Атака РФ на Киев: поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергетической ситуации

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда метро будут курсировать с изменениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие изменения предусматриваются?

Движение поездов на красной линии начнется между станциями "Академмістечко" – "Арсенальна".

Интервал движения - 4:30-5:00 мин.

После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями "Лівобережна" - "Арсенальна" с учетом текущей ситуации с электроснабжением.

Ориентировочный интервал движения - около 20-25 мин.

Поезда будут следовать без остановок мимо станций "Гідропарк" и "Дніпро".

Читайте также: Метрополитен в Киеве вынужденно увеличивает интервал движения поездов

Движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется:

между станциями "Сирець" - "Видубичі" - с интервалом 7 минут;

между станциями "Осокорки" - "Червоний хутір" - с интервалом 10 минут.

Движение поездов на синей линии – без изменений.

Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена.

Читайте также: В Киеве пока невозможно отменить экстренные отключения света, - Шмыгаль

Что предшествовало?