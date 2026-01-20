Атака РФ на Киев: поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергетической ситуации
Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда метро будут курсировать с изменениями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Какие изменения предусматриваются?
Движение поездов на красной линии начнется между станциями "Академмістечко" – "Арсенальна".
- Интервал движения - 4:30-5:00 мин.
- После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями "Лівобережна" - "Арсенальна" с учетом текущей ситуации с электроснабжением.
- Ориентировочный интервал движения - около 20-25 мин.
- Поезда будут следовать без остановок мимо станций "Гідропарк" и "Дніпро".
Движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется:
- между станциями "Сирець" - "Видубичі" - с интервалом 7 минут;
- между станциями "Осокорки" - "Червоний хутір" - с интервалом 10 минут.
Движение поездов на синей линии – без изменений.
Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена.
