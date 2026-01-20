РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14367 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Атака ракет и БпЛА на Киев
2 631 5

Атака РФ на Киев: поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергетической ситуации

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда метро будут курсировать с изменениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие изменения предусматриваются?

Движение поездов на красной линии начнется между станциями "Академмістечко" – "Арсенальна".

  • Интервал движения - 4:30-5:00 мин.
  • После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями "Лівобережна" - "Арсенальна" с учетом текущей ситуации с электроснабжением.
  • Ориентировочный интервал движения - около 20-25 мин.
  • Поезда будут следовать без остановок мимо станций "Гідропарк" и "Дніпро".

Движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется:

  • между станциями "Сирець" - "Видубичі" - с интервалом 7 минут;
  • между станциями "Осокорки" - "Червоний хутір" - с интервалом 10 минут.

Движение поездов на синей линии – без изменений.

Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.

Автор: 

Киев (26238) Метрополитен (1011) обстрел (32307) энергетика (3423)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зеля такий..
показать весь комментарий
20.01.2026 08:03 Ответить
Уточнюю - Зелена влада. Вона, до речі і до повномаштабной війни не готувалась а готувалась до шашликів.
показать весь комментарий
20.01.2026 08:03 Ответить
Ахтунг! Накрився зв'язок. Весь. Не тільки хрінофон, навіть КС.
показать весь комментарий
20.01.2026 08:04 Ответить
А цей пост як без зв'язку написали?
показать весь комментарий
20.01.2026 09:05 Ответить
 
 