:23 Ответить
У Києві на лівому березі вже немає ні світла, ні води, ні опалення...

Вибрали бідоносця...
20.01.2026 04:56 Ответить
В мене поки ще є..хоча так страшно було, коли збивали

Ще пообіцяли пачку ракет..чекаємо..
20.01.2026 05:25 Ответить
Що вранці прогундосить найвеличніший,
Чи вже втіче до ранку...
20.01.2026 04:59 Ответить
Мільйон людей на лівому березі залиштлося без опалення у мороз...
20.01.2026 06:01 Ответить
Зате на балконі можна холодильник влаштувати..

Сорян, то в мене вже чорний юмор..крайнього разу без світла 68 годин...то на балкон продукти викинули.. тепер замовляю тілько консерви.
20.01.2026 06:50 Ответить
F-16 досить непогано працює для ППО, але їх в Україні мало, та й ракет для них обмаль.

F-16 досі становить майже половину винищувального флоту ВПС США, з 838 одиницями, після того як у 2024 році було списано 60. Планується, що у 2025 році буде списано лише 11. У світі продажі не зупинилися, є понад 100 замовлень на нові F-16.
20.01.2026 06:08 Ответить
Походу, я тільки що чула оте американське диво..тепер яснапанятно, чому кацапи валять в те місце. Там базування..
20.01.2026 06:53 Ответить
 
 