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Метрополітен у Києві вимушено збільшує інтервал руху поїздів

У Києві закрили на вхід чотири станції метро через падіння людини під потяг

Метрополітен у Києві вимушено збільшує інтервал руху поїздів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

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Зменшено кількість поїздів

"У зв’язку зі складною енергетичною ситуацією в місті, спричиненою ворожими російськими обстрілами, у Київському метрополітені вимушено зменшено кількість поїздів на лініях. Наразі час очікування поїзда на всіх трьох лініях становитиме 10-12 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Про стабілізацію енергетичної ситуації та відновлення графікових інтервалів вихідного дня - 5-6 хвилин - пасажирів буде оперативно проінформовано. Просимо слідкувати за сторінками Київського метрополітену та КМДА.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є нові знеструмлення, - Міненерго

Атака РФ на Київ

  • Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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Київ (21171) Метрополітен (1431) енергетика (3943)
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