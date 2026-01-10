РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9342 посетителя онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
649 0

Метрополитен в Киеве вынужденно увеличивает интервал движения поездов

В Киеве закрыли на вход четыре станции метро из-за падения человека под поезд

Метрополитен в Киеве вынужденно увеличивает интервал движения поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Уменьшено количество поездов

"В связи со сложной энергетической ситуацией в городе, вызванной вражескими российскими обстрелами, в Киевском метрополитене вынужденно уменьшено количество поездов на линиях. Сейчас время ожидания поезда на всех трех линиях составит 10-12 минут", - говорится в сообщении.

О стабилизации энергетической ситуации и восстановлении графиковых интервалов выходного дня - 5-6 минут, пассажиры будут оперативно проинформированы. Просим следить за страницами Киевского метрополитена и КГГА.

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

Атака РФ на Киев

  • Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Читайте также: Восстановлено отопление в 1083 жилых домах Киева, - Кличко

Автор: 

Киев (26533) Метрополитен (1035) энергетика (3005)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 