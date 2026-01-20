Враг атаковал Киев: есть попадания и пострадавший. На левом берегу перебои со светом и водоснабжением

Ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Что известно?

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, есть один пострадавший в Днепровском районе Киева. Бригада выехала. Есть еще вызовы медиков.

"В Днепровском районе попадание в нежилые здания. Также есть сообщения о падении БПЛА на открытой территории. Там горят автомобили. Все службы направляются на места", - добавил он позже.

Есть перебои со светом и водоснабжением

По информации Кличко, на левом берегу столицы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания.

На левом берегу города перебои также с водоснабжением.

