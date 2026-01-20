Враг атаковал Киев: есть попадания и пострадавший. На левом берегу перебои со светом и водоснабжением
Ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Что известно?
Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, есть один пострадавший в Днепровском районе Киева. Бригада выехала. Есть еще вызовы медиков.
"В Днепровском районе попадание в нежилые здания. Также есть сообщения о падении БПЛА на открытой территории. Там горят автомобили. Все службы направляются на места", - добавил он позже.
Есть перебои со светом и водоснабжением
По информации Кличко, на левом берегу столицы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания.
На левом берегу города перебои также с водоснабжением.
Протягом усієї ночі росіяни б'ють балістичними ракетами та шахедами, а під ранок росіяни можуть атакувати крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС.
Заданими Повітряних сил, Київ протягом ночі атакували шахедами та балістичними ракетами, влада Києва повідомила про перші руйнування та зникнення води та світла на лівому березі столиці.
Моніторингові канали вказували, що росіяни атакують головні ТЕЦ у Києві, біля Києва та у Дніпрі, а також низку ГЕС та інших важливих об'єктів у центрі країни.
Також Росія кілька разів уночі атакувала балістичними ракетами Вінницю.
Повітряні сили також повідомили про зліт бомбардувальників Ту-95МС, які могли здійснити пуски о 5.30. Тож крилаті ракети можуть атакувати Україну після 6 години ранку.
А ми на ракети чекаємо..
