Враг атаковал Киев: есть попадания и пострадавший. На левом берегу перебои со светом и водоснабжением

В домах с электроотоплением не будут отключать свет

Ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Что известно?

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, есть один пострадавший в Днепровском районе Киева. Бригада выехала. Есть еще вызовы медиков.

"В Днепровском районе попадание в нежилые здания. Также есть сообщения о падении БПЛА на открытой территории. Там горят автомобили. Все службы направляются на места", - добавил он позже.

Есть перебои со светом и водоснабжением 

По информации Кличко, на левом берегу столицы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания.

На левом берегу города перебои также с водоснабжением.

+16
Доки не будуть валити по мацкві, їх ТЕЦ, ТЕС, гідростанціям й т.і. - діла не буде..ми будемо вічними терпілами..будемо тільки гундоса слухати, в якого вже й язик заплітається.

А ми на ракети чекаємо..
20.01.2026 06:32 Ответить
+3
І знову, Віталя просрав ППО.
Але гундосий зе!лідар, зараз отот ось-ось щось там підпише про мир з ****** та гарантії від рудого імбіцила з чужою мєдалькою.
20.01.2026 07:39 Ответить
+3
ой, не ний, послухай новий шедевр тіни ліберман
20.01.2026 08:04 Ответить
BBC

Протягом усієї ночі росіяни б'ють балістичними ракетами та шахедами, а під ранок росіяни можуть атакувати крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС.

Заданими Повітряних сил, Київ протягом ночі атакували шахедами та балістичними ракетами, влада Києва повідомила про перші руйнування та зникнення води та світла на лівому березі столиці.

Моніторингові канали вказували, що росіяни атакують головні ТЕЦ у Києві, біля Києва та у Дніпрі, а також низку ГЕС та інших важливих об'єктів у центрі країни.

Також Росія кілька разів уночі атакувала балістичними ракетами Вінницю.

Повітряні сили також повідомили про зліт бомбардувальників Ту-95МС, які могли здійснити пуски о 5.30. Тож крилаті ракети можуть атакувати Україну після 6 години ранку.
20.01.2026 06:19 Ответить
Доки не будуть валити по мацкві, їх ТЕЦ, ТЕС, гідростанціям й т.і. - діла не буде..ми будемо вічними терпілами..будемо тільки гундоса слухати, в якого вже й язик заплітається.

А ми на ракети чекаємо..
20.01.2026 06:32 Ответить
Тримаємось,через тиждень прийде потепління,стане полегше!!!А русня погана обламається та згине!!!
20.01.2026 07:35 Ответить
Все правильно. Так эту русню паганую. Они нас ракетами. А мы им на зло без света и воды. Чтоб они от злости повыздыхали.
20.01.2026 08:05 Ответить
Ну если "ваньки" на полях мрут сотнями от радости, то так и быть
20.01.2026 08:52 Ответить
І знову, Віталя просрав ППО.
Але гундосий зе!лідар, зараз отот ось-ось щось там підпише про мир з ****** та гарантії від рудого імбіцила з чужою мєдалькою.
20.01.2026 07:39 Ответить
У гундосого буде завжди "вирішальний момент" та "ми близькі до завершення". Але "потрібен тиск" і ото блаблабла. І так по колу, у вічного cцаря усієї України до повної катастрофи.
А тиск потрібен тільки у батареях опалення, але цьому зеленому шмурдяку пох на населення.
Він даже не в змозі домовитись про енергетичне перемир'я як в минулий раз. Хоча б спробувати через Трама і інші механізми. Спробувати!!!
Ні потужно незламано буде записувати свої відеовисери і страшати народ кожен день про массовані обстріли цей недохазар. Констатант керов
20.01.2026 08:08 Ответить
Он как раз ничего не подписывает. Незламний как Жанна Дарк.
20.01.2026 08:14 Ответить
На левом не перебои а нет ничего. А буквальном смысле.
20.01.2026 07:59 Ответить
ой, не ний, послухай новий шедевр тіни ліберман
20.01.2026 08:04 Ответить
Скоро обіцяний члєнограєм блекаут на москвабаді. Клован вже летить мститися верхи на фламінгі.
20.01.2026 08:06 Ответить
Ага, відразу як вакцину власного виробнтцтва від ковіду зробе, тпк і на другий дееь блекаут
20.01.2026 08:10 Ответить
Вольдемар, двушечка на маскву ушла, а обещанный тобой блэкаут нет,.или ты снова всё наврал?
20.01.2026 08:09 Ответить
Ну що ви так? Ви нічого не розумієте! Олександрович щотижня потужна бомбить москву двушечками. Це така новітня зброя від 95 кварталу. Еквівалент чотирьох Фламінго.
20.01.2026 08:35 Ответить
Сумно, що на подвір'ї -17°С і тому 3000 Фламінго полетіли на південь.
