Метрополитен в Киеве вынужденно увеличивает интервал движения поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Уменьшено количество поездов

"В связи со сложной энергетической ситуацией в городе, вызванной вражескими российскими обстрелами, в Киевском метрополитене вынужденно уменьшено количество поездов на линиях. Сейчас время ожидания поезда на всех трех линиях составит 10-12 минут", - говорится в сообщении.

О стабилизации энергетической ситуации и восстановлении графиковых интервалов выходного дня - 5-6 минут, пассажиры будут оперативно проинформированы. Просим следить за страницами Киевского метрополитена и КГГА.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.

По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.

Атака РФ на Киев

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

