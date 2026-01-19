Украинские военные отражают воздушную угрозу

Вечером 19 января продолжается вражеская атака беспилотниками на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Украинские военные работают над ликвидацией воздушной угрозы.

Куда движутся вражеские дроны

В 18:01 - вражеские беспилотники замечены в Запорожье - движение на Балабино.

В 19:02 - БПЛА на севере Сумщины - курсом на юго-запад.

В 20:14 – Воздушные силы сообщают о воздушных целях:

Днепропетровщина – БпЛА на окраинах н.п. Соленое.

Запорожье – БпЛА в направлении города с юга.

В 20:20 – активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 20:38 – пуски КАБ в Сумскую область.

В 20:47 - пуски КАБ в Донецкую область.

В 21:07 – группа БпЛА на Сумщину курсом на Харьковщину и Полтавщину.

В 21:26 – группа БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей северным курсом.

В 21:40 – пуски КАБ на Харьковщину.

В 21:40 - пуски КАБ в Донецкой области в направлении Днепропетровщины.

В 23:42 - Николаевщина - БпЛА на Еланец.

В 23:45 - Кривой Рог - БпЛА в направлении города.

В 23:46 - Запорожье - БпЛА в окрестностях города (н.п Мокронка) курсом на север.

В 23:48 - Одещина - БпЛА в направлении Овидиополя с севера и запада.

Ранее мы сообщали, что в течение дня понедельника, 19 января, российские захватчики атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Вследствие российских обстрелов ранены семь человек, произошли пожары, повреждены дома.

